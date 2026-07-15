25 regiones en riesgo de golpe de calor

Del noreste a Kyūshū: el intenso calor pone en riesgo a millones de personas

📍Tokio | miercoles 15 de julio

El Ministerio del Medio Ambiente de Japón y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron para este 15 de julio un total de 25 Alertas por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート / Netchūshō Keikai Alert), una de las cifras más altas de la temporada.

La advertencia abarca desde el noreste de Japón (Tōhoku) hasta Kyūshū, mientras que gran parte del país experimentará índices WBGT iguales o superiores a 31, un nivel considerado muy peligroso para la salud, especialmente para adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

Aunque no se emitió ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート) —el nivel máximo de emergencia—, las autoridades insisten en que el riesgo de sufrir un golpe de calor será extremadamente elevado durante toda la jornada.

☀️ ¿Qué significa esta alerta?

La alerta se activa cuando el Índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento, alcanza valores capaces de provocar golpes de calor incluso en personas sanas.

Cuando el WBGT supera 31, se recomienda:

Evitar actividades físicas intensas.

Permanecer en lugares con aire acondicionado.

Beber agua frecuentemente aunque no exista sensación de sed.

Consumir bebidas con sales minerales cuando sea necesario.

Revisar constantemente a adultos mayores, niños pequeños y mascotas.

📍 Situación meteorológica por regiones

🌾 Hokkaidō: el calor también alcanza el extremo norte de Japón

Aunque Hokkaidō suele ser la región más fresca del país durante el verano, este martes también experimentará un incremento notable de las temperaturas. La masa de aire cálido que domina gran parte del archipiélago favorecerá máximas superiores a los valores habituales, especialmente en el interior de la isla.

La región de Kamikawa–Rumoi permanece bajo Alerta por Golpe de Calor, debido a que el índice WBGT podría superar los niveles considerados peligrosos para la salud.

Las zonas costeras del Pacífico y del mar de Ojotsk continuarán siendo relativamente más frescas gracias a la influencia del viento marino, mientras que las áreas interiores registrarán un ambiente seco y muy caluroso durante la tarde.

Principales ciudades

Sapporo: cielo parcialmente despejado, máxima cercana a 31 °C y ambiente cálido durante la tarde.

Asahikawa: una de las ciudades más calurosas de Hokkaidō, con temperaturas superiores a 32 °C y riesgo de agotamiento por calor.

Wakkanai: condiciones más frescas, alrededor de 25–27 °C.

Abashiri: calor moderado con ligera brisa costera.

Kitami: ambiente muy cálido y seco, con máximas próximas a 33 °C.

Obihiro: calor intenso en el interior, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Kushiro: temperaturas moderadas gracias a la niebla y al aire marítimo.

Nemuro: la ciudad más fresca de la región, con ambiente agradable.

Muroran: calor moderado acompañado de elevada humedad.

Hakodate: tiempo estable, con temperaturas cercanas a 28–30 °C.

🌾 Tōhoku: el verano se intensifica en el noreste

La región de Tōhoku continuará experimentando un marcado ascenso de las temperaturas debido al fortalecimiento del anticiclón del Pacífico.

Las condiciones serán mayormente soleadas durante buena parte del día, aunque en zonas montañosas podrían desarrollarse nubes de evolución durante la tarde.

La prefectura de Fukushima se encuentra bajo Alerta por Golpe de Calor, mientras que el resto de la región registrará valores muy elevados del índice WBGT.

Prefecturas

Aomori

Akita

Iwate

Miyagi

Yamagata

Fukushima ⚠️

Principales ciudades

Aomori: temperaturas alrededor de 30 °C con humedad elevada.

Hirosaki: ambiente cálido y estable.

Hachinohe: calor moderado gracias a la influencia del océano.

Morioka: máximas cercanas a 33 °C.

Akita: sensación térmica elevada por la humedad.

Sendai: jornada muy calurosa con temperaturas superiores a 33 °C.

Yamagata: una de las ciudades más cálidas del noreste, con máximas cercanas a 35 °C.

Fukushima: calor intenso durante toda la tarde y riesgo elevado de golpe de calor.

Aizuwakamatsu: ambiente muy caluroso en el interior.

🏙 Kantō-Kōshin: una de las zonas con mayor riesgo del país

La región metropolitana de Tokio vivirá otra jornada de calor sofocante. La combinación de altas temperaturas, humedad elevada y escaso viento incrementará considerablemente el riesgo de golpes de calor.

Las autoridades recomiendan evitar actividades físicas al aire libre entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa, Nagano y Yamanashi permanecen bajo alerta.

Principales ciudades

Tokio: máxima prevista entre 35 y 36 °C. La sensación térmica podría superar ampliamente los 40 °C.

Yokohama: ambiente muy húmedo con temperaturas cercanas a 34 °C.

Chiba: calor intenso durante toda la tarde.

Saitama: una de las zonas más calurosas del área metropolitana.

Mito: ambiente muy soleado y temperaturas elevadas.

Utsunomiya: calor intenso durante prácticamente toda la jornada.

Maebashi: podría superar los 36 °C.

Nagano: temperaturas inusualmente altas para la zona montañosa.

Matsumoto: calor seco con fuerte radiación solar.

Kōfu: una de las ciudades más calurosas del país, con máximas cercanas a 37 °C.

🌤 Tōkai: calor extremo y elevada humedad

La región de Tōkai continuará bajo la influencia de aire muy cálido procedente del Pacífico. La elevada humedad hará que la sensación térmica sea considerablemente superior a la temperatura real.

Las prefecturas de Aichi y Mie permanecen bajo alerta.

Principales ciudades

Nagoya: temperaturas entre 35 y 36 °C.

Toyota: ambiente extremadamente caluroso.

Okazaki: calor persistente durante toda la tarde.

Shizuoka: máximas cercanas a 34 °C.

Hamamatsu: calor intenso acompañado por elevada humedad.

Gifu: una de las ciudades más calurosas del interior.

Tsu: temperaturas superiores a 34 °C.

🏔 Hokuriku: humedad elevada a lo largo del mar de Japón

Las prefecturas costeras del mar de Japón seguirán registrando un ambiente muy húmedo. Aunque las temperaturas serán ligeramente inferiores a las del interior, la sensación térmica continuará siendo muy elevada.

Permanecen bajo alerta:

Niigata

Toyama

Ishikawa

Principales ciudades

Niigata: calor húmedo con máximas cercanas a 33 °C.

Nagaoka: ambiente muy cálido.

Toyama: elevada humedad durante toda la jornada.

Kanazawa: temperaturas superiores a 33 °C.

Komatsu: calor persistente.

Fukui: ambiente estable con máximas alrededor de 34 °C.

🏯 Kinki: otra jornada sofocante

El calor continuará dominando Kansai. La escasa nubosidad favorecerá una intensa radiación solar desde primeras horas de la mañana.

Las prefecturas de Nara y Wakayama permanecen bajo alerta.

Principales ciudades

Osaka: máxima entre 35 y 36 °C.

Kioto: ambiente extremadamente caluroso debido al efecto de cuenca.

Kobe: elevada humedad junto al litoral.

Nara: temperaturas cercanas a 36 °C.

Wakayama: calor intenso durante toda la tarde.

Ōtsu: ambiente muy cálido junto al lago Biwa.

🌄 Chūgoku: calor persistente en el oeste de Honshū

Las cinco prefecturas de la región registrarán temperaturas propias de una ola de calor.

Principales ciudades

Hiroshima: máximas cercanas a 35 °C.

Okayama: ambiente extremadamente seco y caluroso.

Kurashiki: calor intenso.

Matsue: elevada humedad.

Izumo: calor moderado.

Tottori: temperaturas superiores a 34 °C.

Yonago: sensación térmica elevada.

Shimonoseki: ambiente muy cálido durante la tarde.

🌊 Shikoku: calor extremo en toda la isla

Las cuatro prefecturas permanecen bajo Alerta por Golpe de Calor.

La combinación de humedad subtropical y temperaturas superiores a 34 °C incrementará significativamente el riesgo de insolación.

Principales ciudades

Tokushima: ambiente muy húmedo.

Takamatsu: máximas próximas a 35 °C.

Matsuyama: calor intenso durante toda la jornada.

Kōchi: humedad elevada y fuerte sensación térmica.

🌋 Kyūshū: temperaturas cercanas a los 37 °C

El calor seguirá siendo intenso tanto en el norte como en el sur de Kyūshū.

Las zonas interiores podrían registrar algunas de las temperaturas más elevadas del país.

Permanecen bajo alerta:

Nagasaki

Kumamoto

Miyazaki

Kagoshima

Principales ciudades

Fukuoka: ambiente muy cálido.

Kitakyūshū: elevada humedad.

Saga: temperaturas superiores a 34 °C.

Nagasaki: calor persistente durante toda la tarde.

Kumamoto: máximas cercanas a 36 °C.

Ōita: ambiente muy soleado.

Miyazaki: calor tropical con alta humedad.

Kagoshima: sensación térmica muy elevada debido al aire húmedo procedente del Pacífico.

🌺 Okinawa: calor tropical sin alerta oficial

Aunque este miércoles no se emitieron alertas para Okinawa, el ambiente continuará siendo típicamente tropical.

La humedad superará con facilidad el 80 %, por lo que la sensación térmica será mucho mayor que la temperatura registrada por los termómetros.

Principales ciudades

Naha: máximas alrededor de 32 °C.

Nago: ambiente muy cálido y húmedo.

Miyakojima: calor tropical acompañado de intensa radiación solar.

Ishigaki: temperaturas cercanas a 33 °C con sensación térmica superior a 37 °C.

Las autoridades recomiendan mantener una hidratación constante y limitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

⚠️ Recomendaciones para evitar un golpe de calor

💧 Beber agua antes de sentir sed.

🧂 Reponer sales minerales cuando se sude abundantemente.

🧢 Utilizar sombrero, gorra o sombrilla.

❄️ Permanecer en lugares climatizados.

🚫 Evitar ejercicio intenso durante las horas centrales del día.

👵 Vigilar especialmente a adultos mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas.

🐶 No dejar mascotas dentro de vehículos ni expuestas al sol.

📚 Términos clave

Japonés Rōmaji Español 熱中症 Netchūshō Golpe de calor 熱中症警戒アラート Netchūshō Keikai Alert Alerta por golpe de calor 熱中症特別警戒アラート Netchūshō Tokubetsu Keikai Alert Alerta especial por golpe de calor 暑さ指数 Atsusa Shisū (WBGT) Índice de calor WBGT 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura de 35 °C o más 真夏日 Manatsubi Día con temperatura de 30 °C o más 水分補給 Suibun Hokyū Hidratación 塩分補給 Enbun Hokyū Reposición de sales minerales

©️2026 Noticias Nippon