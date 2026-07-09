Nuevo Pasaporte de Emergencia para peruanos del exterior

Adiós al antiguo salvoconducto. Una nueva puerta para volver a casa cuando más se necesita

El documento ya se entrega desde el 1 de julio de 2026 y busca ayudar a quienes necesitan viajar con urgencia.

Viajar en ruta internacional sin esperar un pasaporte ordinario.

📍Lima | 8 de julio / 📍Tokio | 9 de julio

Imagínate esta situación: estás viviendo en Japón, tienes un viaje urgente por una emergencia familiar, pero tu pasaporte se perdió, fue robado o simplemente no puedes esperar semanas para obtener uno nuevo…

Hasta ahora, muchos peruanos en el extranjero tenían como alternativa el salvoconducto, un documento temporal que permitía regresar al país. Sin embargo, desde el 1 de julio de 2026 la situación cambió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú comenzó a emitir el nuevo Pasaporte de Emergencia en todas las oficinas consulares peruanas alrededor del mundo. Un cambio importante que busca dar más tranquilidad a los connacionales que viven lejos de casa, incluyendo a miles de peruanos residentes en Japón.

Este nuevo documento llega justamente para esos momentos inesperados… cuando una persona necesita moverse rápido y no puede esperar la emisión de un pasaporte electrónico ordinario.

Más opciones para viajar, más seguridad internacional

El Pasaporte de Emergencia está pensado para los peruanos que necesitan:

✅ Continuar un viaje internacional

✅ Regresar al Perú

✅ Volver al país donde tienen residencia

Una de las principales mejoras es que cuenta con elementos de seguridad internacionales, lo que facilita su reconocimiento por parte de más autoridades migratorias.

Además, permite algo muy importante para quienes viajan desde países como Japón: el tránsito por terceros países antes de llegar al destino final.

Esto representa una diferencia frente al antiguo salvoconducto, que en algunos casos podía generar dificultades cuando era necesario hacer escalas internacionales.

¿Por qué es importante para los peruanos en Japón?

Para la comunidad peruana residente en Japón, este cambio puede ser especialmente útil en situaciones como:

Pérdida o robo del pasaporte

Emergencias familiares en Perú

Problemas de salud

Viajes inesperados por motivos personales

Porque cuando ocurre una emergencia, cada día cuenta… y contar con un documento reconocido internacionalmente puede marcar una gran diferencia.

La Cancillería peruana informó que ya comunicó la implementación del nuevo documento a las autoridades de otros países y entregó la información técnica necesaria para facilitar su aceptación en los controles migratorios.

Del salvoconducto al Pasaporte de Emergencia: ¿qué cambió?

Antes Ahora Salvoconducto Pasaporte de Emergencia Documento con alcance más limitado Mayor reconocimiento internacional Más dificultades para conexiones internacionales Permite tránsito por terceros países Documento temporal tradicional Documento informatizado con estándares de seguridad

Marco legal

📌 Ley N.° 32457

Autoriza la emisión del Pasaporte de Emergencia en las oficinas consulares del Perú en el exterior.

📌 Entidad responsable:

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

📌 Fecha de inicio:

1 de julio de 2026

📌 Sustituye a:

Salvoconducto

📌 Vigencia:

7 meses (no prorrogable)

📌 Costo:

20 dólares estadounidenses

Un paso más para los peruanos que viven lejos del Perú

La llegada del Pasaporte de Emergencia forma parte de la modernización de los servicios consulares del Perú.

Detrás de este cambio hay una idea sencilla: que un peruano que está lejos de su país no se quede sin una solución cuando más la necesita.

Ya sea en Japón, Estados Unidos, Europa u otro lugar del mundo, este nuevo documento busca ofrecer una alternativa más rápida, segura y adaptada a una comunidad peruana que continúa creciendo fuera de sus fronteras.

Términos clave 🇵🇪🇯🇵

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