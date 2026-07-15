Pronóstico del tiempo para el miércoles 15 de julio

Calor extremo en gran parte del país, lluvias intensas en el norte y ambiente muy húmedo

📍Tokio | 15 de julio

Japón vivirá este miércoles una jornada marcada por dos escenarios muy distintos. Mientras gran parte del centro y oeste del país soportará temperaturas cercanas a los 40 °C, el norte continuará bajo la influencia de un sistema atmosférico que dejará lluvias intensas, tormentas y un ambiente muy inestable.

Para quienes viven o trabajan al aire libre, será un día en el que será necesario prestar atención tanto al riesgo de golpe de calor como a la posibilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones.

Hokkaidō: lluvias en el oeste y temperaturas mucho más agradables en el este

La isla más septentrional de Japón tendrá un tiempo muy variable.

Wakkanai alcanzará 27 °C con mínima de 21 °C y un 60 % de probabilidad de lluvia. El cielo permanecerá nublado durante buena parte del día antes de que lleguen las precipitaciones.

En Sapporo se espera una máxima de 31 °C y mínima de 23 °C, con una probabilidad de lluvia del 80 %, por lo que son probables chubascos durante la tarde y la noche.

Asahikawa registrará 31 °C y 22 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia. El día comenzará con nubes y claros antes de aumentar la inestabilidad.

En Abashiri la temperatura llegará a 29 °C, con mínima de 21 °C y un 30 % de probabilidad de lluvia.

La ciudad más fresca será Kushiro, donde solamente se alcanzarán 23 °C, con mínima de 17 °C y abundante nubosidad.

En el sur, Hakodate llegará a 27 °C con mínima de 23 °C, mientras Muroran alcanzará 26 °C con mínima de 21 °C. Ambas ciudades presentan un 100 % de probabilidad de lluvia, por lo que se esperan precipitaciones prácticamente aseguradas durante la jornada.

Tōhoku: calor sofocante acompañado por tormentas

La norteña región tendrá uno de los días más complicados de la semana.

Aomori alcanzará 33 °C con mínima de 26 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia.

Akita registrará 32 °C y 25 °C, también con 100 % de probabilidad de precipitaciones.

En Morioka se esperan 34 °C, mínima de 24 °C y un 90 % de probabilidad de lluvia.

Sendai alcanzará 33 °C, con mínima de 24 °C y 50 % de probabilidad de lluvia.

El calor será especialmente intenso en Yamagata, donde el termómetro llegará hasta 36 °C, con mínima de 23 °C y un 80 % de probabilidad de tormentas.

La temperatura más alta de la región se registrará en Fukushima, con 37 °C, mínima de 24 °C y 50 % de probabilidad de lluvias.

La combinación de calor extremo y humedad hará que la sensación térmica sea aún mayor.

Hokuriku: ambiente muy caluroso con lluvias aisladas

Las prefecturas de la costa del mar de Japón continuarán bajo temperaturas muy elevadas.

Kanazawa alcanzará 36 °C con mínima de 26 °C y 90 % de probabilidad de lluvia.

Fukui también llegará a 36 °C, con mínima de 26 °C y un 50 % de probabilidad de precipitaciones.

Toyama será una de las ciudades más calurosas del país con 38 °C, mínima de 25 °C y 50 % de probabilidad de tormentas.

Niigata registrará 34 °C, mínima de 26 °C y un 70 % de probabilidad de lluvia.

Kantō y Kōshin: calor extremo y mucho sol

El área metropolitana de Tokio vivirá una jornada muy calurosa, con pocas probabilidades de lluvia.

Nagano alcanzará la temperatura más alta de toda la región con 39 °C, mínima de 23 °C y solo un 20 % de probabilidad de lluvia.

Maebashi también llegará a 38 °C, con mínima de 26 °C.

Kōfu alcanzará 37 °C con mínima de 25 °C.

Utsunomiya registrará 36 °C con mínima de 26 °C.

Saitama llegará a 36 °C, con mínima de 26 °C.

En Mito se esperan 35 °C con mínima de 25 °C.

Tokio alcanzará 35 °C, con mínima de 26 °C.

Yokohama tendrá 34 °C, mínima de 26 °C.

Chiba llegará a 33 °C, con mínima de 26 °C.

La probabilidad de lluvia será baja, entre 20 % y 40 %, aunque no se descarta alguna tormenta aislada durante la tarde.

Tōkai: ambiente extremadamente caluroso

Las principales ciudades del centro de Japón continuarán bajo temperaturas muy peligrosas.

Gifu alcanzará 38 °C, con mínima de 26 °C.

Nagoya también llegará a 38 °C, con mínima de 27 °C.

Tsu registrará 36 °C, mínima de 26 °C.

Shizuoka alcanzará 33 °C, mínima de 25 °C.

En toda la región la probabilidad de lluvia será reducida, alrededor del 20 %.

Kinki: otro día de intenso calor

El área de Kansai seguirá bajo un ambiente muy caluroso.

Kyoto llegará a 36 °C, mínima de 26 °C.

Osaka alcanzará 35 °C, con mínima de 27 °C.

Ōtsu registrará 35 °C, mínima de 25 °C.

Nara llegará a 35 °C, mínima de 25 °C.

Wakayama alcanzará 35 °C, mínima de 26 °C.

Kōbe será ligeramente más fresca con 33 °C, mínima de 27 °C.

Las probabilidades de lluvia serán bajas, cercanas al 20 %, predominando el tiempo soleado.

Chūgoku: calor con algunas lluvias en la costa del mar de Japón

La región occidental mantendrá temperaturas superiores a los 33 °C.

Matsue llegará a 35 °C, mínima de 27 °C.

Tottori registrará 35 °C, mínima de 25 °C, con 50 % de probabilidad de lluvia.

Okayama alcanzará 34 °C, mínima de 26 °C.

Hiroshima tendrá 33 °C, mínima de 28 °C y posibilidad de lluvias aisladas.

Yamaguchi registrará 33 °C, mínima de 27 °C, con abundante nubosidad.

Shikoku: mucho calor y pocas lluvias

La isla de Shikoku continuará bajo temperaturas elevadas.

Takamatsu alcanzará 35 °C, mínima de 27 °C.

Matsuyama llegará a 35 °C, mínima de 26 °C.

Kōchi registrará 34 °C, mínima de 25 °C.

Tokushima alcanzará 34 °C, mínima de 27 °C.

En general, la probabilidad de lluvia será de apenas 20 %.

Kyūshū: ambiente muy cálido con algunas nubes

El calor seguirá dominando gran parte de la isla.

Fukuoka llegará a 35 °C, con mínima de 29 °C, una de las noches más cálidas del país.

Ōita alcanzará 36 °C, mínima de 27 °C.

Miyazaki registrará 36 °C, mínima de 27 °C.

Saga tendrá 32 °C, mínima de 27 °C.

Nagasaki alcanzará 31 °C, mínima de 27 °C.

Kumamoto registrará 32 °C, mínima de 27 °C.

Kagoshima llegará a 33 °C, con mínima de 28 °C.

Las probabilidades de lluvia oscilarán entre el 20 % y el 40 %, predominando las nubes.

Okinawa: sol, calor tropical y tiempo estable

Las islas de Okinawa disfrutarán de un tiempo típicamente veraniego.

Naha alcanzará 31 °C, mínima de 27 °C, con solo 20 % de probabilidad de lluvia.

Nago registrará 31 °C, mínima de 26 °C.

Kumejima llegará a 32 °C, mínima de 26 °C.

Minamidaitō alcanzará 32 °C, mínima de 26 °C.

En el archipiélago de Sakishima, Yonaguni e Ishigaki llegarán a 32 °C con mínimas de 28 °C, mientras Miyakojima alcanzará 31 °C con mínima de 27 °C. La probabilidad de lluvia será baja, entre 10 % y 20 %, predominando el cielo despejado.

En resumen, el 15 de julio estará marcado por un contraste muy claro: lluvias y tormentas en Hokkaidō y Tōhoku, mientras el resto de Japón enfrentará un episodio de calor muy intenso, con máximas que alcanzarán 39 °C en Nagano, 38 °C en Toyama, Gifu, Nagoya y Maebashi, y valores de 35 °C o más en buena parte de Kantō, Kansai, Hokuriku, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū.

Para quienes residen en estas zonas, será importante mantenerse hidratados, evitar actividades prolongadas bajo el sol durante las horas centrales del día y prestar atención a las alertas meteorológicas locales.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 猛暑日 Mōshobi Día de calor extremo (35 °C o más) 真夏日 Manatsubi Día muy caluroso (30 °C o más) 熱中症 Necchūshō Golpe de calor 雷雨 Raiu Tormenta eléctrica にわか雨 Niwaka ame Lluvia pasajera 降水確率 Kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 最低気温 Saitei kion Temperatura mínima 晴れ Hare Soleado 曇り Kumori Nublado 雨 Ame Lluvia 湿度 Shitsudo Humedad 強風 Kyōfū Vientos fuertes 天気予報 Tenki yohō Pronóstico del tiempo 水分補給 Suibun hokyū Hidratación 屋外活動 Okugai katsudō Actividades al aire libre 紫外線 Shigaisen Radiación ultravioleta 気象警報 Kishō keihō Alerta meteorológica

©️2026 Noticias Nippon