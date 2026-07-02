[natsu no bōnasu] alcanzan cifra histórica

Bonos de verano rompen récord histórico en grandes empresas

📍Tōkyō | 2 de julio

El verano en Japón siempre llega con ese pequeño nervio… el de esperar el bono.

Y este año, la noticia es fuerte.

Según el último informe de la organización empresarial Keidanren, el bono promedio de verano en 112 grandes compañías ha alcanzado los 1,008,706 yenes.

Sí… lo has leído bien. Por primera vez, supera el millón de yenes. Un número que, hace unos años, sonaba casi simbólico.

No es un salto aislado.

Es el quinto año consecutivo de aumento, con una subida del 1.88% respecto al año anterior… y además, el nivel más alto registrado desde 1981.

Casi nada.

🏭 Por sectores… no todos avanzan igual

Aquí la historia se vuelve un poco más matizada.

🏭 Manufactura: 1,064,034 yenes (+1.63%)

1,064,034 yenes (+1.63%) 🏢 No manufactura: 864,712 yenes (+4.01%)

El sector de servicios, curiosamente, está tirando con más fuerza.

Y tiene sentido si lo piensas: más demanda interna, más movimiento… y sobre todo, esa sensación ya muy conocida en Japón de que faltan manos en muchos trabajos.

📊 ¿Y por qué están subiendo los bonos?

Hay varias piezas encajando al mismo tiempo:

📈 Primero, las negociaciones salariales de primavera (春闘 shuntō) han sido especialmente fuertes estos últimos años.

👷 Segundo, la escasez de trabajadores sigue presionando a las empresas.

🏢 Y tercero, muchas compañías están viendo beneficios estables o incluso al alza.

En resumen… si el sueldo base sube, el bono también lo siente. Es como una cadena que se va moviendo poco a poco.

⚖️ Un detalle importante del sistema japonés

En Japón, los bonos no son obligatorios por ley.

Pero en las grandes empresas… son casi parte del “ritual” del año laboral.

Se calculan en base a:

salario base

resultados de la empresa

acuerdos sindicales de primavera (春闘)

Y algo clave:

no hay una ley que fije cuánto debe ser. Cada empresa lo ajusta según sus propias reglas internas.

🧾 En pocas palabras…

Más dinero en los bonos… sí.

Pero también más presión detrás del sistema laboral.

Y en medio de todo eso, miles de trabajadores que este verano abren su notificación bancaria con una mezcla de sorpresa, alivio… y quizá un pequeño respiro.

Porque, al final, ese momento —cuando aparece el ingreso del bono— sigue siendo uno de los más esperados del año en Japón.

📘 Cuadro de términos clave

Japonés Romaji Español 夏のボーナス natsu no bōnasu bono de verano 春闘 shuntō negociaciones salariales de primavera 賃上げ chinage aumento salarial 大手企業 ōte kigyō grandes empresas 製造業 seizōgyō sector manufacturero 非製造業 hiseizōgyō sector no manufacturero 人手不足 hitode busoku escasez de mano de obra



©2026 NoticiasNippon