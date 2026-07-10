Previsión viernes 10 de julio

Japón: el calor dominará gran parte del país, pero no desaparecerá el riesgo de lluvias intensas
📍Tokio | 10 de julio
Aunque buena parte de Japón disfrutará de un día soleado y muy caluroso, la atmósfera continuará siendo inestable en varias regiones. El pronóstico indica lluvias en Hokkaidō, precipitaciones aisladas en Tōhoku y tormentas vespertinas desde Kantō hasta Kyūshū. En Okinawa, la cercanía de un tifón provocará lluvias persistentes, fuertes vientos y riesgo de aguaceros intensos durante la noche.
Las temperaturas seguirán siendo propias del verano japonés. En varias ciudades del oeste y centro del país los termómetros alcanzarán entre 32 °C y 35 °C, por lo que se mantiene un elevado riesgo de golpes de calor, especialmente durante las horas de la tarde.
Panorama por regiones
Hokkaidō
Será la región más inestable del país. Se esperan lluvias durante gran parte del día y, en algunos sectores, precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. Existe riesgo de deslizamientos de tierra y acumulación de agua en zonas bajas.
- Sapporo: 26 °C / 21 °C – 90 % de probabilidad de lluvia.
- Kushiro: 21 °C / 16 °C – 90 % de probabilidad de lluvia.
Tōhoku
La mañana comenzará con nubosidad y algunos claros, pero durante el día podrán registrarse lluvias aisladas.
- Sendai: 31 °C / 21 °C – 20 % de probabilidad de lluvia.
Hokuriku
Predominará el tiempo estable y soleado, con ambiente muy caluroso.
- Kanazawa: 32 °C / 24 °C – 10 % de probabilidad de lluvia.
- Niigata: 30 °C / 24 °C – 10 % de probabilidad de lluvia.
Kantō
Se espera un día mayormente soleado y con mucho calor. Sin embargo, durante la tarde no se descarta la formación de nubes de desarrollo vertical que puedan dejar chubascos aislados.
- Tokio: 32 °C / 23 °C – 0 % de probabilidad de lluvia.
Tōkai
Continuará el ambiente plenamente veraniego, con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas.
- Nagoya: 32 °C / 23 °C – 10 % de probabilidad de lluvia.
Kansai
El sol dominará gran parte del día, aunque por la tarde podrían desarrollarse algunas nubes y producirse lluvias muy localizadas.
- Osaka: 32 °C / 24 °C – 20 % de probabilidad de lluvia.
Chūgoku
Tiempo estable y caluroso durante la mayor parte de la jornada.
- Hiroshima: 33 °C / 24 °C – 20 % de probabilidad de lluvia.
Shikoku
La mañana será soleada, pero aumentará la nubosidad con posibilidad de lluvias pasajeras hacia la tarde.
- Kōchi: 30 °C / 23 °C – 30 % de probabilidad de lluvia.
Kyūshū
El intenso calor continuará dominando la región. Durante la tarde podrían aparecer lluvias aisladas y tormentas locales.
- Fukuoka: 35 °C / 26 °C – 10 % de probabilidad de lluvia.
- Kagoshima: 33 °C / 26 °C – 20 % de probabilidad de lluvia.
Okinawa
Será la región bajo mayor vigilancia meteorológica. Durante la tarde persistirán las lluvias y, por la noche, la aproximación del tifón favorecerá aguaceros muy intensos, tormentas eléctricas y vientos fuertes a muy fuertes.
- Naha: 32 °C / 29 °C – 90 % de probabilidad de lluvia.
Recomendaciones para residentes
- Manténgase bien hidratado y evite actividades prolongadas bajo el sol durante las horas de mayor calor.
- Lleve paraguas o impermeable si vive en Hokkaidō, Tōhoku u Okinawa, o si estará fuera durante la tarde en el resto del país.
- En Okinawa, siga atentamente los avisos meteorológicos por la posible intensificación del viento y las lluvias asociadas al tifón.
- Ante tormentas eléctricas, evite permanecer en espacios abiertos y cerca de ríos o laderas inestables.
Términos clave
|Japonés
|Rōmaji
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|Cielo despejado
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