¡Japón entra en modo horno!

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Jul 14, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #previsión del tiempo, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

Japón se divide entre lluvias en el norte y calor extremo en el centro y oeste

📍Tokio | 14 de julio

El calor volverá a intensificarse en gran parte del país mientras Hokkaido y parte del norte mantienen un ambiente más fresco y con lluvias. Varias ciudades podrían superar nuevamente los 35 °C, por lo que aumenta el riesgo de golpes de calor.

El pronóstico para este martes muestra un marcado contraste meteorológico entre las distintas regiones de Japón. Mientras Hokkaido permanecerá bajo la influencia de abundante nubosidad y lluvias intermitentes, especialmente en el oeste y sur de la isla, desde Kanto hasta Kyushu dominará el cielo mayormente despejado con temperaturas propias de una intensa ola de calor. En numerosas ciudades el termómetro alcanzará entre 35 °C y 38 °C, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención contra el calor.

En el norte del país continuará ingresando aire húmedo, favoreciendo la formación de nubes y precipitaciones. En cambio, sobre el centro, oeste y suroeste del archipiélago predominará un sistema de alta presión que permitirá muchas horas de sol y un rápido aumento de la temperatura desde la mañana.

 

🌧️ Hokkaido: ambiente fresco, nubes abundantes y lluvias en varios sectores

La jornada será mucho más templada que en el resto del país.

  • Wakkanai: nublado, 24 °C / 20 °C, 30 % de lluvia.
  • Sapporo: nublado con lluvia ocasional, 30 °C / 22 °C, 60 %.
  • Asahikawa: mayormente nublado, 30 °C / 21 °C, 40 %.
  • Abashiri: nublado, 25 °C / 19 °C, 30 %.
  • Kushiro: nublado, 23 °C / 18 °C, 30 %.
  • Muroran: nublado, 25 °C / 21 °C, 30 %.
  • Hakodate: lluvia intermitente, 25 °C / 21 °C, 70 %.

Las lluvias serán más probables en el sur y oeste de Hokkaido, especialmente en Hakodate y Sapporo.

 

⛅ Tohoku: calor moderado con más sol hacia el sur

El norte de Tohoku seguirá con bastante nubosidad, mientras que hacia Miyagi, Yamagata y Fukushima el sol ganará protagonismo durante la tarde.

  • Aomori: lluvia ocasional, 29 °C / 23 °C, 60 %.
  • Akita: nublado, 27 °C / 23 °C, 40 %.
  • Morioka: parcialmente soleado, 30 °C / 23 °C, 30 %.
  • Sendai: nubes y sol, 31 °C / 23 °C, 20 %.
  • Yamagata: intervalos de sol, 33 °C / 23 °C, 20 %.
  • Fukushima: parcialmente soleado, 33 °C / 24 °C, 40 %.

 

☀️ Hokuriku: vuelve el calor intenso

Las lluvias prácticamente desaparecerán y el ambiente será muy caluroso.

  • Kanazawa: 33 °C / 26 °C, 20 %.
  • Fukui: 32 °C / 24 °C, 20 %.
  • Toyama: 35 °C / 25 °C, 10 %.
  • Niigata: 30 °C / 25 °C, 20 %.

Toyama alcanzará temperaturas que ya pueden considerarse de calor peligroso.

 

 

🔥 Kanto y Koshin: otra jornada sofocante

El calor será protagonista desde primeras horas del día. Algunas zonas del interior podrían acercarse a los 38 °C.

  • Maebashi: 38 °C / 25 °C, 10 %.
  • Utsunomiya: 34 °C / 24 °C, 20 %.
  • Mito: 33 °C / 23 °C, 20 %.
  • Saitama: 36 °C / 25 °C, 20 %.
  • Tokio: 34 °C / 25 °C, 20 %.
  • Yokohama: 34 °C / 25 °C, 20 %.
  • Chiba: 33 °C / 25 °C, 20 %.
  • Kōfu: 37 °C / 24 °C, 10 %.
  • Nagano: 34 °C / 23 °C, 20 %.

Las personas que trabajen al aire libre o realicen actividades deportivas deberán hidratarse con frecuencia y evitar la exposición prolongada durante las horas centrales del día.

 

🥵 Tokai: las temperaturas más altas del país

Tokai será una de las regiones más calurosas del martes.

  • Nagoya: 38 °C / 27 °C, 0 %.
  • Gifu: 37 °C / 26 °C, 0 %.
  • Tsu: 36 °C / 26 °C, 0 %.
  • Shizuoka: 33 °C / 25 °C, 10 %.

El cielo permanecerá prácticamente despejado durante toda la jornada.

 

☀️ Kinki: calor intenso y ambiente muy seco

Las lluvias serán poco probables y el fuerte sol elevará rápidamente la temperatura.

  • Kioto: 36 °C / 26 °C, 20 %.
  • Osaka: 35 °C / 27 °C, 20 %.
  • Kobe: 34 °C / 27 °C, 20 %.
  • Ōtsu: 34 °C / 24 °C, 20 %.
  • Nara: 34 °C / 24 °C, 20 %.
  • Wakayama: 36 °C / 26 °C, 0 %.

 

🌞 Chugoku: cielo estable y calor persistente

Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque con temperaturas elevadas.

  • Tottori: 34 °C / 25 °C, 0 %.
  • Matsue: 34 °C / 26 °C, 20 %.
  • Okayama: 36 °C / 26 °C, 10 %.
  • Hiroshima: 35 °C / 26 °C, 10 %.
  • Yamaguchi: 35 °C / 25 °C, 20 %.

 

☀️ Shikoku: calor muy fuerte durante toda la jornada

El tiempo será estable y seco.

  • Takamatsu: 35 °C / 27 °C, 10 %.
  • Matsuyama: 35 °C / 27 °C, 10 %.
  • Kōchi: 35 °C / 25 °C, 10 %.
  • Tokushima: 36 °C / 27 °C, 0 %.

 

🌞 Kyushu: mucho sol y ambiente extremadamente caluroso

Predominará el cielo despejado o ligeramente nuboso.

  • Fukuoka: 35 °C / 28 °C, 20 %.
  • Saga: 33 °C / 27 °C, 20 %.
  • Nagasaki: 32 °C / 27 °C, 20 %.
  • Kumamoto: 34 °C / 26 °C, 20 %.
  • Ōita: 33 °C / 25 °C, 20 %.
  • Miyazaki: 36 °C / 26 °C, 0 %.
  • Kagoshima: 34 °C / 26 °C, 20 %.

 

🏝️ Okinawa: calor tropical con algunas nubes

El archipiélago continuará con temperaturas elevadas y ambiente muy húmedo.

  • Naha: 32 °C / 27 °C, 10 %.
  • Nago: 32 °C / 26 °C, 20 %.
  • Minamidaitō: 31 °C / 25 °C, 20 %.
  • Kumejima: 32 °C / 26 °C, 10 %.
  • Yonaguni: 32 °C / 28 °C, 40 %.
  • Ishigaki: 32 °C / 27 °C, 20 %.
  • Miyakojima: 31 °C / 27 °C, 10 %.

 

⚠️ Recomendaciones para este martes

El principal riesgo meteorológico será el calor extremo en buena parte del archipiélago. Las ciudades de Maebashi (38 °C), Nagoya (38 °C), Kōfu (37 °C), Gifu (37 °C), Saitama (36 °C), Osaka (35 °C), Okayama (36 °C), Tokushima (36 °C) y Miyazaki (36 °

C) registrarán temperaturas capaces de provocar golpes de calor, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Se recomienda beber agua con frecuencia, reponer sales minerales, utilizar aire acondicionado cuando sea posible, evitar actividades físicas intensas bajo el sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Mientras tanto, quienes se encuentren en Hokkaido y el norte de Tohoku deberán llevar paraguas, ya que continuarán las lluvias y la abundante nubosidad durante gran parte del día.

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Tōkai chihō

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región de Chugoku

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