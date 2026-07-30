El yen sorprende al mercado

Divisa nipona sube con fuerza frente al dólar y crecen las sospechas de una intervención de Japón

📍Tokio | 30 de julio

La noche del jueves, el mercado cambiario japonés vivió uno de esos movimientos que hacen que todos miren las pantallas de golpe.

El yen japonés comenzó a fortalecerse rápidamente frente al dólar estadounidense. Y no fue un cambio pequeño.

Hasta poco antes de las 10:30 p. m., hora de Japón, un dólar se cambiaba por alrededor de 163 yenes. Sin embargo, en cuestión de horas, la cotización cayó hasta la zona de los 157 yenes por dólar.

Es decir, el yen recuperó cerca de 5 yenes en muy poco tiempo.

Para quienes no siguen todos los días el mercado de divisas, puede parecer una diferencia menor… pero no lo es. En el mundo financiero, un movimiento tan rápido suele encender las alarmas.

Además, este avance colocó al yen en su nivel más fuerte desde mayo, aproximadamente dos meses y medio atrás.

¿Qué pudo haber pasado?

La velocidad del cambio llamó inmediatamente la atención de los operadores.

Entre los participantes del mercado comenzó a circular una posibilidad: que el Gobierno japonés hubiera realizado una intervención cambiaria.

En palabras sencillas, esto significa que las autoridades podrían haber salido al mercado a comprar yenes y vender dólares para frenar la debilidad de la moneda japonesa.

Algo así como poner el pie en el freno cuando el yen cae demasiado rápido.

Sin embargo, hasta ahora, las autoridades japonesas no han confirmado oficialmente si realizaron alguna intervención.

Por eso, el mercado sigue pendiente de cada declaración, cada gesto y cada comentario procedente del Gobierno.



¿Por qué importa tanto el valor del yen?

Porque el tipo de cambio termina llegando, tarde o temprano, al bolsillo de las familias.

Cuando el yen se debilita, Japón necesita más dinero para comprar productos del extranjero. Esto puede encarecer el petróleo, el gas, los alimentos, los fertilizantes y muchas materias primas utilizadas por las empresas.

Y luego ocurre lo de siempre: suben los costos… y una parte termina reflejándose en los precios del supermercado, la electricidad o el transporte.

Un yen más fuerte, en cambio, puede ayudar a aliviar el costo de algunas importaciones.

Pero tampoco todo son buenas noticias.

Para las grandes compañías japonesas que venden automóviles, maquinaria o productos electrónicos en otros países, una moneda más fuerte puede reducir el valor de sus ganancias obtenidas en el extranjero.

Es un equilibrio complicado.

Por eso, los movimientos bruscos del tipo de cambio son vigilados muy de cerca por el Ministerio de Finanzas, el Banco de Japón y los principales mercados internacionales.

Ahora, todas las miradas están puestas en Tokio.

La gran pregunta es sencilla: ¿Japón intervino realmente para fortalecer el yen o el movimiento fue provocado por operaciones del propio mercado?

La respuesta podría conocerse cuando las autoridades publiquen información oficial o se pronuncien sobre lo ocurrido.

📘 Marco legal en Japón

Las intervenciones en el mercado cambiario se realizan dentro del marco de la Ley de Divisas y Comercio Exterior —外国為替及び外国貿易法—.

En Japón, la responsabilidad se divide de la siguiente manera:

El Ministerio de Finanzas —財務省— decide si es necesario intervenir en el mercado.

El Banco de Japón —日本銀行— se encarga de ejecutar las operaciones siguiendo las instrucciones del Ministerio.

El objetivo principal es responder ante movimientos excesivos, rápidos o desordenados del tipo de cambio y proteger la estabilidad de la economía.

Esto no significa que las autoridades intenten fijar permanentemente un precio para el yen.

La intervención suele utilizarse como una medida excepcional cuando consideran que la volatilidad del mercado puede afectar seriamente a las empresas, las familias o al funcionamiento de la economía japonesa.

📝 Términos clave

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