Pronóstico del tiempo para el miércoles 15 de julio

Calor extremo en gran parte del país, lluvias intensas en el norte y ambiente muy húmedo
📍Tokio | 15 de julio
Japón vivirá este miércoles una jornada marcada por dos escenarios muy distintos. Mientras gran parte del centro y oeste del país soportará temperaturas cercanas a los 40 °C, el norte continuará bajo la influencia de un sistema atmosférico que dejará lluvias intensas, tormentas y un ambiente muy inestable.
Para quienes viven o trabajan al aire libre, será un día en el que será necesario prestar atención tanto al riesgo de golpe de calor como a la posibilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones.
Hokkaidō: lluvias en el oeste y temperaturas mucho más agradables en el este
La isla más septentrional de Japón tendrá un tiempo muy variable.
Wakkanai alcanzará 27 °C con mínima de 21 °C y un 60 % de probabilidad de lluvia. El cielo permanecerá nublado durante buena parte del día antes de que lleguen las precipitaciones.
En Sapporo se espera una máxima de 31 °C y mínima de 23 °C, con una probabilidad de lluvia del 80 %, por lo que son probables chubascos durante la tarde y la noche.
Asahikawa registrará 31 °C y 22 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia. El día comenzará con nubes y claros antes de aumentar la inestabilidad.
En Abashiri la temperatura llegará a 29 °C, con mínima de 21 °C y un 30 % de probabilidad de lluvia.
La ciudad más fresca será Kushiro, donde solamente se alcanzarán 23 °C, con mínima de 17 °C y abundante nubosidad.
En el sur, Hakodate llegará a 27 °C con mínima de 23 °C, mientras Muroran alcanzará 26 °C con mínima de 21 °C. Ambas ciudades presentan un 100 % de probabilidad de lluvia, por lo que se esperan precipitaciones prácticamente aseguradas durante la jornada.
Tōhoku: calor sofocante acompañado por tormentas
La norteña región tendrá uno de los días más complicados de la semana.
Aomori alcanzará 33 °C con mínima de 26 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia.
Akita registrará 32 °C y 25 °C, también con 100 % de probabilidad de precipitaciones.
En Morioka se esperan 34 °C, mínima de 24 °C y un 90 % de probabilidad de lluvia.
Sendai alcanzará 33 °C, con mínima de 24 °C y 50 % de probabilidad de lluvia.
El calor será especialmente intenso en Yamagata, donde el termómetro llegará hasta 36 °C, con mínima de 23 °C y un 80 % de probabilidad de tormentas.
La temperatura más alta de la región se registrará en Fukushima, con 37 °C, mínima de 24 °C y 50 % de probabilidad de lluvias.
La combinación de calor extremo y humedad hará que la sensación térmica sea aún mayor.
Hokuriku: ambiente muy caluroso con lluvias aisladas
Las prefecturas de la costa del mar de Japón continuarán bajo temperaturas muy elevadas.
Kanazawa alcanzará 36 °C con mínima de 26 °C y 90 % de probabilidad de lluvia.
Fukui también llegará a 36 °C, con mínima de 26 °C y un 50 % de probabilidad de precipitaciones.
Toyama será una de las ciudades más calurosas del país con 38 °C, mínima de 25 °C y 50 % de probabilidad de tormentas.
Niigata registrará 34 °C, mínima de 26 °C y un 70 % de probabilidad de lluvia.
Kantō y Kōshin: calor extremo y mucho sol
El área metropolitana de Tokio vivirá una jornada muy calurosa, con pocas probabilidades de lluvia.
Nagano alcanzará la temperatura más alta de toda la región con 39 °C, mínima de 23 °C y solo un 20 % de probabilidad de lluvia.
Maebashi también llegará a 38 °C, con mínima de 26 °C.
Kōfu alcanzará 37 °C con mínima de 25 °C.
Utsunomiya registrará 36 °C con mínima de 26 °C.
Saitama llegará a 36 °C, con mínima de 26 °C.
En Mito se esperan 35 °C con mínima de 25 °C.
Tokio alcanzará 35 °C, con mínima de 26 °C.
Yokohama tendrá 34 °C, mínima de 26 °C.
Chiba llegará a 33 °C, con mínima de 26 °C.
La probabilidad de lluvia será baja, entre 20 % y 40 %, aunque no se descarta alguna tormenta aislada durante la tarde.
Tōkai: ambiente extremadamente caluroso
Las principales ciudades del centro de Japón continuarán bajo temperaturas muy peligrosas.
Gifu alcanzará 38 °C, con mínima de 26 °C.
Nagoya también llegará a 38 °C, con mínima de 27 °C.
Tsu registrará 36 °C, mínima de 26 °C.
Shizuoka alcanzará 33 °C, mínima de 25 °C.
En toda la región la probabilidad de lluvia será reducida, alrededor del 20 %.
Kinki: otro día de intenso calor
El área de Kansai seguirá bajo un ambiente muy caluroso.
Kyoto llegará a 36 °C, mínima de 26 °C.
Osaka alcanzará 35 °C, con mínima de 27 °C.
Ōtsu registrará 35 °C, mínima de 25 °C.
Nara llegará a 35 °C, mínima de 25 °C.
Wakayama alcanzará 35 °C, mínima de 26 °C.
Kōbe será ligeramente más fresca con 33 °C, mínima de 27 °C.
Las probabilidades de lluvia serán bajas, cercanas al 20 %, predominando el tiempo soleado.
Chūgoku: calor con algunas lluvias en la costa del mar de Japón
La región occidental mantendrá temperaturas superiores a los 33 °C.
Matsue llegará a 35 °C, mínima de 27 °C.
Tottori registrará 35 °C, mínima de 25 °C, con 50 % de probabilidad de lluvia.
Okayama alcanzará 34 °C, mínima de 26 °C.
Hiroshima tendrá 33 °C, mínima de 28 °C y posibilidad de lluvias aisladas.
Yamaguchi registrará 33 °C, mínima de 27 °C, con abundante nubosidad.
Shikoku: mucho calor y pocas lluvias
La isla de Shikoku continuará bajo temperaturas elevadas.
Takamatsu alcanzará 35 °C, mínima de 27 °C.
Matsuyama llegará a 35 °C, mínima de 26 °C.
Kōchi registrará 34 °C, mínima de 25 °C.
Tokushima alcanzará 34 °C, mínima de 27 °C.
En general, la probabilidad de lluvia será de apenas 20 %.
Kyūshū: ambiente muy cálido con algunas nubes
El calor seguirá dominando gran parte de la isla.
Fukuoka llegará a 35 °C, con mínima de 29 °C, una de las noches más cálidas del país.
Ōita alcanzará 36 °C, mínima de 27 °C.
Miyazaki registrará 36 °C, mínima de 27 °C.
Saga tendrá 32 °C, mínima de 27 °C.
Nagasaki alcanzará 31 °C, mínima de 27 °C.
Kumamoto registrará 32 °C, mínima de 27 °C.
Kagoshima llegará a 33 °C, con mínima de 28 °C.
Las probabilidades de lluvia oscilarán entre el 20 % y el 40 %, predominando las nubes.
Okinawa: sol, calor tropical y tiempo estable
Las islas de Okinawa disfrutarán de un tiempo típicamente veraniego.
Naha alcanzará 31 °C, mínima de 27 °C, con solo 20 % de probabilidad de lluvia.
Nago registrará 31 °C, mínima de 26 °C.
Kumejima llegará a 32 °C, mínima de 26 °C.
Minamidaitō alcanzará 32 °C, mínima de 26 °C.
En el archipiélago de Sakishima, Yonaguni e Ishigaki llegarán a 32 °C con mínimas de 28 °C, mientras Miyakojima alcanzará 31 °C con mínima de 27 °C. La probabilidad de lluvia será baja, entre 10 % y 20 %, predominando el cielo despejado.
En resumen, el 15 de julio estará marcado por un contraste muy claro: lluvias y tormentas en Hokkaidō y Tōhoku, mientras el resto de Japón enfrentará un episodio de calor muy intenso, con máximas que alcanzarán 39 °C en Nagano, 38 °C en Toyama, Gifu, Nagoya y Maebashi, y valores de 35 °C o más en buena parte de Kantō, Kansai, Hokuriku, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū.
Para quienes residen en estas zonas, será importante mantenerse hidratados, evitar actividades prolongadas bajo el sol durante las horas centrales del día y prestar atención a las alertas meteorológicas locales.
Términos clave
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Japonés
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Rōmaji
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Español
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猛暑日
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Mōshobi
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Día de calor extremo (35 °C o más)
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真夏日
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Manatsubi
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Día muy caluroso (30 °C o más)
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熱中症
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Necchūshō
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Golpe de calor
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雷雨
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Raiu
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Tormenta eléctrica
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にわか雨
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Niwaka ame
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Lluvia pasajera
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