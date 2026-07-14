Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Golpe de calor

Siete personas fallecen por calor extremo en cinco prefecturas

PorNoticiasNippon

Jul 14, 2026 #emergencia, #golpe de calor, #necchusho, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #熱中症

Japón registra 4.580 traslados por golpe de calor en solo una semana

📍Tokio | 14 de julio

El intenso calor que afecta a Japón sigue dejando consecuencias preocupantes. Según datos preliminares publicados el 14 de julio por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres (FDMA), 4.580 personas fueron trasladadas en ambulancia por síntomas relacionados con el golpe de calor entre el 6 y el 12 de julio.

La cifra representa un fuerte aumento de 3.210 casos en comparación con la semana anterior (del 29 de junio al 5 de julio), reflejando el rápido incremento de las temperaturas en gran parte del país.

Durante ese período también se confirmó el fallecimiento de siete personas en las prefecturas de Nagano, Shimane, Nagasaki, Ōita y Okinawa, presuntamente debido al calor extremo.

Por prefecturas, Fukuoka registró el mayor número de traslados con 456 personas, seguida por Tokio (255) y Osaka (230).

En cuanto a la gravedad de los pacientes, 105 personas necesitaron hospitalización por más de tres semanas debido a su estado crítico, mientras que 1.761 presentaron síntomas moderados que requirieron ingreso hospitalario de corta duración.

Las personas mayores continúan siendo el grupo más vulnerable. Del total de afectados, 2.827 tenían 65 años o más, equivalente al 61,7 % de todos los casos.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el 10 de julio, 585 de las 914 estaciones meteorológicas del país registraron temperaturas máximas de 30 °C o superiores, consideradas manatsubi (días de pleno verano).

Ante esta situación, las autoridades insisten en medidas básicas pero fundamentales: hidratarse con frecuencia, utilizar correctamente el aire acondicionado, evitar actividades físicas durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.

 

Marco legal y recomendaciones en Japón

Aunque el golpe de calor no constituye un delito, las autoridades japonesas promueven medidas preventivas para proteger la salud pública.

  • El Gobierno recomienda mantener una hidratación constante, incluso sin sentir sed.
  • Se aconseja utilizar aire acondicionado cuando la temperatura interior sea elevada.
  • Empresas y centros educativos deben implementar medidas para reducir el riesgo de exposición al calor.
  • En situaciones de emergencia, llamar al 119 para solicitar una ambulancia cuando una persona presente pérdida de conciencia, dificultad para responder, convulsiones o síntomas graves compatibles con un golpe de calor.
  • La prevención forma parte de las campañas nacionales impulsadas por la FDMA, el Ministerio de Medio Ambiente y la JMA durante el verano.

 

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

熱中症

necchūshō

Golpe de calor

救急搬送

kyūkyū hansō

Traslado en ambulancia

真夏日

manatsubi

Día con temperatura máxima de 30 °C o más

重症

jūshō

Estado grave

中等症

chūtōshō

Estado moderado

高齢者

kōreisha

Persona mayor

水分補給

suibun hokyū

Hidratación

エアコン

eakon

Aire acondicionado

消防庁

Shōbōchō

Agencia de Gestión de Incendios y Desastres

気象庁

Kishōchō

Agencia Meteorológica de Japón

©️2026 Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Golpe de calor

Japón activa alertas por golpe de calor en 17 prefecturas

Jul 14, 2026 NoticiasNippon
Golpe de calor

Japón bajo alerta por calor extremo

Jul 13, 2026 NoticiasNippon
Golpe de calor

Japón entra en alerta máxima por calor extremo

Jul 12, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Golpe de calor

Siete personas fallecen por calor extremo en cinco prefecturas

2026-07-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Empresas

USJ lanza una advertencia a visitantes

2026-07-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Sismos

Japón vuelve a sentir la fuerza del Pacífico

2026-07-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

Primer gran episodio de calor extremo del verano

2026-07-14 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.