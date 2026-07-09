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Previsión jueves 9 de julio

PorNoticiasNippon

Jul 9, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #previsión del tiempo, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

­•Calor intenso en gran parte del país, mientras lluvias y tormentas avanzan sobre Hokkaidō y el norte de Tōhoku

•Alta presión mantiene el tiempo estable desde Kyūshū hasta Kantō.

•El norte tendrá lluvia, tormentas eléctricas y oleaje elevado por la influencia del tifón n.º 9.

📍Tōkyō | 9 de julio

La jornada de este jueves estará marcada por un fuerte contraste meteorológico en Japón. Un sistema de alta presión cubrirá la mayor parte de Honshū, favoreciendo un ambiente muy soleado desde Kyūshū hasta el sur de Tōhoku, con temperaturas que en muchas ciudades superarán los 30 °C.

Sin embargo, la situación será muy distinta en el norte de Tōhoku y especialmente en Hokkaidō, donde el ingreso de aire húmedo provocará lluvias desde la mañana y, durante la noche, existe la posibilidad de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas. En Okinawa, aunque predominarán los intervalos de sol, también podrán presentarse chubascos aislados y el mar permanecerá muy agitado debido a la influencia del tifón n.º 9, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones en zonas costeras.

Además del calor, será importante tomar medidas para prevenir el golpe de calor (necchūshō), ya que gran parte del país experimentará máximas iguales o superiores a los 30 °C.

 

Pronóstico por ciudades

🌴Naha (Okinawa)

  • Máxima: 34 °C
  • Mínima: 29 °C
  • Probabilidad de lluvia: 20 %
  • Predominará el sol, aunque no se descartan lluvias pasajeras. El viento aumentará por la cercanía del tifón n.º 9 y el oleaje será peligroso.

🌋Kagoshima

  • 33 °C / 26 °C
  • 20 %
  • Día muy caluroso con sol y algunas nubes. Baja posibilidad de lluvia.

🍜Fukuoka

  • 32 °C / 26 °C
  • 20 %
  • Cielo mayormente despejado y ambiente muy caluroso durante la tarde.

⛩️Hiroshima

  • 32 °C / 25 °C
  • 20 %
  • Tiempo estable con bastante sol y calor intenso.

🌊 Kōchi

  • 29 °C / 24 °C
  • 40 %
  • Habrá mayor presencia de nubes y podrían registrarse lluvias aisladas durante el día.

🏯Osaka

  • 32 °C / 24 °C
  • 10 %
  • Jornada soleada con muy baja probabilidad de lluvia y sensación térmica elevada.

🚄Nagoya

  • 32 °C / 23 °C
  • 10 %
  • Predominará el cielo despejado y el ambiente será muy caluroso.

🌊Kanazawa

  • 32 °C / 24 °C
  • 20 %
  • Sol con intervalos de nubosidad y temperaturas propias del verano.

🌾Niigata

  • 30 °C / 24 °C
  • 20 %
  • Día estable con abundante sol y calor.

🗼Tokio

  • 32 °C / 22 °C
  • 10 %
  • Excelente tiempo para actividades al aire libre, aunque el calor será intenso desde el mediodía.

🌳Sendai

  • 29 °C / 21 °C
  • 20 %
  • Predominará el tiempo estable con algunas nubes y temperaturas agradables para la región.

❄️Sapporo

  • 26 °C / 20 °C
  • 100 %
  • Lluvias generalizadas durante gran parte del día. En la noche podrían presentarse tormentas eléctricas.

🦢Kushiro

  • 21 °C / 16 °C
  • 60 %
  • Ambiente fresco, nublado y con lluvias intermitentes.

 

Panorama nacional

  • Kyūshū, Shikoku, Kansai, Chūbu, Kantō y gran parte de Tōhoku: predominio del sol gracias al sistema de alta presión.
  • Norte de Tōhoku y Hokkaidō: aumento de nubosidad, lluvias frecuentes y posibilidad de tormentas eléctricas.
  • Okinawa: intervalos de sol, chubascos aislados y fuerte oleaje debido al tifón n.º 9.
  • En muchas ciudades las temperaturas máximas alcanzarán o superarán los 30 °C, por lo que aumenta el riesgo de golpe de calor.

 

Recomendaciones para residentes

  • 🥤 Manténgase bien hidratado durante toda la jornada.
  • 🧢 Utilice sombrero o sombrilla al salir durante las horas de mayor radiación solar.
  • ⚡ Si vive en Hokkaidō o el norte de Tōhoku, esté atento a posibles tormentas eléctricas durante la noche.
  • 🌊 Evite actividades en playas y puertos de Okinawa, ya que el mar estará muy agitado por la influencia del tifón.
  • 📱 Consulte las actualizaciones de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) si tiene previsto viajar.

 

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

高気圧

kōkiatsu

Sistema de alta presión

晴れ

hare

Cielo despejado

ame

Lluvia

にわか雨

niwaka ame

Chubasco o lluvia pasajera

kaminari

Trueno

雷雨

raiu

Tormenta eléctrica

強風

kyōfū

Viento fuerte

高波

takanami

Oleaje elevado

台風

taifū

Tifón

熱中症

necchūshō

Golpe de calor

最高気温

saikō kion

Temperatura máxima

最低気温

saitei kion

Temperatura mínima

降水確率

kōsui kakuritsu

Probabilidad de lluvia

全国の天気

zenkoku no tenki

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