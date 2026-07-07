[tenki yohō] martes 7 de julio

Tiempo inestable por aire húmedo, con riesgo de lluvia fuerte en el oeste de Japón

📍Tōkyō | 7 de julio

Este martes, Japón estará bajo la influencia débil de un sistema de alta presión cerca de Honshū, la isla principal del país. Sin embargo, el ambiente no será completamente estable, porque también entrará aire húmedo, lo que favorecerá la formación de nubes y lluvias en varias regiones.

La imagen oficial del pronóstico muestra un día con cielos variables, momentos de sol en varias zonas, pero también con lluvias, especialmente en el oeste del país. En Okinawa, el panorama será más veraniego, con sol y temperaturas elevadas. En cambio, desde Kyūshū hasta Hokkaidō, aunque habrá ratos de claridad, predominarán las nubes.

La principal advertencia del día se concentra en Nishi Nihon, el oeste de Japón, donde podrían registrarse lluvias fuertes acompañadas de truenos. Además, las temperaturas máximas estarán en valores normales o algo superiores a lo habitual para la época, con muchas zonas por encima de los 30 °C, por lo que se recomienda tomar precauciones contra el golpe de calor.

Pronóstico por regiones y ciudades

Okinawa

Naha tendrá un día claramente veraniego, con cielo soleado, máxima de 32 °C y mínima de 26 °C. La probabilidad de lluvia será baja, de 10 %. Será una jornada de mucho calor y sensación húmeda, típica del verano en Okinawa.

Kyūshū

En Fukuoka, el cielo estará mayormente nublado y con posibilidad de lluvia. Se espera una máxima de 31 °C, mínima de 25 °C y probabilidad de precipitación de 50 %.

En Kagoshima, el tiempo será más variable, con nubes y ratos de sol. La temperatura será elevada: máxima de 34 °C y mínima de 27 °C, con 30 % de probabilidad de lluvia. Será una de las ciudades más calurosas del mapa.

Chūgoku y Shikoku

En Hiroshima, se prevé cielo nublado con lluvia. La máxima será de 29 °C y la mínima de 24 °C, con una probabilidad de lluvia de 60 %. Puede ser una jornada húmeda y pesada.

En Kōchi, el pronóstico indica lluvia con alta probabilidad de precipitación: 90 %. La máxima será de 27 °C y la mínima de 24 °C. Es una de las zonas donde conviene salir con paraguas y estar atentos a lluvias intensas.

Kansai y Tōkai

En Osaka, el día será parcialmente nublado, con algunos ratos de sol. La máxima llegará a 30 °C y la mínima será de 22 °C, con 30 % de probabilidad de lluvia.

En Nagoya, se espera un cielo nublado con apertura de claros hacia el sol. La máxima será de 29 °C y la mínima de 20 °C, con 30 % de probabilidad de lluvia.

Hokuriku y Shin’etsu

En Kanazawa, el pronóstico muestra nubes al inicio y posterior presencia de sol. La máxima será de 30 °C y la mínima de 23 °C, con 30 % de probabilidad de lluvia.

En Niigata, también se prevé cielo nublado con momentos de sol. La máxima será de 29 °C y la mínima de 22 °C, con 20 % de probabilidad de lluvia.

Kantō y Tōhoku

En Tokio, el cielo estará nublado con ratos de sol. La máxima será de 26 °C y la mínima de 21 °C, con 30 % de probabilidad de lluvia. Aunque la temperatura no será tan alta como en el oeste, la humedad puede hacer que el ambiente se sienta pesado.

En Sendai, se espera sol con algunas nubes. La máxima será de 26 °C y la mínima de 20 °C, con 20 % de probabilidad de lluvia.

Hokkaidō

En Sapporo, el día será relativamente agradable, con sol y nubes. La máxima alcanzará 27 °C y la mínima será de 18 °C, con 20 % de probabilidad de lluvia.

En Kushiro, el cielo estará nublado. La máxima será de apenas 20 °C y la mínima de 16 °C, con 30 % de probabilidad de lluvia. Será una de las zonas más frescas del país.

Resumen de temperaturas por ciudad

Ciudad Tiempo previsto Máxima / mínima Probabilidad de lluvia Naha Soleado 32 / 26 °C 10 % Fukuoka Nublado con lluvia 31 / 25 °C 50 % Kagoshima Nubes y sol 34 / 27 °C 30 % Hiroshima Nublado con lluvia 29 / 24 °C 60 % Kōchi Lluvia 27 / 24 °C 90 % Osaka Nubes y sol 30 / 22 °C 30 % Nagoya Nublado con claros 29 / 20 °C 30 % Kanazawa Nubes y sol 30 / 23 °C 30 % Niigata Nubes y sol 29 / 22 °C 20 % Tokio Nublado con claros 26 / 21 °C 30 % Sendai Sol y nubes 26 / 20 °C 20 % Sapporo Sol y nubes 27 / 18 °C 20 % Kushiro Nublado 20 / 16 °C

Recomendaciones para residentes extranjeros

Quienes vivan en el oeste de Japón —especialmente en Kyūshū, Chūgoku, Shikoku y parte de Kansai— deben estar atentos a cambios bruscos del tiempo. Aunque el día pueda comenzar con nubes o claros, el aire húmedo puede favorecer lluvias repentinas y tormentas.

También será importante prevenir el golpe de calor, sobre todo en ciudades como Kagoshima, Naha, Fukuoka, Osaka y Kanazawa, donde las máximas estarán cerca o por encima de los 30 °C. Llevar agua, usar ropa ligera, evitar caminar bajo el sol en las horas centrales del día y descansar en lugares frescos puede marcar una gran diferencia.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 全国の天気 zenkoku no tenki Tiempo en todo el país 高気圧 kōkiatsu Alta presión atmosférica 湿った空気 shimetta kūki Aire húmedo 夏空 natsuzora Cielo veraniego 雲が多い kumo ga ōi Mucha nubosidad 雨 ame Lluvia 雷 kaminari Trueno / tormenta eléctrica 激しく降る hageshiku furu Llover intensamente 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 平年並み heinen nami Nivel normal para la época 熱中症 necchūshō Golpe de calor / insolación



©2026 NoticiasNippon