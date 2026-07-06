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[tenki yohō] lunes 6 de julio

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Jul 6, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #previsión del tiempo, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

Kyushu seguirá siendo la zona de mayor preocupación por el riesgo de inundaciones y deslizamientos

📍Tōkyō | 6 de julio

La Agencia Meteorológica de Japón informó que este lunes el frente de lluvias (baiu) permanecerá casi estacionario sobre el oeste del país, manteniendo condiciones muy inestables en amplias zonas de Japón.

La situación más delicada se espera nuevamente en Kyushu, especialmente en su parte norte, donde desde las primeras horas de la mañana continuarán las lluvias fuertes y podrían formarse nubes de gran desarrollo. Debido a que muchas zonas ya han recibido abundante lluvia durante los últimos días, existe un mayor riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas de ríos.

También se pronostican lluvias y tormentas eléctricas en Chugoku, Shikoku, Kansai, Tokai y Hokuriku, donde las precipitaciones podrían ser muy intensas de manera localizada.

En la región de Kanto-Koshin, donde se encuentra Tokio, el tiempo será variable. Habrá momentos de lluvia y otros de calma, por lo que se recomienda llevar paraguas durante toda la jornada.

En el sur de Tohoku también se registrarán lluvias aisladas, mientras que el norte de Tohoku y Hokkaido disfrutarán de un tiempo más estable, con intervalos de sol entre las nubes.

Por otro lado, Okinawa continuará con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas, alcanzando los 33 °C en Naha.

 

🌡️ Pronóstico destacado

  • Naha: Soleado, 33 / 28 °C
  • Fukuoka: Lluvias, 30 / 24 °C
  • Kagoshima: Lluvias, 32 / 27 °C
  • Kochi: Lluvias y algunos claros, 31 / 23 °C
  • Hiroshima: Lluvias por la mañana, mejora parcial después, 29 / 23 °C
  • Osaka: Lluvias, 25 / 22 °C
  • Nagoya: Lluvias, 23 / 21 °C
  • Kanazawa: Lluvias, 27 / 22 °C
  • Niigata: Lluvias, 26 / 21 °C
  • Tokio: Lluvias intermitentes, 26 / 21 °C
  • Sendai: Nublado con lluvias aisladas, 25 / 20 °C
  • Sapporo: Lluvias, 22 / 19 °C
  • Kushiro: Mayormente nublado, 19 / 14 °C

 

⚠️ Recomendaciones

  • Evite acercarse a ríos, laderas y zonas con riesgo de deslizamientos.
  • Si vive en un área bajo alerta, siga la información de su municipio.
  • Lleve paraguas y revise el pronóstico antes de salir.
  • En Okinawa, manténgase hidratado y protéjase del calor.

 

📘 Términos clave

Japonés

Lectura

Español

梅雨前線

Baiu zensen

Frente de lluvias

大雨

Ōame

Lluvia intensa

雷雨

Raiu

Tormenta eléctrica

土砂災害

Dosha saigai

Deslizamiento de tierra

浸水

Shinsui

Inundación

河川の増水

Kasen no zōsui

Crecida de ríos

局地的

Kyokuchiteki

Localizado

晴れ

Hare

Soleado

曇り

Kumori

Nublado


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