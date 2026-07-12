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Domingo con lluvias y calor extremo

PorNoticiasNippon

Jul 12, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #previsión del tiempo, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

El contraste meteorológico marcará el cierre de la semana en todo el archipiélago

📍 Tokio | 12 de julio

El pronóstico para este domingo refleja una clara división meteorológica en Japón. Un frente atmosférico continuará afectando el norte del país, dejando abundante nubosidad y lluvias persistentes en Hokkaidō y Tōhoku, mientras que el fortalecimiento del anticiclón del Pacífico favorecerá cielos más despejados y un intenso aumento de las temperaturas desde Hokuriku hasta Okinawa.

En varias ciudades del oeste japonés se alcanzarán o superarán los 35 °C, condiciones que corresponden a un mōshobi, término utilizado en Japón para los días de calor extremo.

Previsión por regiones

Hokkaidō: ambiente fresco, cielos cubiertos y lluvias frecuentes

La isla más septentrional del país permanecerá bajo la influencia de aire húmedo proveniente del mar de Ojotsk. El cielo estará mayormente cubierto durante toda la jornada y las precipitaciones serán frecuentes, especialmente en el centro y sur de la región.

Las temperaturas continuarán siendo considerablemente más bajas que en el resto del país, con máximas entre 22 y 28 °C, ofreciendo un ambiente mucho más fresco que el observado en Honshū.

  • Wakkanai: nublado, 22/20 °C, 30 %.
  • Sapporo: nublado con lluvias, 28/22 °C, 60 %.
  • Asahikawa: lluvias durante buena parte del día, 28/21 °C, 70 %.
  • Abashiri: nubes y lluvias, 26/19 °C, 50 %.
  • Kushiro: nublado, 22/17 °C, 30 %.
  • Muroran: nublado con lluvias, 23/20 °C, 60 %.
  • Hakodate: lluvias persistentes, 23/21 °C, 90 %.

Quienes viajen por carretera deberán conducir con precaución debido a la reducción de visibilidad y pavimento mojado.

 

Tōhoku: el frente dejará lluvias durante prácticamente todo el domingo

La región nororiental de Honshū será una de las más afectadas por la inestabilidad. En varias prefecturas la probabilidad de lluvia alcanza el 100 %, por lo que se esperan precipitaciones durante gran parte del día.

Las temperaturas permanecerán relativamente contenidas gracias a la nubosidad, con máximas entre 23 y 28 °C.

  • Aomori: lluvia, 24/22 °C, 100 %.
  • Akita: lluvia, 24/23 °C, 100 %.
  • Morioka: lluvia, 23/22 °C, 100 %.
  • Sendai: lluvias, 26/23 °C, 80 %.
  • Yamagata: lluvias, 27/23 °C, 90 %.
  • Fukushima: nubes y lluvias, 28/24 °C, 60 %.

Aunque no se prevé calor extremo, la elevada humedad hará que la sensación térmica sea superior a la temperatura registrada.

 

Hokuriku: dos escenarios completamente distintos

La región mostrará un marcado contraste entre su extremo occidental y oriental.

Mientras Kanazawa y Fukui disfrutarán de intervalos de sol con temperaturas superiores a los 32 °C, la influencia del frente todavía dejará lluvias importantes en Niigata, donde la probabilidad de precipitaciones alcanza el 90 %.

Toyama permanecerá en una zona de transición con ambiente muy húmedo y posibilidad de lluvias durante la tarde.

  • Kanazawa: parcialmente soleado, 32/25 °C, 20 %.
  • Fukui: parcialmente soleado, 33/25 °C, 20 %.
  • Toyama: nublado con lluvias, 33/25 °C, 50 %.
  • Niigata: lluvias frecuentes, 28/24 °C, 90 %.

Kantō y Kōshin: calor de verano con algunas lluvias aisladas

La región donde vive la mayor parte de la población japonesa tendrá una jornada típicamente veraniega.

En Tokio, Yokohama, Chiba, Saitama y Kōfu predominarán las nubes y algunos intervalos de sol, con temperaturas cercanas a los 31 y 32 °C.

Las únicas zonas con mayor riesgo de lluvia serán el norte de Kantō, especialmente Mito y Utsunomiya, donde todavía llegará humedad asociada al frente.

  • Maebashi: nublado, 31/25 °C, 40 %.
  • Utsunomiya: lluvias, 28/24 °C, 80 %.
  • Mito: lluvias, 29/24 °C, 90 %.
  • Saitama: parcialmente soleado, 32/25 °C, 40 %.
  • Tokio: nublado, 31/24 °C, 30 %.
  • Yokohama: parcialmente soleado, 31/25 °C, 30 %.
  • Chiba: nublado, 30/25 °C, 40 %.
  • Kōfu: nublado, 32/24 °C, 30 %.
  • Nagano: nublado, 31/23 °C, 40 %.

La sensación de bochorno será elevada debido a la humedad.

Tōkai: calor muy intenso y ambiente seco

El anticiclón dominará completamente la región.

En ciudades como Nagoya y Gifu, las temperaturas volverán a acercarse o superar los 35 °C, mientras que la probabilidad de lluvia será muy baja.

  • Gifu: parcialmente soleado, 34/25 °C, 20 %.
  • Shizuoka: parcialmente soleado, 31/24 °C, 30 %.
  • Tsu: soleado, 33/24 °C, 20 %.
  • Nagoya: soleado, 35/25 °C, 20 %.

Será recomendable evitar actividades físicas prolongadas durante las horas de mayor calor.

Kansai: pleno verano sobre las principales ciudades

Toda la región disfrutará de un tiempo estable con abundante sol.

Las máximas oscilarán entre 31 y 34 °C, aunque la sensación térmica podrá superar ampliamente esos valores debido a la elevada humedad.

  • Kioto: soleado, 34/24 °C.
  • Osaka: parcialmente soleado, 33/25 °C.
  • Kōbe: parcialmente soleado, 31/26 °C.
  • Ōtsu: parcialmente soleado, 32/24 °C.
  • Nara: soleado, 34/23 °C.
  • Wakayama: soleado, 32/25 °C.

Las noches continuarán siendo tropicales, con mínimas superiores a 23 °C.

Shikoku: tiempo estable y mucho sol

No se esperan cambios importantes.

El cielo permanecerá mayormente despejado y las temperaturas seguirán rondando los 33 °C, condiciones típicas del verano japonés.

  • Matsuyama: 33/24 °C.
  • Takamatsu: 33/25 °C.
  • Kōchi: 31/24 °C.
  • Tokushima: 32/24 °C.

Chūgoku: calor extremo en la costa del mar de Japón

Las ciudades ubicadas frente al mar de Japón serán algunas de las más calurosas del país.

Matsue, Tottori y Okayama alcanzarán los 35 °C, mientras que Hiroshima y Yamaguchi superarán los 33 °C.

  • Matsue: 35/25 °C.
  • Tottori: 35/25 °C.
  • Okayama: 35/24 °C.
  • Hiroshima: 33/26 °C.
  • Yamaguchi: 33/26 °C.

Existe un riesgo elevado de agotamiento por calor durante la tarde.

Kyūshū: la región más calurosa de Japón

Kyūshū concentrará las temperaturas más altas del archipiélago.

Kumamoto alcanzará los 38 °C, mientras que Fukuoka y Saga llegarán a 37 °C. Estas condiciones representan un riesgo muy alto de golpe de calor, especialmente para personas mayores, niños y trabajadores al aire libre.

  • Fukuoka: 37/28 °C.
  • Saga: 37/27 °C.
  • Nagasaki: 35/27 °C.
  • Kumamoto: 38/26 °C.
  • Ōita: 35/25 °C con posibilidad de lluvias.
  • Miyazaki: 33/26 °C.
  • Kagoshima: 34/28 °C.

En esta región se recomienda reducir al mínimo las actividades al aire libre durante la tarde.

Okinawa: calor tropical con nubes pasajeras

El archipiélago continuará bajo un ambiente típicamente tropical.

Predominarán el sol y las nubes, con posibilidad de algunos chubascos aislados, especialmente en la isla principal.

Las temperaturas oscilarán entre 32 y 33 °C, pero la humedad hará que la sensación térmica supere fácilmente los 38 °C.

  • Naha: 32/27 °C.
  • Nago: 32/28 °C.
  • Kumejima: 32/27 °C.
  • Minamidaitō: 33/27 °C.
  • Yonaguni: 33/29 °C.
  • Ishigaki: 32/28 °C.
  • Miyakojima: 32/28 °C.

 

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