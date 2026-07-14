Siete personas fallecen por calor extremo en cinco prefecturas

Japón registra 4.580 traslados por golpe de calor en solo una semana

📍Tokio | 14 de julio

El intenso calor que afecta a Japón sigue dejando consecuencias preocupantes. Según datos preliminares publicados el 14 de julio por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres (FDMA), 4.580 personas fueron trasladadas en ambulancia por síntomas relacionados con el golpe de calor entre el 6 y el 12 de julio.

La cifra representa un fuerte aumento de 3.210 casos en comparación con la semana anterior (del 29 de junio al 5 de julio), reflejando el rápido incremento de las temperaturas en gran parte del país.

Durante ese período también se confirmó el fallecimiento de siete personas en las prefecturas de Nagano, Shimane, Nagasaki, Ōita y Okinawa, presuntamente debido al calor extremo.

Por prefecturas, Fukuoka registró el mayor número de traslados con 456 personas, seguida por Tokio (255) y Osaka (230).

En cuanto a la gravedad de los pacientes, 105 personas necesitaron hospitalización por más de tres semanas debido a su estado crítico, mientras que 1.761 presentaron síntomas moderados que requirieron ingreso hospitalario de corta duración.

Las personas mayores continúan siendo el grupo más vulnerable. Del total de afectados, 2.827 tenían 65 años o más, equivalente al 61,7 % de todos los casos.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el 10 de julio, 585 de las 914 estaciones meteorológicas del país registraron temperaturas máximas de 30 °C o superiores, consideradas manatsubi (días de pleno verano).

Ante esta situación, las autoridades insisten en medidas básicas pero fundamentales: hidratarse con frecuencia, utilizar correctamente el aire acondicionado, evitar actividades físicas durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.

Marco legal y recomendaciones en Japón

Aunque el golpe de calor no constituye un delito, las autoridades japonesas promueven medidas preventivas para proteger la salud pública.

El Gobierno recomienda mantener una hidratación constante, incluso sin sentir sed.

Se aconseja utilizar aire acondicionado cuando la temperatura interior sea elevada.

Empresas y centros educativos deben implementar medidas para reducir el riesgo de exposición al calor.

En situaciones de emergencia, llamar al 119 para solicitar una ambulancia cuando una persona presente pérdida de conciencia, dificultad para responder, convulsiones o síntomas graves compatibles con un golpe de calor.

La prevención forma parte de las campañas nacionales impulsadas por la FDMA, el Ministerio de Medio Ambiente y la JMA durante el verano.

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