Keiko Fujimori asume la presidencia

Un nuevo capítulo político entre seguridad, economía y el histórico vínculo con Japón

Lima | 28 de julio / Tokio | 29 de julio

El 28 de julio de 2026, mientras millones de peruanos celebraban las Fiestas Patrias, el país vivió una jornada que quedará marcada en su historia política. En el Congreso de la República, Keiko Fujimori juró como presidenta del Perúpara el periodo 2026-2031, iniciando una nueva etapa al frente del Gobierno.

La ceremonia estuvo llena de símbolos y emociones. Entre los aplausos de sus seguidores, la presencia de autoridades y la mirada atenta de la comunidad internacional, Fujimori recibió la banda presidencial y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el Perú.

Su llegada también significó el regreso del fujimorismo al poder después de 26 años, un hecho que abrió un intenso debate en la sociedad peruana. Para algunos, representa una oportunidad para recuperar la estabilidad, fortalecer el Estado y enfrentar problemas urgentes. Para otros, revive discusiones pendientes sobre el pasado político del país y el legado del gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

Porque esta no es una llegada cualquiera… El nuevo gobierno comienza en medio de grandes desafíos: una población preocupada por la inseguridad ciudadana, el crecimiento del crimen organizado, la desconfianza en las instituciones y una profunda división política que todavía permanece en la sociedad.

Un gobierno con la promesa de “orden, seguridad y reconciliación”

En su primer Mensaje a la Nación, Keiko Fujimori colocó la seguridad ciudadana como la principal prioridad de su administración.

La presidenta aseguró que uno de sus primeros objetivos será recuperar la autoridad del Estado frente a las organizaciones criminales y reforzar la lucha contra problemas que afectan diariamente a muchas familias, como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal.

Uno de los anuncios que generó mayor atención fue el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en determinadas situaciones de emergencia, como parte de una estrategia para responder al avance de la delincuencia.

El mensaje central fue claro: devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

En un país donde muchas personas viven con temor por los robos, las amenazas y la violencia, la seguridad se convirtió en una de las principales demandas de la población.

Economía: inversión, empleo y recuperación del crecimiento

En el área económica, Fujimori presentó una propuesta enfocada en la inversión privada, el desarrollo de infraestructura y la creación de empleo.

Su mensaje buscó generar confianza entre empresarios nacionales y extranjeros, con la promesa de impulsar proyectos que permitan reactivar la economía y abrir nuevas oportunidades para los peruanos.

La nueva administración señaló que buscará fortalecer los sectores productivos y mejorar la competitividad del país.

El reto será convertir estas promesas en resultados concretos para las familias, especialmente para quienes esperan más empleo, mejores ingresos y una mayor estabilidad económica.

Agenda social y preparación frente a los desastres

Durante su discurso presidencial, Fujimori también puso atención en los problemas sociales que afectan al país, como la pobreza, la desnutrición y la situación de las poblaciones más vulnerables.

Además, destacó la importancia de preparar al Perú frente a los desastres naturales, especialmente ante fenómenos como El Niño, que históricamente han provocado fuertes impactos en diversas regiones.

Este tema tiene un significado especial para Japón, un país reconocido mundialmente por su experiencia en prevención de terremotos, tsunamis y gestión del riesgo de desastres.

La cooperación entre Perú y Japón en esta área se ha fortalecido durante décadas, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro más importantes entre ambas naciones.

El desafío de unir a un país dividido

Uno de los mensajes políticos más destacados fue el llamado a una nueva etapa de reconciliación nacional.

Fujimori afirmó que gobernará para todos los peruanos y expresó su compromiso de respetar la Constitución durante sus cinco años de mandato.

Sin embargo, el camino no será sencillo.

El apellido Fujimori continúa generando opiniones muy distintas dentro del Perú. Mientras algunos recuerdan avances económicos y obras realizadas durante el gobierno de su padre, otros mantienen críticas relacionadas con derechos humanos y la concentración del poder.

El gran desafío del nuevo gobierno será construir acuerdos y superar una división política que ha acompañado al país durante años.

Los principales ejes del gobierno de Keiko Fujimori

🔴 seguridad

Fortalecer la lucha contra el crimen organizado .

. Aumentar la presencia del Estado en zonas afectadas por la delincuencia.

Reforzar la coordinación entre Policía y Fuerzas Armadas en emergencias.

🟢 economía

Promover nuevas inversiones .

. Impulsar proyectos de infraestructura .

. Crear empleo y recuperar el crecimiento económico.

🔵 sociedad

Combatir la pobreza y la desigualdad.

Fortalecer programas para sectores vulnerables.

Mejorar la preparación frente a fenómenos naturales.

🟣 política

Buscar la unidad nacional .

. Fortalecer la estabilidad institucional.

Cumplir el periodo constitucional 2026-2031.

Una presidenta nikkei y un nuevo puente entre perú y japón

La llegada de Keiko Fujimori también despertó una atención especial en Japón.

Su historia familiar está vinculada a la comunidad nikkei, los descendientes de inmigrantes japoneses que construyeron un puente humano entre ambos países durante más de un siglo.

Fujimori pertenece a la tercera generación de descendientes japoneses (nikkei sansei), una identidad que conecta su trayectoria política con la historia de la migración japonesa hacia el Perú iniciada en 1899.

Desde entonces, Perú y Japón han compartido una relación basada en la cultura, la economía, la cooperación y los lazos familiares.

Para muchos observadores japoneses, la elección de Fujimori representa un momento simbólico: una persona con raíces japonesas llegando a la máxima responsabilidad política de un país latinoamericano.

Una historia que vuelve a unir dos orillas del Pacífico… Perú y Japón, separados por miles de kilómetros, pero unidos por más de 120 años de memoria compartida.

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