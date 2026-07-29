Japón vuelve a mirar al país sudamericano

Keiko Fujimori llega al poder y el apellido de su padre reaparece con fuerza en la prensa japonesa

📍Tokio | 29 de julio

Han pasado 26 años, pero en Japón el apellido Fujimori nunca terminó de desaparecer del todo. Este 28 de julio volvió a ocupar titulares, pantallas y portales informativos: Keiko Fujimori juró como presidenta de la República del Perú y, casi inmediatamente, los medios japoneses comenzaron a contar la historia desde un ángulo muy particular.

No es solamente que Perú tenga una nueva presidenta.

Para Japón hay una conexión mucho más cercana: Keiko es nikkei de tercera generación —「日系3世」—, hija de Alberto Fujimori y heredera de uno de los apellidos peruanos más conocidos por la sociedad japonesa.

Y por eso la noticia aquí tiene otro peso.

26 años después, el apellido Fujimori vuelve al poder

Las imágenes de la juramentación llegaron acompañadas de una referencia prácticamente inevitable: Alberto Fujimori.

Padre e hija. Dos generaciones. Un mismo apellido ligado a la Presidencia del Perú.

TBS NEWS puso precisamente el acento en ese hecho: después de 26 años, Perú vuelve a tener en la Presidencia a una persona de ascendencia japonesa. Además, destacó otro dato histórico: Keiko Fujimori se convierte en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país.

Fuji TV/FNN también recuperó esa conexión familiar con una expresión especialmente potente para el público japonés:

「親子2代で日系人の大統領」

En otras palabras: dos generaciones —padre e hija— de presidentes nikkei.

Pero detrás de esa imagen histórica aparece inmediatamente una realidad mucho más complicada.

Keiko llega a Palacio de Gobierno después de una elección decidida por apenas 0,27 puntos porcentuales. Mientras unos celebraban la transferencia de mando, otros salían a las calles de Lima para protestar.

La pregunta de FNN fue directa: ¿podrá superar la división del Perú?

La prensa japonesa mira más allá de sus raíces

Sería fácil pensar que Japón observa la llegada de Keiko únicamente por su ascendencia. No es así.

Los medios están mirando con especial atención uno de los mayores problemas que encontrará sobre el escritorio presidencial: la inseguridad ciudadana.

TV Asahi destacó sus propuestas contra el crimen organizado, el fortalecimiento de los controles fronterizos y la construcción de una megaprisión.

Pero fue todavía más lejos.

La cadena japonesa vinculó directamente el inicio de su gobierno con la continuidad de la línea política de Alberto Fujimori, al tiempo que resaltó su intención de fortalecer los vínculos con la administración de Donald Trump en Estados Unidos y con el gobierno de Sanae Takaichi en Japón.

Otra vez aparece el padre.

Otra vez aparece Japón.

Y otra vez surge la pregunta que acompañará inevitablemente a Keiko: ¿hasta dónde llegará el legado político de Alberto Fujimori en su gobierno?

Asahi lanza una advertencia: seguridad sí, pero también democracia

No toda la cobertura japonesa mira el acontecimiento desde la nostalgia o la conexión nikkei.

Asahi Shimbun introduce una cuestión mucho más delicada.

En su análisis sobre los nuevos gobiernos latinoamericanos, coloca a Keiko dentro del avance regional de fuerzas de derecha y plantea un desafío fundamental: combatir la delincuencia sin debilitar la democracia.

Es un mensaje importante.

Porque mientras una parte de la población peruana reclama mano dura frente al crimen, otra teme que determinadas políticas puedan cruzar límites institucionales.

Para Asahi, entonces, el desafío no parece ser simplemente devolver seguridad a las calles.

Será hacerlo sin sacrificar los principios democráticos.

Mainichi mira hacia el futuro: ¿Keiko viajará pronto a Japón?

Mainichi Shimbun, por su parte, encontró otro ángulo especialmente relevante para sus lectores.

Además de destacar que Fujimori es nikkei de tercera generación, el periódico puso atención en su voluntad de reforzar la seguridad y, especialmente, en su interés por realizar una visita temprana a Japón.

Ese detalle no es menor.

Perú y Japón mantienen más de 150 años de relaciones diplomáticas, una numerosa comunidad nikkei y una historia migratoria que conecta a miles de familias a ambos lados del Pacífico.

Japón, además, envió al senador y viceministro de Estado para Asuntos Exteriores Iwao Horii como representante especial para la ceremonia de investidura.

Tokio considera al Perú un socio estratégico y busca profundizar la cooperación política, económica y cultural.

Por eso, una eventual llegada de Keiko a Japón tendría inevitablemente un componente político…, pero también histórico.

Japón recuerda a Alberto, pero ahora observa a Keiko

Aquí está quizá la parte más interesante de toda esta historia.

Keiko Fujimori todavía aparece en Japón inevitablemente acompañada por la sombra política de su padre.

Los titulares recuerdan quién fue Alberto. Las noticias explican que ella es su hija. Se menciona constantemente que han transcurrido 26 años desde que un Fujimori gobernó Perú.

Pero Keiko comienza ahora su propia presidencia.

Y será precisamente allí donde la mirada japonesa tendrá que cambiar.

Ya no bastará con hablar de 「日系3世」, del apellido Fujimori o de los vínculos familiares con Japón.

Habrá que observar resultados.

Seguridad. Economía. Democracia. Polarización. Relaciones internacionales.

Esos serán los verdaderos exámenes.

Ni celebración ni rechazo: Japón observa

Hasta este 29 de julio, la prensa japonesa no muestra una reacción uniforme de entusiasmo hacia Keiko Fujimori. Tampoco existe un rechazo generalizado.

Lo que hay es algo mucho más complejo.

Curiosidad histórica. Cercanía nikkei. Expectativa diplomática. Y bastante cautela política.

TBS mira el regreso histórico de una figura nikkei a la Presidencia.

Fuji TV/FNN pregunta si Keiko podrá cerrar las heridas de un Perú dividido.

TV Asahi pone el foco en seguridad, Alberto Fujimori y las relaciones con Japón y Estados Unidos.

Mainichi observa el acercamiento entre Lima y Tokio.

Y Asahi lanza una advertencia de fondo: la lucha contra el crimen no puede desligarse de la defensa de la democracia.

Distintas miradas para un mismo acontecimiento.

Porque, a miles de kilómetros de Lima, Japón vuelve a mirar atentamente hacia el Perú.

El apellido que durante décadas vinculó políticamente a ambos países ha regresado al Palacio de Gobierno.

Veintiséis años después de Alberto Fujimori, una nueva generación de la familia ocupa la Presidencia.

Ahora ya no se trata de Alberto.

Ahora Japón mira a Keiko.

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