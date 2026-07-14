Japón activa alertas por golpe de calor en 17 prefecturas

Temperaturas abrasadoras desde la mañana: el intenso calor y la humedad elevan el peligro de golpe de calor en amplias zonas de Japón y las autoridades piden máxima precaución
📍Tokio | martes 14 de julio
El intenso calor del verano vuelve a extenderse por gran parte de Japón. Este martes, el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron la Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート) para 17 prefecturas, debido a que el Índice de Calor (WBGT) alcanzará niveles considerados peligrosos para la salud.
Entre las prefecturas afectadas, Yamanashi, Mie, Toyama, Kochi y Tokushima reciben esta alerta por primera vez en lo que va del año, lo que refleja el fortalecimiento del calor estival sobre el centro y el oeste del país. Aunque no se emitieron Alertas Especiales (el nivel más extremo), las condiciones previstas son suficientes para aumentar significativamente el riesgo de sufrir un golpe de calor, especialmente en personas mayores, niños pequeños y quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.
Durante esta jornada, un potente sistema de alta presión dominará gran parte del archipiélago. El cielo permanecerá mayormente despejado tanto en el oeste como en el este de Japón, permitiendo que las temperaturas aumenten rápidamente desde las primeras horas de la mañana. En numerosas ciudades se espera superar los 35 °C, alcanzando la categoría de 猛暑日 (mōshobi) o “día de calor extremo”.
📍 Prefecturas con Alerta por Golpe de Calor (17)
Las autoridades emitieron la alerta para las siguientes prefecturas:
- Yamanashi (山梨県)
- Mie (三重県)
- Toyama (富山県)
- Hyōgo (兵庫県)
- Wakayama (和歌山県)
- Hiroshima (広島県)
- Tokushima (徳島県)
- Kagawa (香川県)
- Ehime (愛媛県)
- Kōchi (高知県)
- Yamaguchi (山口県)
- Fukuoka (福岡県)
- Ōita (大分県)
- Nagasaki (長崎県)
- Kumamoto (熊本県)
- Miyazaki (宮崎県)
- Kagoshima (excepto la región de Amami)
🌡️ Condiciones meteorológicas por regiones
Hokkaidō
- Temperaturas aproximadas: 24 a 31 °C.
- Ambiente relativamente más fresco.
- Sin alertas por golpe de calor.
Ciudades principales
Sapporo, Hakodate, Asahikawa, Obihiro, Kushiro, Kitami, Wakkanai, Rumoi.
Tōhoku
- Temperaturas: 30 a 35 °C.
- Mucho sol durante la tarde.
- Elevado riesgo de deshidratación aunque no exista alerta oficial.
Prefecturas y ciudades principales
- Aomori: Aomori, Hirosaki, Hachinohe.
- Akita: Akita, Yokote, Odate.
- Iwate: Morioka, Ichinoseki, Miyako.
- Miyagi: Sendai, Ishinomaki, Kesennuma.
- Yamagata: Yamagata, Tsuruoka, Yonezawa.
- Fukushima: Fukushima, Kōriyama, Iwaki, Aizuwakamatsu.
Kantō–Kōshin
Temperaturas previstas:
- 32 a 37 °C.
- Muy alta sensación térmica.
Prefecturas
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokio
- Kanagawa
- Nagano
- Yamanashi (con alerta)
Ciudades principales
Mito, Utsunomiya, Maebashi, Kumagaya, Saitama, Chiba, Tokio (23 distritos), Hachiōji, Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Kōfu, Nagano, Matsumoto.
Tōkai
Temperaturas:
- 34 a 37 °C
Prefecturas
- Shizuoka
- Aichi
- Gifu
- Mie (con alerta)
Ciudades principales
Shizuoka, Hamamatsu, Nagoya, Toyota, Toyohashi, Gifu, Takayama, Tsu, Yokkaichi.
Hokuriku
Temperaturas:
- 33 a 36 °C
Prefecturas
- Niigata
- Toyama (con alerta)
- Ishikawa
- Fukui
Ciudades principales
Niigata, Nagaoka, Toyama, Takaoka, Kanazawa, Komatsu, Fukui.
Kansai / Kinki
Temperaturas:
- 34 a 37 °C
Prefecturas
- Shiga
- Kioto
- Osaka
- Hyōgo (alerta)
- Nara
- Wakayama (alerta)
Ciudades principales
Ōtsu, Kioto, Osaka, Sakai, Kobe, Himeji, Nara, Wakayama.
Chūgoku
Temperaturas:
- 34 a 36 °C
Prefecturas
- Okayama
- Hiroshima (alerta)
- Shimane
- Tottori
- Yamaguchi (alerta)
Ciudades principales
Okayama, Kurashiki, Hiroshima, Fukuyama, Matsue, Izumo, Tottori, Yonago, Shimonoseki, Yamaguchi.
Shikoku
Es una de las regiones con mayor riesgo.
Temperaturas:
- 34 a 36 °C
- Humedad muy elevada.
Prefecturas (todas con alerta)
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kochi
Ciudades principales
Tokushima, Takamatsu, Matsuyama, Uwajima, Kōchi.
Norte de Kyūshū
Temperaturas:
- 34 a 36 °C
Prefecturas
- Fukuoka
- Ōita
- Nagasaki
- Saga
- Kumamoto
- Yamaguchi
Ciudades principales
Fukuoka, Kitakyushu, Kurume, Ōita, Beppu, Nagasaki, Sasebo, Saga, Kumamoto.
Sur de Kyūshū
Temperaturas:
- 33 a 36 °C
Prefecturas
- Miyazaki
- Kagoshima (excepto Amami)
Ciudades principales
Miyazaki, Nobeoka, Kagoshima, Kirishima, Kanoya.
Okinawa
Temperaturas:
- 31 a 33 °C
- Muy alta humedad.
- No se emitió alerta por golpe de calor.
Ciudades principales
Naha, Okinawa, Uruma, Nago, Miyakojima, Ishigaki.
¿Qué es el índice WBGT?
El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no solo considera la temperatura del aire. También incorpora:
- 🌡️ Temperatura.
- 💧 Humedad.
- ☀️ Radiación solar.
- 🌬️ Velocidad del viento.
Por ello, refleja mucho mejor el riesgo real de sufrir un golpe de calor que la temperatura por sí sola.
Cuando el WBGT alcanza 33 o más, las autoridades consideran que el riesgo es extremadamente elevado y emiten la Alerta por Golpe de Calor.
Recomendaciones para prevenir un golpe de calor
Las autoridades japonesas recomiendan:
- Permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.
- Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.
- Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.
- Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.
- Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.
- Dormir bien y mantener una alimentación equilibrada.
- Vigilar especialmente a personas mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas.
Si una persona presenta mareos, confusión, pérdida del conocimiento o una temperatura corporal muy elevada, debe buscar atención médica de inmediato.
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