Japón prepara una doble cita internacional

Samurai Blue se medirá ante Uruguay y Venezuela en la Kirin Challenge Cup 2026

📍Tokio | 5 de agosto

La selección japonesa de fútbol, Samurai Blue, ya tiene confirmados sus próximos desafíos internacionales. La Asociación Japonesa de Fútbol anunció dos partidos amistosos de gran expectativa dentro de la Kirin Challenge Cup 2026, donde Japón enfrentará a dos selecciones sudamericanas: Uruguay y Venezuela.

El primer duelo será el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 19:05 horas, en el Q&A Stadium Miyagi, en la prefectura de Miyagi. El rival será la siempre competitiva selección de Uruguay, un equipo con una enorme tradición futbolística y reconocido por su fortaleza, intensidad y espíritu de lucha.

Será una oportunidad especial para que Japón mida su nivel ante un conjunto histórico de Sudamérica. En el estadio, los aficionados podrán disfrutar de un choque entre dos estilos diferentes: la velocidad y organización japonesa frente a la garra y experiencia uruguaya.

🇯🇵🔥 Segundo desafío: Japón contra Venezuela en Hiroshima

La segunda prueba llegará pocos días después. El lunes 28 de septiembre de 2026, a las 19:25 horas, Japón enfrentará a Venezuela en el Edion Peace Wing Hiroshima, uno de los escenarios deportivos más modernos del país.

El partido permitirá al equipo japonés continuar su preparación internacional ante una selección venezolana que en los últimos años ha mostrado crecimiento y mayor competitividad dentro del fútbol sudamericano.

📺 Partidos disponibles para los aficionados

Ambos encuentros tendrán transmisión para el público japonés:

📺 Fuji TV ofrecerá la transmisión del partido ante Uruguay.

📺 Nippon TV transmitirá el encuentro frente a Venezuela.

📱 También estarán disponibles mediante TVer, plataforma de streaming japonesa.

Así, los seguidores de Samurai Blue podrán acompañar al equipo desde casa, el teléfono móvil o cualquier lugar donde se encuentren.

⚽ Una prueba importante antes de los grandes retos

Estos partidos llegan en un momento clave para Japón. Cada encuentro internacional sirve para probar nuevas combinaciones, evaluar jugadores y fortalecer la identidad de un equipo que busca seguir creciendo en el escenario mundial.

Para los aficionados japoneses y extranjeros residentes en Japón será una nueva oportunidad de vivir una fiesta del fútbol… con el azul de Samurai Blue enfrentando a dos selecciones con mucha historia y personalidad.

Japón vs Uruguay. Japón vs Venezuela. Dos noches, dos desafíos… y una misma ilusión: seguir demostrando que el fútbol japonés continúa avanzando. 🇯🇵⚽

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