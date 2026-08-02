Japón se queda sin medalla después de una campaña histórica

La defensa japonesa hizo vibrar al público, pero el podio terminó escapándose

📍Ningbo | 2 de agosto

La selección masculina de Japón cerró su participación en la Liga de Naciones de Voleibol 2026 con una derrota que dolió… y mucho.

El equipo japonés cayó por 3 sets a 1 ante Eslovenia en el partido por el tercer puesto y terminó el torneo en la cuarta posición, quedándose a solo un paso del podio.

Fue uno de esos encuentros en los que Japón nunca dejó de luchar. Hubo grandes defensas, potentes remates y momentos en los que parecía posible cambiar la historia. Sin embargo, Eslovenia supo aprovechar mejor los errores y mantuvo la calma en los puntos decisivos.

Un inicio parejo, pero con final esloveno

El entrenador Laurent Tillie, en su segundo año al frente de la selección japonesa, comenzó el partido con Ran Takahashi y Yūki Ishikawa como atacantes de punta.

También fueron titulares Keigo Nishimoto, Larry Evbade-Dan, Hideomi Fukatsu, Yūji Nishida y el líbero Tomohiro Yamamoto.

El primer set fue muy equilibrado. Japón respondió con los remates de Takahashi y Nishida, mientras Nishimoto trataba de frenar a los atacantes rivales con sus bloqueos.

Punto para Japón, punto para Eslovenia… nadie lograba despegarse.

Pero en el tramo final apareció uno de los principales problemas de la jornada: el potente servicio esloveno. Japón comenzó a sufrir en la recepción y Eslovenia abrió rápidamente una diferencia que le permitió ganar el set por 25-21.

Japón reaccionó con corazón

En el segundo parcial, Tatsunori Ōtsuka ingresó en lugar de Ishikawa y cambió el ritmo del equipo.

Sin dejarse intimidar por la altura del bloqueo rival, Ōtsuka comenzó a atacar con valentía y a sumar puntos importantes. Mientras tanto, Eslovenia seguía presionando con Rok Možič y Tine Urnaut, dos jugadores que hicieron daño tanto desde el saque como desde el ataque.

Japón resistió.

Y cuando la pelota parecía perdida, ahí aparecía Tomohiro Yamamoto. El líbero japonés protagonizó varias recepciones espectaculares que levantaron al público y mantuvieron vivo al equipo.

El set llegó al desempate. Hubo tensión, defensas increíbles y jugadas larguísimas… hasta que Japón se impuso por 28-26.

El partido volvía a comenzar.

Eslovenia recuperó el control

El tercer set arrancó nuevamente con mucha igualdad. Sin embargo, cerca de la mitad del parcial, Eslovenia consiguió varios puntos consecutivos y tomó ventaja por 15-12.

Japón no bajó los brazos.

Ishikawa ingresó como servidor y ayudó al equipo a igualar el marcador. Por un momento, la remontada parecía posible. El conjunto japonés estaba otra vez dentro del partido, empujando, defendiendo cada balón como si fuera el último.

Sin embargo… Eslovenia resistió la presión y terminó llevándose el set por 25-22.

El sueño del podio se escapó

Japón salió al cuarto set sin margen de error.

Desde los primeros puntos, Ran Takahashi trató de encender al equipo con un saque directo y varios ataques llenos de potencia. También destacó Kento Miyaura, quien ingresó en lugar de Nishida y aportó energía en la ofensiva.

Pero cuando Japón necesitaba mayor precisión, aparecieron los errores.

Servicios fallados, dificultades en la recepción y ataques que no lograron superar el bloqueo permitieron que Eslovenia ampliara su ventaja. Japón trató de reaccionar hasta el final, pero ya no pudo recuperar el control del encuentro.

El cuarto set terminó 25-22 y, con ese resultado, Eslovenia consiguió la primera medalla de su historia en la Liga de Naciones.

Una derrota que no borra una campaña histórica

Las imágenes finales mostraron dos realidades completamente distintas.

De un lado, los jugadores eslovenos celebrando un resultado histórico. Del otro, los japoneses observando la cancha en silencio, agotados y con la tristeza dibujada en el rostro.

Japón quería regresar al podio después de dos años. Estuvo muy cerca… pero esta vez no pudo ser.

Aun así, la cuarta posición no borra todo lo conseguido durante el torneo. La selección japonesa completó una fase preliminar perfecta, con 12 victorias en 12 partidos, y demostró que posee una plantilla profunda y competitiva.

No importaba quién ingresara a la cancha. El equipo mantenía la intensidad, la velocidad y ese espíritu defensivo que ya se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

Japón se quedó sin medalla, sí. Pero también dejó una sensación clara: este equipo todavía tiene mucho que mostrar.

El próximo gran desafío llegará en septiembre, cuando dispute el Campeonato Asiático 2026, torneo relacionado con el camino hacia la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La derrota duele… aunque el sueño olímpico continúa.

Resultado final

Japón 1-3 Eslovenia

Primer set: 21-25

Segundo set: 28-26

Tercer set: 22-25

Cuarto set: 22-25

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 男子日本代表 danshi Nihon daihyō selección masculina de Japón ネーションズリーグ Nēshonzu Rīgu Liga de Naciones 3位決定戦 san-i ketteisen partido por el tercer puesto 決勝ラウンド kesshō raundo ronda final 準決勝 junkesshō semifinal 予選ラウンド yosen raundo fase preliminar メダル獲得 medaru kakutoku obtención de una medalla ストレート負け sutorēto make derrota en sets consecutivos フルセット furu setto partido a cinco sets サーブ sābu servicio o saque スパイク supaiku remate ブロック burokku bloqueo レシーブ reshību recepción o defensa 連続ポイント renzoku pointo puntos consecutivos 試合結果 shiai kekka resultado del partido

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