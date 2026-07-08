Kumamoto felicita a Keiko Fujimori

El gobernador de Kumamoto envió una carta oficial tras la elección presidencial y resaltó el legado de los inmigrantes japoneses en el Perú

Tokio | 8 de julio

La Prefectura de Kumamoto, lugar de origen de parte de la familia de Keiko Fujimori, envió una carta oficial de felicitación tras su elección como presidenta del Perú. El documento, firmado por el gobernador Kimura Takashi, expresa el deseo de fortalecer aún más la amistad y la cooperación entre ambos territorios, unidos desde hace más de un siglo por la historia de la inmigración japonesa.

En la carta, el gobernador recuerda que Perú posee una de las comunidades nikkei más antiguas de América del Sur y afirma que la llegada de una descendiente de inmigrantes japoneses a la presidencia representa un reconocimiento al esfuerzo y la perseverancia de quienes emigraron desde Japón. El texto menciona especialmente el espíritu de «fukutsu no seishin» (espíritu indomable) y la dedicación al trabajo que caracterizaron a los primeros inmigrantes provenientes de Kumamoto.

Además, el gobernador manifiesta su intención de seguir fortaleciendo los vínculos entre la prefectura y el Perú, promoviendo intercambios y una relación de cooperación más estrecha. También extiende una invitación para que la nueva mandataria visite nuevamente Kumamoto, considerada una de las tierras de sus antepasados, con el fin de profundizar la amistad entre ambas comunidades.

La carta concluye deseando éxito a la nueva presidenta en el inicio de su gestión. Aunque se trata de un gesto protocolar, el mensaje tiene un fuerte valor simbólico para la comunidad nikkei, ya que pone de relieve la importancia histórica de la emigración japonesa al Perú y el reconocimiento que esa herencia sigue teniendo en Japón.

Contexto

La relación entre Japón y Perú se remonta a 1899, cuando arribó al puerto del Callao el Sakura Maru con los primeros inmigrantes japoneses contratados para trabajar en haciendas peruanas. Desde entonces, la comunidad nikkei peruana ha crecido hasta convertirse en una de las más importantes del mundo.

La prefectura de Kumamoto, situada en la isla de Kyūshū, es uno de los principales lugares de origen de numerosos inmigrantes que viajaron al Perú a finales del siglo XIX y principios del XX. Por ello, las autoridades locales mantienen un interés especial en los acontecimientos relacionados con la comunidad nikkei y con los descendientes de aquellos pioneros.

Este tipo de mensajes oficiales son habituales en la diplomacia japonesa y reflejan el valor que se concede a los lazos históricos, culturales y humanos entre Japón y los países que recibieron inmigrantes japoneses.

Marco legal

Relaciones exteriores de las prefecturas japonesas

Las prefecturas de Japón pueden desarrollar actividades de diplomacia regional o paradiplomacia, como:

Emitir mensajes oficiales de felicitación o condolencias.

Firmar acuerdos de cooperación internacional.

Promover intercambios económicos, educativos y culturales.

Fortalecer vínculos con comunidades nikkei en el extranjero.

Estas actuaciones se realizan dentro del marco de la Constitución de Japón y de la Ley de Autonomía Local (地方自治法 / Chihō Jichi Hō), siempre respetando que la política exterior corresponde al Gobierno nacional.

La carta enviada por la Prefectura de Kumamoto no constituye un reconocimiento diplomático de un gobierno extranjero, ya que esa facultad corresponde exclusivamente al Estado japonés a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trata de un mensaje institucional de carácter protocolario y de buena voluntad, orientado a fortalecer la amistad y la cooperación internacional.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 熊本県 Kumamoto-ken Prefectura de Kumamoto 熊本県知事 Kumamoto-ken Chiji Gobernador de Kumamoto 日系人 Nikkeijin Descendientes de japoneses 不屈の精神 Fukutsu no seishin Espíritu indomable 勤勉 Kinben Dedicación al trabajo 友好 Yūkō Amistad 絆 Kizuna Lazos o vínculos 移民 Imin Inmigrante 外交 Gaikō Diplomacia 地方自治法 Chihō Jichi Hō Ley de Autonomía Local

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