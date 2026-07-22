Pronóstico para el miércoles 22 de julio

Calor extremo en gran parte del país, riesgo de tormentas en el norte y ambiente muy húmedo durante la tarde

📍Tokio | 22 de julio

Japón vivirá este miércoles una jornada marcada por dos escenarios muy diferentes. Mientras gran parte del centro, oeste y sur del país continuará bajo una intensa ola de calor con temperaturas cercanas o incluso superiores a los 40 °C, el norte presentará un tiempo más variable, con lluvias y tormentas en varias zonas de Hokkaidō y el norte de Tōhoku. Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar actividades prolongadas al aire libre durante las horas de mayor calor y estar atentos a posibles cambios bruscos del tiempo, especialmente durante la tarde.

Hokkaidō: tiempo fresco en comparación con el resto de Japón, pero con lluvias en varias ciudades

Hokkaidō seguirá siendo la región más templada del país. El norte disfrutará de intervalos de sol, mientras que el sur y la costa del Pacífico tendrán abundante nubosidad y lluvias.

Wakkanai: parcialmente soleado, 24 °C / 19 °C, 20 % de lluvia.

Sapporo: sol con lluvias ocasionales, 26 °C / 22 °C, 80 %.

Asahikawa: nubes y claros, 27 °C / 21 °C, 30 %.

Abashiri: mayormente nublado, 24 °C / 20 °C, 30 %.

Kushiro: nublado con lluvia, 23 °C / 20 °C, 70 %.

Muroran: lluvia durante buena parte del día, 22 °C / 20 °C, 100 %.

Hakodate: lluvias persistentes, 24 °C / 21 °C, 100 %.

Tōhoku: calor intenso hacia el sur y lluvias en el norte

El norte de la región continuará con ambiente inestable, mientras que Miyagi, Yamagata y Fukushima experimentarán temperaturas muy elevadas, acompañadas de posibles tormentas aisladas durante la tarde.

Aomori: lluvia, 28 °C / 23 °C, 80 %.

Akita: lluvia, 28 °C / 24 °C, 80 %.

Morioka: lluvias dispersas, 29 °C / 23 °C, 50 %.

Yamagata: parcialmente soleado, 34 °C / 24 °C, 40 %.

Sendai: soleado y muy caluroso, 35 °C / 25 °C, 40 %.

Fukushima: mucho sol con posibilidad de tormentas por la tarde, 36 °C / 25 °C, 50 %.

Hokuriku: calor sofocante con algunas tormentas aisladas

La región tendrá predominio del sol y un ambiente extremadamente caluroso. Solo Niigata podría registrar lluvias o tormentas al final del día.

Kanazawa: soleado, 35 °C / 27 °C, 10 %.

Fukui: soleado, 36 °C / 27 °C, 20 %.

Toyama: soleado, 37 °C / 27 °C, 20 %.

Niigata: sol con lluvias por la tarde, 33 °C / 26 °C, 60 %.

Kantō y Kōshin: temperaturas cercanas a los 40 °C

Será una de las regiones más afectadas por el calor. Varias ciudades alcanzarán los 39 a 40 °C, con riesgo de golpe de calor muy elevado. En el norte podrían desarrollarse tormentas aisladas durante la tarde.

Maebashi: soleado, 40 °C / 28 °C, 20 %.

Utsunomiya: sol con lluvias vespertinas, 38 °C / 27 °C, 60 %.

Mito: calor intenso con tormentas aisladas, 37 °C / 26 °C, 60 %.

Saitama: soleado, 39 °C / 28 °C, 40 %.

Tokio: mucho sol y ambiente muy caluroso, 37 °C / 28 °C, 40 %.

Yokohama: soleado, 37 °C / 28 °C, 10 %.

Chiba: soleado, 36 °C / 28 °C, 10 %.

Kōfu: calor extremo, 40 °C / 26 °C, 10 %.

Nagano: soleado, 36 °C / 25 °C, 10 %.

Tōkai: una de las zonas más calurosas del país

Las máximas volverán a rondar los 40 °C, con un ambiente muy seco y un elevado riesgo de insolación.

Gifu: 40 °C / 29 °C, 10 %.

Nagoya: 40 °C / 29 °C, sin lluvia.

Tsu: 38 °C / 30 °C, 10 %.

Shizuoka: 35 °C / 27 °C, 10 %.

Kinki (Kansai): calor muy intenso durante toda la jornada

Las temperaturas continuarán entre 36 y 39 °C, con cielos mayormente despejados.

Kioto: 38 °C / 28 °C, 40 %.

Osaka: 38 °C / 29 °C, 10 %.

Kobe: 36 °C / 29 °C, 10 %.

Ōtsu: 37 °C / 28 °C, 20 %.

Nara: 39 °C / 27 °C, 20 %.

Wakayama: 36 °C / 28 °C, 10 %.

Chūgoku: mucho sol y calor persistente

La región permanecerá estable y muy calurosa.

Matsue: 36 °C / 28 °C, 0 %.

Tottori: 35 °C / 27 °C, 20 %.

Okayama: 38 °C / 28 °C, 10 %.

Hiroshima: 36 °C / 28 °C, 10 %.

Yamaguchi: 37 °C / 26 °C, 10 %.

Shikoku: ambiente extremadamente caluroso y soleado

Las temperaturas seguirán muy elevadas durante toda la tarde.

Takamatsu: 38 °C / 29 °C, sin lluvia.

Matsuyama: 36 °C / 27 °C, 10 %.

Kōchi: 36 °C / 27 °C, 10 %.

Tokushima: 37 °C / 28 °C, 10 %.

Kyūshū: calor intenso con algunas nubes en el este

Predominará el tiempo estable, aunque algunas zonas orientales podrían registrar lluvias aisladas.

Fukuoka: 35 °C / 28 °C, 10 %.

Saga: 37 °C / 26 °C, 20 %.

Nagasaki: 34 °C / 27 °C, 10 %.

Kumamoto: 37 °C / 28 °C, 30 %.

Ōita: 35 °C / 28 °C, 40 %.

Miyazaki: 34 °C / 28 °C, 40 %.

Kagoshima: 35 °C / 28 °C, 20 %.

Okinawa: calor tropical y lluvias pasajeras

Continuará el ambiente muy cálido y húmedo, con lluvias ocasionales especialmente en la isla principal.

Naha: nublado con lluvia, 32 °C / 28 °C, 60 %.

Nago: sol con lluvias, 31 °C / 27 °C, 90 %.

Kumejima: soleado, 33 °C / 27 °C, 10 %.

Minamidaitō: soleado, 33 °C / 26 °C, 20 %.

Yonaguni: soleado, 32 °C / 27 °C, 20 %.

Ishigaki: soleado, 32 °C / 28 °C, 40 %.

Miyakojima: sol entre nubes, 32 °C / 27 °C, 40 %.

Panorama nacional

La mayor parte de Japón continuará bajo un episodio de calor muy peligroso, especialmente desde Kantō hasta Kyūshū, donde numerosas ciudades alcanzarán entre 37 y 40 °C. En contraste, Hokkaidō y el norte de Tōhoku mantendrán temperaturas mucho más suaves, aunque con lluvias frecuentes. También existe la posibilidad de tormentas vespertinas en zonas del interior del este de Japón debido al fuerte calentamiento diurno.

Se recomienda hidratarse constantemente, utilizar aire acondicionado cuando sea posible, evitar la exposición directa al sol entre el mediodía y la tarde y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre.

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