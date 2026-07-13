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Comienza la semana con temperaturas peligrosas

PorNoticiasNippon

Jul 13, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #previsión del tiempo, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

Calor extremo en el oeste y centro del país, lluvias aisladas en Hokuriku y ambiente más fresco en Hokkaidō

📍Tōkyō | 13 de julio

Japón comenzará la semana con un marcado contraste meteorológico. Mientras el oeste y el centro del archipiélago volverán a experimentar temperaturas peligrosamente altas, que en algunos puntos alcanzarán 37 °C, el norte tendrá un ambiente más templado y abundante nubosidad.

Por otro lado, la región de Hokuriku será la zona con mayor probabilidad de lluvias y tormentas, mientras que el resto del país disfrutará de largos periodos de sol, aunque con posibilidad de chubascos aislados durante la tarde debido al intenso calentamiento del aire.

Las autoridades recomiendan extremar las medidas para prevenir el golpe de calor, especialmente en personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y quienes realicen actividades físicas.

 

Previsión por regiones:

Hokkaidō (北海道)

Será la región más fresca del país. Predominarán las nubes durante gran parte del día, aunque el extremo noreste tendrá algunos momentos de sol.

Las temperaturas serán agradables en la costa norte y más cálidas hacia el interior.

  • Wakkanai: nublado, 22 °C / 20 °C, 30 % de lluvia.
  • Sapporo: nublado, 27 °C / 22 °C, 30 %.
  • Asahikawa: nubes con claros, 30 °C / 22 °C, 40 %.
  • Abashiri: nubes por la mañana y sol por la tarde, 26 °C / 19 °C, 30 %.
  • Kushiro: nublado, 26 °C / 18 °C, 30 %.
  • Muroran: nublado, 24 °C / 20 °C, 30 %.
  • Hakodate: nublado, 24 °C / 21 °C, 30 %.

Aunque el calor será moderado, la sensación térmica aumentará en el interior durante la tarde.

Tōhoku (東北)

El tiempo será variable. Muchas ciudades alternarán entre nubes y sol, mientras que en el lado del mar de Japón habrá mayor nubosidad e incluso algunas lluvias.

  • Aomori: nublado, 27 °C / 22 °C, 40 %.
  • Akita: nublado, 27 °C / 23 °C, 30 %.
  • Yamagata: nublado con lluvias ocasionales, 30 °C / 22 °C, 50 %.
  • Morioka: nubes y sol, 30 °C / 21 °C, 40 %.
  • Sendai: parcialmente soleado, 32 °C / 23 °C, 40 %.
  • Fukushima: parcialmente soleado, 31 °C / 24 °C, 30 %.

En el interior se sentirá bastante calor durante la tarde.

Hokuriku (北陸)

Será la región con el tiempo más inestable.

Se esperan lluvias frecuentes, posibilidad de tormentas y ambiente muy húmedo. Aunque habrá momentos de sol, las precipitaciones podrán ser intensas en algunos sectores.

  • Kanazawa: nublado con lluvia, 31 °C / 26 °C, 70 %.
  • Fukui: lluvias, 30 °C / 25 °C, 60 %.
  • Toyama: lluvia con claros posteriores, 32 °C / 26 °C, 80 %.
  • Niigata: lluvia por la mañana y mejora parcial por la tarde, 27 °C / 24 °C, 70 %.

Los conductores deberán tener precaución debido a la reducción de visibilidad y carreteras mojadas.

Kantō y Kōshin (関東・甲信)

El área metropolitana tendrá una jornada muy calurosa con nubes y amplios periodos de sol.

Existe posibilidad de chaparrones aislados durante la tarde, especialmente en zonas montañosas.

  • Maebashi: 32 °C / 25 °C, 40 %.
  • Utsunomiya: 32 °C / 25 °C, 40 %.
  • Mito: lluvia ocasional, 33 °C / 24 °C, 70 %.
  • Saitama: 32 °C / 25 °C, 30 %.
  • Tokio: 32 °C / 25 °C, 40 %.
  • Yokohama: 31 °C / 25 °C, 30 %.
  • Chiba: 31 °C / 26 °C, 40 %.
  • Nagano: 31 °C / 23 °C, 30 %.
  • Kōfu: 34 °C / 24 °C, 40 %.

La combinación de calor y humedad hará que la sensación térmica supere ampliamente los valores indicados por el termómetro.

 

Tōkai (東海)

El intenso calor dominará toda la región.

  • Gifu: 33 °C / 26 °C, 20 %.
  • Nagoya: 34 °C / 27 °C, 20 %.
  • Tsu: 34 °C / 27 °C, 20 %.
  • Shizuoka: 32 °C / 25 °C, 30 %.

Se recomienda evitar actividades físicas durante las horas centrales del día.

 

Kansai (近畿)

Una nueva jornada de calor severo afectará la región.

  • Kioto: 35 °C / 27 °C, 20 %.
  • Osaka: 34 °C / 28 °C, 40 %.
  • Kōbe: 33 °C / 27 °C, 20 %.
  • Ōtsu: 33 °C / 26 °C, 20 %.
  • Nara: 33 °C / 26 °C, 20 %.
  • Wakayama: 35 °C / 26 °C, 20 %.

La temperatura nocturna permanecerá muy elevada, dificultando el descanso.

 

Shikoku (四国)

El calor será extremo.

  • Takamatsu: 36 °C / 28 °C, 20 %.
  • Matsuyama: 35 °C / 26 °C, 10 %.
  • Kōchi: 35 °C / 26 °C, 20 %.
  • Tokushima: 37 °C / 27 °C, 20 %.

Tokushima será una de las ciudades más calurosas del país.

 

Chūgoku (中国)

Tiempo muy estable con abundante sol.

  • Matsue: 34 °C / 28 °C, 10 %.
  • Tottori: 33 °C / 25 °C, 20 %.
  • Okayama: 36 °C / 26 °C, 20 %.
  • Hiroshima: 34 °C / 27 °C, 40 %.
  • Yamaguchi: 37 °C / 25 °C, 10 %.

El riesgo de golpe de calor será muy alto durante toda la tarde.

 

Kyūshū (九州)

Predominará el cielo despejado con temperaturas extremadamente altas.

  • Fukuoka: 35 °C / 28 °C, 10 %.
  • Saga: 35 °C / 27 °C, 10 %.
  • Nagasaki: 33 °C / 27 °C, 10 %.
  • Kumamoto: 36 °C / 27 °C, 0 %.
  • Ōita: 33 °C / 26 °C, 20 %.
  • Miyazaki: 36 °C / 26 °C, 0 %.
  • Kagoshima: 34 °C / 26 °C, 20 %.

El ambiente será seco en comparación con días anteriores, pero el calor seguirá siendo muy intenso.

 

Okinawa (沖縄)

Continuará el típico verano tropical.

Mucho sol en la mayor parte del archipiélago, aunque las islas del sur tendrán algunos chubascos pasajeros.

  • Naha: 33 °C / 27 °C, 10 %.
  • Nago: 32 °C / 27 °C, 20 %.
  • Minamidaitō: 32 °C / 26 °C, 10 %.
  • Kumejima: 32 °C / 26 °C, 10 %.
  • Yonaguni: 32 °C / 28 °C, 50 %.
  • Ishigaki: 32 °C / 27 °C, 50 %.
  • Miyakojima: 31 °C / 27 °C, 40 %.

Panorama nacional

El lunes estará marcado por dos escenarios muy diferentes. En el norte de Japón predominarán las nubes y temperaturas relativamente agradables, mientras que desde Kantō hasta Kyūshū el calor volverá a intensificarse, con numerosos lugares superando los 35 °C. La región de Hokuriku concentrará las lluvias más importantes del país, con probabilidades de precipitación de hasta el 80 %, mientras que el resto del archipiélago disfrutará de tiempo estable, aunque no se descartan tormentas aisladas durante la tarde por el fuerte calentamiento.

Se recomienda mantenerse bien hidratado, utilizar sombrero o sombrilla, evitar actividades al aire libre entre el mediodía y las primeras horas de la tarde y permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

 

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