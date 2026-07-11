Pronóstico para el sábado 11 de julio

Lluvias persistentes en el norte y Okinawa, mientras el calor extremo se concentra en Kyūshū

📍Tokio | 11 de julio

Japón tendrá este sábado una jornada marcada por fuertes contrastes. En Hokkaidō, Tōhoku y Okinawa dominarán las nubes, las lluvias y los chubascos frecuentes. En cambio, desde Hokuriku hasta Kyūshū predominarán los periodos de sol, con temperaturas muy elevadas y un riesgo importante de golpe de calor.

La situación más exigente se espera en Kyūshū, donde varias ciudades alcanzarán entre 36 y 38 °C. Al mismo tiempo, en Okinawa y las islas Sakishima, la probabilidad de lluvia llegará al 100 % en distintos puntos, por lo que será necesario prestar atención a los aguaceros, el viento y los cambios bruscos del tiempo.

Hokkaidō: una jornada gris, fresca y muy lluviosa

En Hokkaidō, la mayor parte de la región permanecerá bajo cielos cubiertos. Las lluvias serán frecuentes y, en algunas ciudades, prácticamente continuas durante el día. El ambiente será húmedo, aunque las temperaturas serán más moderadas que en el resto de Japón.

En Wakkanai, la máxima será de 22 °C y la mínima de 21 °C, con una probabilidad de lluvia del 90 %. La diferencia entre la temperatura diurna y nocturna será mínima, señal de un ambiente cubierto y húmedo.

En Sapporo, se esperan 27 °C de máxima y 22 °C de mínima, con una probabilidad de lluvia del 100 %. Será conveniente llevar paraguas desde primeras horas, ya que los chubascos pueden repetirse a lo largo de toda la jornada.

Asahikawa alcanzará 26/21 °C, también con 90 % de probabilidad de precipitación. Aunque la temperatura será templada, la humedad puede hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En el este de la isla, Abashiri tendrá 23/19 °C y un 70 % de posibilidad de lluvia. Kushiro registrará apenas 22/17 °C, una de las temperaturas más bajas del país, con un 70 % de probabilidad de precipitaciones.

En el sur de Hokkaidō, Muroran tendrá 24/19 °C y Hakodate 23/21 °C. En Hakodate, la probabilidad de lluvia llega al 100 %, por lo que se espera un día muy húmedo y con pocas pausas secas.

En resumen, Hokkaidō tendrá un sábado para usar paraguas, calzado impermeable y ropa ligera de abrigo, especialmente en el este y norte de la isla.

Tōhoku: lluvias amplias y ambiente cálido-húmedo

Toda la región de Tōhoku tendrá tiempo inestable. A diferencia de Hokkaidō, las temperaturas subirán más, por lo que la combinación de lluvia y humedad puede generar una sensación sofocante.

Aomori registrará 27/22 °C, con un 90 % de probabilidad de lluvia. En Akita, se esperan 26/23 °C y un 100 % de probabilidad de precipitaciones. Será una de las ciudades con mayor persistencia de lluvia durante el día.

Morioka alcanzará 29/23 °C, con 90 % de probabilidad de lluvia. Aunque el cielo estará cubierto, la temperatura se acercará a los 30 °C.

En Sendai, la máxima será de 30 °C y la mínima de 23 °C, con un 80 % de posibilidad de lluvia. Se espera un ambiente muy húmedo, especialmente durante la tarde.

Yamagata y Fukushima llegarán a 31/24 °C, ambas con 80 % de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias podrían alternarse con breves pausas, pero el calor continuará presente.

En Tōhoku, los residentes deberán protegerse tanto de los chubascos como de la sensación térmica elevada. El uso de paraguas no debe hacer olvidar la hidratación.

Hokuriku: mejora el tiempo, pero aumenta el calor

En Hokuriku disminuirán las lluvias y aparecerán más periodos de sol. Sin embargo, las temperaturas serán elevadas y el riesgo de golpe de calor crecerá durante las horas centrales del día.

Kanazawa tendrá 31/24 °C, con un 20 % de probabilidad de lluvia. Se esperan nubes al comienzo del día y más sol posteriormente.

Fukui alcanzará 34/24 °C, también con apenas 20 % de probabilidad de precipitaciones. Será una jornada muy calurosa, con fuerte radiación solar.

En Toyama, la temperatura llegará a 33/24 °C, con un 20 % de posibilidad de lluvia. El cielo estará parcialmente nublado, pero con amplios momentos de sol.

Niigata tendrá 30/25 °C, con una probabilidad de lluvia del 40 %. Aunque la máxima será algo menor que en otras ciudades de la región, la mínima de 25 °C indica una noche calurosa y poco descanso térmico.

Kantō y Kōshin: calor, sol y algunos chubascos aislados

En la región de Kantō y Kōshin predominarán el sol y los intervalos nubosos. En el norte y las zonas montañosas aumentará la posibilidad de lluvias ocasionales, especialmente durante la tarde.

Tokio tendrá 31/24 °C, con solo un 20 % de probabilidad de lluvia. El ambiente será caluroso y húmedo desde la mañana.

En Yokohama, se esperan también 31/24 °C, con un 20 % de posibilidad de precipitación. La cercanía del mar puede elevar la humedad y hacer que el calor se sienta más intenso.

Chiba tendrá 30/24 °C, con 20 % de lluvia, mientras que Mito alcanzará 31/23 °C, con un 30 % de probabilidad.

En Saitama, la máxima será de 33 °C y la mínima de 23 °C, con solo un 20 % de lluvia. El calor será especialmente fuerte en áreas urbanas y con poca sombra.

Utsunomiya registrará 32/23 °C y una probabilidad de lluvia del 50 %. Los chubascos podrían aparecer después del mediodía.

Maebashi tendrá 33/24 °C, con un 40 % de lluvia, mientras que Nagano alcanzará 33/24 °C, con un 50 % de probabilidad. En ambas ciudades no se descartan lluvias repentinas en áreas montañosas.

La temperatura más alta de la región se espera en Kōfu, con 34/23 °C y solo un 20 % de posibilidad de lluvia. El valle de Kōfu puede acumular calor con facilidad, por lo que se recomienda evitar actividades intensas al aire libre.

Tōkai: sol dominante y temperaturas elevadas

Tōkai tendrá un sábado mayormente estable. El sol aparecerá durante buena parte del día, aunque algunas nubes podrían desarrollarse en la tarde.

Nagoya alcanzará 33/24 °C, con un 20 % de probabilidad de lluvia. Será una jornada calurosa y húmeda, especialmente en zonas urbanas.

Gifu también tendrá 33/24 °C, con apenas un 20 % de lluvia. La combinación de sol y poca ventilación puede elevar considerablemente la sensación térmica.

En Shizuoka, se esperan 31/24 °C, con un 20 % de probabilidad de precipitación. El tiempo será parcialmente soleado.

Tsu tendrá 30/23 °C y una probabilidad de lluvia del 30 %. Aunque será la ciudad menos calurosa del grupo, el ambiente continuará siendo típicamente veraniego.

Kansai (Kinki): pleno verano y pocas lluvias

La región de Kansai tendrá un día estable, con amplios periodos de sol. La principal preocupación será el calor.

Kioto alcanzará 33/25 °C, con un 30 % de probabilidad de lluvia. La mínima de 25 °C indica una noche tropical, con pocas posibilidades de alivio.

Osaka registrará 31/25 °C, con apenas un 20 % de lluvia. La humedad será alta y la sensación térmica puede superar ampliamente la temperatura indicada.

En Kobe, se esperan 31/25 °C, también con un 20 % de probabilidad. La brisa marina podría aliviar ligeramente el calor en sectores costeros.

Nara alcanzará 32/23 °C, con un 20 % de lluvia. Ōtsu tendrá 32/24 °C, con un 30 %, mientras que Wakayama registrará 31/25 °C y una probabilidad de lluvia del 0 %.

En general, será un buen día desde el punto de vista de la estabilidad meteorológica, pero no para exponerse demasiado tiempo al sol.

Chūgoku: sol intenso y máximas de hasta 34 °C

En Chūgoku predominará el sol. Las temperaturas serán elevadas en toda la región y las lluvias serán poco probables.

Matsue tendrá 34/25 °C, con una probabilidad de lluvia del 0 %. Será una jornada completamente veraniega.

Tottori alcanzará 34/25 °C, con un 20 % de lluvia. La arena y las superficies expuestas al sol pueden calentarse considerablemente.

Hiroshima registrará 34/25 °C, con un 10 % de probabilidad. Se espera sol intenso durante gran parte del día.

Okayama tendrá 32/24 °C, con un 20 % de lluvia, y Yamaguchi alcanzará 32/26 °C, con un 30 %. La mínima de 26 °C en Yamaguchi anuncia una noche muy cálida.

Shikoku: tiempo estable y calor moderado a intenso

En Shikoku dominará el sol, aunque algunas ciudades tendrán nubes pasajeras.

Matsuyama alcanzará 32/24 °C, con un 10 % de probabilidad de lluvia. Takamatsu tendrá 32/24 °C, con un 20 %.

En Kōchi, la máxima será de 30 °C y la mínima de 24 °C, con un 30 % de posibilidad de precipitación. Habrá más nubes que en el resto de la región.

Tokushima registrará 31/25 °C, con un 20 % de lluvia. El ambiente seguirá siendo caluroso y húmedo.

Kyūshū: calor extremo y riesgo muy alto de golpe de calor

Kyūshū será la región más calurosa del país. Varias ciudades superarán claramente los 35 °C y algunas se acercarán a los 40 °C.

Kumamoto alcanzará 38/27 °C, con solo un 10 % de probabilidad de lluvia. Será la máxima más alta de todas las ciudades incluidas en los mapas. A esa temperatura, permanecer al aire libre durante mucho tiempo puede resultar peligroso.

Fukuoka y Saga llegarán a 37/27 °C. Fukuoka tendrá un 40 % de probabilidad de lluvia, mientras que Saga tendrá un 0 %. En ambas ciudades, el calor será extremo desde antes del mediodía.

Nagasaki alcanzará 36/27 °C, con un 0 % de posibilidad de lluvia. El sol será intenso y no habrá alivio por precipitaciones.

Ōita tendrá 34/25 °C, con un 20 % de lluvia. Miyazaki registrará 30/26 °C, con un 40 %, mientras que Kagoshima alcanzará 34/28 °C, con un 20 % de probabilidad.

La mínima de 28 °C en Kagoshima significa que incluso durante la madrugada el calor será considerable. Será fundamental utilizar aire acondicionado, beber agua con frecuencia y no esperar a sentir sed.

Okinawa: lluvias abundantes y condiciones inestables

En Okinawa, el tiempo seguirá condicionado por la presencia de aire muy húmedo y la cercanía del sistema tropical. Las lluvias serán frecuentes y localmente intensas, especialmente en las islas del suroeste.

Naha tendrá 31/26 °C, con un 90 % de probabilidad de lluvia. Los chubascos podrían alternarse con breves pausas, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto.

En Nago, se esperan 31/27 °C, también con un 90 % de posibilidad de precipitaciones. La sensación térmica será elevada debido a la humedad.

Kumejima registrará 30/26 °C, con una probabilidad de lluvia del 100 %. La imagen indica precipitaciones persistentes, por lo que conviene evitar desplazamientos innecesarios durante los aguaceros más fuertes.

Minamidaitō tendrá 32/26 °C, con apenas un 20 % de lluvia y algunos intervalos de sol. Será la zona con mejores condiciones dentro de Okinawa.

En las islas Sakishima, la situación será mucho más adversa. Yonaguni alcanzará 31/26 °C, Ishigaki 30/26 °C y Miyakojima 29/26 °C. En las tres ciudades, la probabilidad de lluvia será del 100 %.

En estas islas pueden producirse aguaceros intensos, visibilidad reducida y fuertes ráfagas de viento. También es recomendable vigilar posibles cambios en el transporte aéreo y marítimo.

En síntesis

El norte de Japón y Okinawa deberán prepararse para un sábado lluvioso. Hokkaidō y Tōhoku tendrán precipitaciones muy generalizadas, mientras que en Okinawa las lluvias más intensas se concentrarán en Kumejima, Miyakojima, Ishigaki y Yonaguni.

En el centro y oeste del país, el principal peligro será el calor. Las condiciones más extremas se esperan en Kumamoto, Fukuoka, Saga y Nagasaki. Incluso en regiones con máximas de 31 a 34 °C, la elevada humedad puede elevar notablemente la sensación térmica.

La recomendación general es sencilla: paraguas en el norte y Okinawa; hidratación, sombra y aire acondicionado en el centro y oeste de Japón.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Español 天気 tenki Tiempo / clima 雨 ame Lluvia 大雨 ōame Lluvia intensa にわか雨 niwaka ame Chubasco repentino 曇り kumori Nublado 晴れ hare Soleado 晴れ時々曇り hare tokidoki kumori Soleado con intervalos nubosos 曇り時々雨 kumori tokidoki ame Nublado con lluvias ocasionales 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 熱中症 necchūshō Golpe de calor 台風 taifū Tifón 強風 kyōfū Viento fuerte 湿度 shitsudo Humedad

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