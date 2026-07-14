Japón activa alertas por golpe de calor en 17 prefecturas

Temperaturas abrasadoras desde la mañana: el intenso calor y la humedad elevan el peligro de golpe de calor en amplias zonas de Japón y las autoridades piden máxima precaución

📍Tokio | martes 14 de julio

El intenso calor del verano vuelve a extenderse por gran parte de Japón. Este martes, el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron la Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート) para 17 prefecturas, debido a que el Índice de Calor (WBGT) alcanzará niveles considerados peligrosos para la salud.

Entre las prefecturas afectadas, Yamanashi, Mie, Toyama, Kochi y Tokushima reciben esta alerta por primera vez en lo que va del año, lo que refleja el fortalecimiento del calor estival sobre el centro y el oeste del país. Aunque no se emitieron Alertas Especiales (el nivel más extremo), las condiciones previstas son suficientes para aumentar significativamente el riesgo de sufrir un golpe de calor, especialmente en personas mayores, niños pequeños y quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

Durante esta jornada, un potente sistema de alta presión dominará gran parte del archipiélago. El cielo permanecerá mayormente despejado tanto en el oeste como en el este de Japón, permitiendo que las temperaturas aumenten rápidamente desde las primeras horas de la mañana. En numerosas ciudades se espera superar los 35 °C, alcanzando la categoría de 猛暑日 (mōshobi) o “día de calor extremo”.

📍 Prefecturas con Alerta por Golpe de Calor (17)

Las autoridades emitieron la alerta para las siguientes prefecturas:

Yamanashi (山梨県)

Mie (三重県)

Toyama (富山県)

Hyōgo (兵庫県)

Wakayama (和歌山県)

Hiroshima (広島県)

Tokushima (徳島県)

Kagawa (香川県)

Ehime (愛媛県)

Kōchi (高知県)

Yamaguchi (山口県)

Fukuoka (福岡県)

Ōita (大分県)

Nagasaki (長崎県)

Kumamoto (熊本県)

Miyazaki (宮崎県)

Kagoshima (excepto la región de Amami)

🌡️ Condiciones meteorológicas por regiones

Hokkaidō

Temperaturas aproximadas: 24 a 31 °C.

Ambiente relativamente más fresco.

Sin alertas por golpe de calor.

Ciudades principales

Sapporo, Hakodate, Asahikawa, Obihiro, Kushiro, Kitami, Wakkanai, Rumoi.

Tōhoku

Temperaturas: 30 a 35 °C.

Mucho sol durante la tarde.

Elevado riesgo de deshidratación aunque no exista alerta oficial.

Prefecturas y ciudades principales

Aomori: Aomori, Hirosaki, Hachinohe.

Akita: Akita, Yokote, Odate.

Iwate: Morioka, Ichinoseki, Miyako.

Miyagi: Sendai, Ishinomaki, Kesennuma.

Yamagata: Yamagata, Tsuruoka, Yonezawa.

Fukushima: Fukushima, Kōriyama, Iwaki, Aizuwakamatsu.

Kantō–Kōshin

Temperaturas previstas:

32 a 37 °C.

Muy alta sensación térmica.

Prefecturas

Ibaraki

Tochigi

Gunma

Saitama

Chiba

Tokio

Kanagawa

Nagano

Yamanashi (con alerta)

Ciudades principales

Mito, Utsunomiya, Maebashi, Kumagaya, Saitama, Chiba, Tokio (23 distritos), Hachiōji, Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Kōfu, Nagano, Matsumoto.

Tōkai

Temperaturas:

34 a 37 °C

Prefecturas

Shizuoka

Aichi

Gifu

Mie (con alerta)

Ciudades principales

Shizuoka, Hamamatsu, Nagoya, Toyota, Toyohashi, Gifu, Takayama, Tsu, Yokkaichi.

Hokuriku

Temperaturas:

33 a 36 °C

Prefecturas

Niigata

Toyama (con alerta)

Ishikawa

Fukui

Ciudades principales

Niigata, Nagaoka, Toyama, Takaoka, Kanazawa, Komatsu, Fukui.

Kansai / Kinki

Temperaturas:

34 a 37 °C

Prefecturas

Shiga

Kioto

Osaka

Hyōgo (alerta)

Nara

Wakayama (alerta)

Ciudades principales

Ōtsu, Kioto, Osaka, Sakai, Kobe, Himeji, Nara, Wakayama.

Chūgoku

Temperaturas:

34 a 36 °C

Prefecturas

Okayama

Hiroshima (alerta)

Shimane

Tottori

Yamaguchi (alerta)

Ciudades principales

Okayama, Kurashiki, Hiroshima, Fukuyama, Matsue, Izumo, Tottori, Yonago, Shimonoseki, Yamaguchi.

Shikoku

Es una de las regiones con mayor riesgo.

Temperaturas:

34 a 36 °C

Humedad muy elevada.

Prefecturas (todas con alerta)

Tokushima

Kagawa

Ehime

Kochi

Ciudades principales

Tokushima, Takamatsu, Matsuyama, Uwajima, Kōchi.

Norte de Kyūshū

Temperaturas:

34 a 36 °C

Prefecturas

Fukuoka

Ōita

Nagasaki

Saga

Kumamoto

Yamaguchi

Ciudades principales

Fukuoka, Kitakyushu, Kurume, Ōita, Beppu, Nagasaki, Sasebo, Saga, Kumamoto.

Sur de Kyūshū

Temperaturas:

33 a 36 °C

Prefecturas

Miyazaki

Kagoshima (excepto Amami)

Ciudades principales

Miyazaki, Nobeoka, Kagoshima, Kirishima, Kanoya.

Okinawa

Temperaturas:

31 a 33 °C

Muy alta humedad.

No se emitió alerta por golpe de calor.

Ciudades principales

Naha, Okinawa, Uruma, Nago, Miyakojima, Ishigaki.

¿Qué es el índice WBGT?

El WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o Índice de Calor no solo considera la temperatura del aire. También incorpora:

🌡️ Temperatura.

💧 Humedad.

☀️ Radiación solar.

🌬️ Velocidad del viento.

Por ello, refleja mucho mejor el riesgo real de sufrir un golpe de calor que la temperatura por sí sola.

Cuando el WBGT alcanza 33 o más, las autoridades consideran que el riesgo es extremadamente elevado y emiten la Alerta por Golpe de Calor.

Recomendaciones para prevenir un golpe de calor

Las autoridades japonesas recomiendan:

Permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.

Reponer sales minerales mediante bebidas isotónicas o alimentos adecuados.

Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

Descansar con frecuencia si se trabaja al aire libre.

Dormir bien y mantener una alimentación equilibrada.

Vigilar especialmente a personas mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas.

Si una persona presenta mareos, confusión, pérdida del conocimiento o una temperatura corporal muy elevada, debe buscar atención médica de inmediato.

Términos clave

Japonés Lectura Español 熱中症 Necchūshō Golpe de calor 熱中症警戒アラート Necchūshō Keikai Alert Alerta por golpe de calor 暑さ指数 Atsusa Shisū Índice de calor (WBGT) 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura igual o superior a 35 °C 水分補給 Suibun Hokyū Hidratación 塩分補給 Enbun Hokyū Reposición de sal エアコン Eakon Aire acondicionado

©️2026 Noticias Nippon