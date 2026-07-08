Pronóstico para el miércoles 8 de julio

El calor continuará en gran parte del país y aumentará el riesgo de tormentas en zonas montañosas e interiores

📍Tōkyō | 8 de julio

Este miércoles, un sistema de alta presión cubrirá de forma gradual el archipiélago japonés, favoreciendo una jornada de tiempo estable en la mayor parte del país. Sin embargo, el fuerte calentamiento durante la tarde favorecerá la formación de nubes de desarrollo vertical, por lo que podrían registrarse chaparrones pasajeros y tormentas eléctricas, especialmente en zonas montañosas y del interior.

En Okinawa predominará el cielo despejado durante casi todo el día. Desde Kyushu hasta la región de Kinki, el ambiente será mayormente soleado, aunque no se descartan lluvias breves al finalizar la tarde.

En las regiones de Tokai, Hokuriku, Tohoku y parte de Hokkaido, también habrá amplios periodos de sol, pero con posibilidad de precipitaciones aisladas en algunos sectores.

Las temperaturas máximas estarán entre valores normales y superiores a lo habitual para la época. Además de Okinawa y el oeste de Japón, varias ciudades del norte y noreste experimentarán un ambiente plenamente veraniego, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y tomar precauciones frente al golpe de calor.

🌡️ Panorama por regiones

🟠 Okinawa

Cielos despejados y ambiente muy caluroso durante toda la jornada.

🟠 Kyushu

Predominará el sol, aunque durante la tarde podrían desarrollarse nubes de tormenta en áreas montañosas.

🟠 Chugoku y Shikoku

Tiempo estable en general. En Kōchi aumentará la nubosidad y existe la mayor probabilidad de lluvia del mapa (40%).

🟠 Kansai

Mañana soleada y tarde con intervalos nubosos. No se descartan lluvias muy localizadas.

🟠 Chubu (Tokai y Hokuriku)

Ambiente cálido y parcialmente soleado. En Kanazawa continuará el calor con temperaturas superiores a los 30°C.

🟠 Kanto

Tokio disfrutará de una jornada soleada con baja probabilidad de lluvia y temperaturas cercanas a los 30°C.

🟠 Tohoku

El sol alternará con algunas nubes. Las temperaturas serán propias de pleno verano.

🟠 Hokkaido

Tiempo relativamente estable. Sapporo alcanzará los 28°C, mientras Kushiro permanecerá mucho más fresco y nublado.

⚠️ Recomendaciones

💧 Hidratarse con frecuencia durante las horas de mayor calor.

🧢 Utilizar sombrero o sombrilla al permanecer al aire libre.

⛈️ Estar atentos a posibles tormentas eléctricas de corta duración durante la tarde en zonas montañosas e interiores.

🌡️ Evitar actividades físicas intensas bajo el sol en las horas centrales del día.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 高気圧 Kōkiatsu Alta presión 晴れ Hare Soleado 曇り Kumori Nublado にわか雨 Niwaka ame Lluvia pasajera 雷雨 Raiu Tormenta eléctrica 積乱雲 Sekiranu Nube de tormenta (cumulonimbo) 真夏日 Manatsubi Día con máxima de 30°C o más 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 最低気温 Saitei kion Temperatura mínima 降水確率 Kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 猛暑 Mōsho Calor intenso 熱中症 Necchūshō Golpe de calor

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