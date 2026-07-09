Previsión jueves 9 de julio

­•Calor intenso en gran parte del país, mientras lluvias y tormentas avanzan sobre Hokkaidō y el norte de Tōhoku

•Alta presión mantiene el tiempo estable desde Kyūshū hasta Kantō.

•El norte tendrá lluvia, tormentas eléctricas y oleaje elevado por la influencia del tifón n.º 9.

📍Tōkyō | 9 de julio

La jornada de este jueves estará marcada por un fuerte contraste meteorológico en Japón. Un sistema de alta presión cubrirá la mayor parte de Honshū, favoreciendo un ambiente muy soleado desde Kyūshū hasta el sur de Tōhoku, con temperaturas que en muchas ciudades superarán los 30 °C.

Sin embargo, la situación será muy distinta en el norte de Tōhoku y especialmente en Hokkaidō, donde el ingreso de aire húmedo provocará lluvias desde la mañana y, durante la noche, existe la posibilidad de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas. En Okinawa, aunque predominarán los intervalos de sol, también podrán presentarse chubascos aislados y el mar permanecerá muy agitado debido a la influencia del tifón n.º 9, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones en zonas costeras.

Además del calor, será importante tomar medidas para prevenir el golpe de calor (necchūshō), ya que gran parte del país experimentará máximas iguales o superiores a los 30 °C.

Pronóstico por ciudades

🌴Naha (Okinawa)

Máxima: 34 °C

Mínima: 29 °C

Probabilidad de lluvia: 20 %

Predominará el sol, aunque no se descartan lluvias pasajeras. El viento aumentará por la cercanía del tifón n.º 9 y el oleaje será peligroso.

🌋Kagoshima

33 °C / 26 °C

20 %

Día muy caluroso con sol y algunas nubes. Baja posibilidad de lluvia.

🍜Fukuoka

32 °C / 26 °C

20 %

Cielo mayormente despejado y ambiente muy caluroso durante la tarde.

⛩️Hiroshima

32 °C / 25 °C

20 %

Tiempo estable con bastante sol y calor intenso.

🌊 Kōchi

29 °C / 24 °C

40 %

Habrá mayor presencia de nubes y podrían registrarse lluvias aisladas durante el día.

🏯Osaka

32 °C / 24 °C

10 %

Jornada soleada con muy baja probabilidad de lluvia y sensación térmica elevada.

🚄Nagoya

32 °C / 23 °C

10 %

Predominará el cielo despejado y el ambiente será muy caluroso.

🌊Kanazawa

32 °C / 24 °C

20 %

Sol con intervalos de nubosidad y temperaturas propias del verano.

🌾Niigata

30 °C / 24 °C

20 %

Día estable con abundante sol y calor.

🗼Tokio

32 °C / 22 °C

10 %

Excelente tiempo para actividades al aire libre, aunque el calor será intenso desde el mediodía.

🌳Sendai

29 °C / 21 °C

20 %

Predominará el tiempo estable con algunas nubes y temperaturas agradables para la región.

❄️Sapporo

26 °C / 20 °C

100 %

Lluvias generalizadas durante gran parte del día. En la noche podrían presentarse tormentas eléctricas.

🦢Kushiro

21 °C / 16 °C

60 %

Ambiente fresco, nublado y con lluvias intermitentes.

Panorama nacional

Kyūshū, Shikoku, Kansai, Chūbu, Kantō y gran parte de Tōhoku: predominio del sol gracias al sistema de alta presión.

Norte de Tōhoku y Hokkaidō: aumento de nubosidad, lluvias frecuentes y posibilidad de tormentas eléctricas.

Okinawa: intervalos de sol, chubascos aislados y fuerte oleaje debido al tifón n.º 9.

En muchas ciudades las temperaturas máximas alcanzarán o superarán los 30 °C, por lo que aumenta el riesgo de golpe de calor.

Recomendaciones para residentes

🥤 Manténgase bien hidratado durante toda la jornada.

🧢 Utilice sombrero o sombrilla al salir durante las horas de mayor radiación solar.

⚡ Si vive en Hokkaidō o el norte de Tōhoku, esté atento a posibles tormentas eléctricas durante la noche.

🌊 Evite actividades en playas y puertos de Okinawa, ya que el mar estará muy agitado por la influencia del tifón.

📱 Consulte las actualizaciones de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) si tiene previsto viajar.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 高気圧 kōkiatsu Sistema de alta presión 晴れ hare Cielo despejado 雨 ame Lluvia にわか雨 niwaka ame Chubasco o lluvia pasajera 雷 kaminari Trueno 雷雨 raiu Tormenta eléctrica 強風 kyōfū Viento fuerte 高波 takanami Oleaje elevado 台風 taifū Tifón 熱中症 necchūshō Golpe de calor 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 全国の天気 zenkoku no tenki Pronóstico del tiempo para todo Japón

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