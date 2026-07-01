La demanda duplica las previsiones del Gobierno español

Pedro Sánchez defiende la inmigración como motor de la economía

Europa endurece controles, pero España apuesta por integrar trabajadores extranjeros

Madrid | 1 de julio

Hay cifras que hablan por sí solas… y esta es una de ellas.

En apenas unos meses, más de un millón de personas solicitaron acogerse al nuevo programa de regularización migratoria impulsado por el Gobierno de España. El número no solo sorprendió a la opinión pública, sino también a las propias autoridades, que inicialmente calculaban recibir alrededor de 500.000 solicitudes.

Es decir, la demanda fue el doble de lo esperado.

Detrás de ese millón de expedientes no hay únicamente documentos o trámites administrativos. También hay historias de familias que buscan estabilidad, trabajadores que desean dejar atrás la incertidumbre y personas que llevan meses —o incluso años— intentando construir una nueva vida lejos de su país de origen.

La apuesta del Gobierno español

El anuncio fue realizado el 30 de junio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió la medida con un mensaje claro: España necesita inmigrantes para asegurar su futuro económico.

Según explicó, el país enfrenta un desafío que preocupa desde hace tiempo a gran parte de Europa: una población cada vez más envejecida, menos nacimientos y una creciente escasez de trabajadores en numerosos sectores.

Por eso lanzó una advertencia que ha generado un amplio debate.

Si España no recibe nuevos trabajadores del extranjero, el Producto Interno Bruto (PIB) podría disminuir un 19 % hacia el año 2050. En otras palabras, una economía con menos personas en edad de trabajar tendrá más dificultades para sostener su crecimiento, financiar las pensiones y mantener muchos de los servicios públicos que hoy forman parte de la vida cotidiana.

¿Quiénes podían acceder al programa?

La iniciativa comenzó en abril de 2026 y estaba dirigida a extranjeros que ya se encontraban viviendo en España.

Los requisitos principales eran relativamente claros:

Haber permanecido en el país durante al menos cinco meses .

. No tener antecedentes penales .

. Cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.

Quienes reunieran estos requisitos podían solicitar un permiso de residencia y trabajo, una oportunidad para salir de la informalidad y comenzar una nueva etapa con documentación legal.

Para miles de personas, este trámite representa mucho más que un simple permiso. Significa poder conseguir un empleo formal, alquilar una vivienda con mayor facilidad, acceder a determinados servicios y vivir con menos miedo a ser expulsados.

Una decisión que divide opiniones

La política migratoria del Gobierno español no está exenta de críticas.

Mientras varios países de la Unión Europea (UE) han endurecido sus controles contra la inmigración irregular, España ha optado por una estrategia diferente: integrar a quienes ya viven dentro de su territorio y aprovechar su incorporación al mercado laboral para enfrentar la falta de mano de obra.

Sus defensores sostienen que regularizar a estas personas permitirá aumentar la recaudación de impuestos, reducir la economía informal y responder a las necesidades de sectores donde escasean trabajadores.

Sus críticos, en cambio, consideran que este tipo de programas podría incentivar nuevas llegadas de inmigrantes irregulares y aumentar la presión sobre los servicios públicos.

El debate, como ocurre en muchos países europeos, continúa abierto.

Ahora comienza el trabajo más difícil

Aunque el plazo para presentar solicitudes finalizó el 30 de junio, el proceso apenas entra en una nueva fase.

Las autoridades deberán revisar uno por uno los expedientes para comprobar que cada solicitante cumple con todos los requisitos legales antes de conceder los permisos correspondientes.

Se trata de un trabajo que podría extenderse durante varios meses debido al enorme volumen de solicitudes recibidas.

Más que un trámite migratorio

Lo ocurrido en España refleja un fenómeno que también viven otras economías desarrolladas: cada vez hay menos nacimientos, aumenta la esperanza de vida y muchas empresas encuentran dificultades para contratar personal.

Frente a ese escenario, algunos gobiernos endurecen las fronteras. Otros, como el español, consideran que la inmigración puede convertirse en una pieza fundamental para sostener la economía y garantizar el relevo generacional.

El resultado de esta política podría influir en el futuro de otros países europeos que enfrentan desafíos similares.

Porque detrás de este millón de solicitudes no solo hay estadísticas.

Hay personas que esperan una respuesta.

Hay familias que sueñan con quedarse.

Y hay un país que intenta encontrar el equilibrio entre la seguridad migratoria, las necesidades de su economía y el desafío demográfico que marcará las próximas décadas.

⚖️ Marco legal y sanciones

¿Qué establece el programa?

Permite solicitar un permiso de residencia y trabajo a extranjeros que ya se encuentran en España.

a extranjeros que ya se encuentran en España. Es necesario demostrar una estadía mínima de cinco meses .

. Los solicitantes no deben tener antecedentes penales .

. Cada solicitud será evaluada individualmente por las autoridades migratorias.

Posibles consecuencias legales

Presentar documentos falsificados o información incorrecta puede provocar el rechazo de la solicitud , la anulación del permiso y otras sanciones previstas por la legislación española.

o información incorrecta puede provocar el , la y otras sanciones previstas por la legislación española. Quienes no cumplan los requisitos legales no obtendrán la regularización y seguirán sujetos a las normas de inmigración vigentes, que pueden incluir procedimientos administrativos o de expulsión conforme a la ley.

📘 Cuadro de términos clave

Término Significado Regularización migratoria Proceso para otorgar residencia legal a personas sin permiso. Permiso de residencia Documento que autoriza a vivir legalmente en un país. Permiso de trabajo Autorización para trabajar de forma legal. Antecedentes penales Historial de delitos cometidos por una persona. Inmigración irregular Permanencia en un país sin cumplir los requisitos legales. PIB (Producto Interno Bruto) Valor total de los bienes y servicios producidos por un país. Baja natalidad Disminución en el número de nacimientos. Mano de obra Personas disponibles para trabajar. Anexo: ¿Que pasaría si Japón aplica una medida similar? Si Japón aplicara una regularización similar a España, el impacto sería enorme… pero también muy delicado. En lo económico, podría ayudar a cubrir la falta de trabajadores en sectores como cuidado de ancianos, construcción, agricultura, restaurantes, hoteles y fábricas. Japón ya supera los 4 millones de residentes extranjeros y sigue buscando mano de obra por el envejecimiento de la población. Pero políticamente sería difícil. Japón prefiere una inmigración controlada, con visas específicas como Tokutei Ginō / Specified Skilled Worker, no una regularización amplia para personas sin estatus. El país también planea aceptar más trabajadores extranjeros bajo programas laborales, pero con límites y controles. En la vida diaria, una medida así podría permitir que muchos extranjeros salgan de la informalidad, paguen impuestos, trabajen legalmente y vivan con menos miedo. Sin embargo, también abriría un debate fuerte sobre idioma japonés, integración, vivienda, escuelas, seguridad social y convivencia en comunidades locales. En resumen: para Japón sería una herramienta útil contra la falta de mano de obra, pero no sería fácil de aplicar. Tendría que venir acompañada de reglas claras, revisión de antecedentes, apoyo en japonés, control laboral y protección contra abusos. De lo contrario, podría generar tensión social y rechazo político.

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