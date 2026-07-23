Pronóstico para el jueves 23 de julio

Una jornada de calor extremo: hasta 40 °C y riesgo de lluvias repentinas en Kantō
📍 Tokio | 23 de julio
Japón vivirá este jueves una jornada marcada por un fuerte contraste meteorológico. Mientras buena parte del centro y oeste del archipiélago estará bajo un sol intenso y temperaturas cercanas o iguales a los 40 °C, en sectores de Kantō y Tōhoku aumentará la inestabilidad, con probabilidades importantes de lluvia.
De acuerdo con los mapas del pronóstico proporcionados, Kōfu, Gifu y Nagoya alcanzarán los 40 °C, mientras que Maebashi llegará a 39 °C y numerosas ciudades de Kansai, Chūgoku y Shikoku se moverán entre 35 y 39 °C.
Para los residentes extranjeros en Japón, el mensaje práctico es sencillo: el calor será el principal factor a vigilar durante el día, pero en algunas regiones convendrá también llevar paraguas ante posibles cambios rápidos del tiempo.
Hokkaidō: ambiente mucho más fresco
Hokkaidō será una excepción frente al intenso calor que dominará buena parte de Japón. El norte de la isla tendrá incluso máximas cercanas a los 20 °C.
Wakkanai (稚内) tendrá tiempo soleado, con 23 °C de máxima y 18 °C de mínima, y 20% de probabilidad de precipitación.
Asahikawa (旭川) llegará a 28/18 °C, con alternancia de sol y nubes y 20% de lluvia.
En Sapporo (札幌) se esperan 29/19 °C, también con sol y nubes y 20%.
Hacia el este, el ambiente será notablemente más fresco: Abashiri (網走) tendrá 21/17 °C, cielo nublado y 30% de precipitación; mientras Kushiro (釧路) llegará solamente a 24/18 °C, con nubosidad y 30%.
En el sur, Hakodate (函館) registrará 26/21 °C, con sol y nubes y 20%; Muroran (室蘭), 24/19 °C, también con 20%.
Tōhoku: calor al sur y lluvia hacia Iwate
El panorama cambia considerablemente en Tōhoku. Las temperaturas aumentarán hacia el sur, mientras Morioka presenta la mayor probabilidad de lluvia de la región.
Aomori (青森): 28/22 °C, sol y nubes, 40%.
Akita (秋田): 29/25 °C, sol y nubes, 40%.
Morioka (盛岡): 29/24 °C, con lluvia y nubosidad y una elevada probabilidad de precipitación del 70%.
Yamagata (山形): 33/25 °C, con sol y algunas nubes, 40%.
Sendai (仙台): 34/26 °C, cielo nublado y 30%.
Fukushima (福島): 34/26 °C, sol y nubes, 40%.
La diferencia térmica entre el norte y el sur será clara: mientras Aomori se queda en 28 °C, Sendai y Fukushima alcanzarán los 34 °C.
Hokuriku: sol y hasta 35 °C
En Hokuriku dominará ampliamente el tiempo soleado.
Kanazawa (金沢) llegará a 33/26 °C, con 0% de precipitación.
Fukui (福井) subirá hasta 35/26 °C, también con 0%.
Toyama (富山) tendrá 35/25 °C, con 20% de precipitación.
En Niigata (新潟) se esperan 29/26 °C, con transición entre nubes y claros y 20%.
Será, por tanto, una jornada especialmente calurosa en Fukui y Toyama.
Kantō-Kōshin: 40 °C en Kōfu y fuerte inestabilidad
Aquí aparece uno de los puntos meteorológicos más importantes del día.
Kōfu (甲府) alcanzará nada menos que 40 °C, con mínima de 27 °C y 40% de precipitación.
En Maebashi (前橋) se esperan 39/27 °C y una probabilidad de lluvia del 80%. Utsunomiya (宇都宮) tendrá 35/25 °C, también con 80%.
Saitama (さいたま) llegará a 38/27 °C, con 60%.
Mito (水戸) tendrá 33/27 °C, con 60%.
En la capital, Tokio (東京) alcanzará 37/28 °C, con 50% de precipitación. Será especialmente importante tener en cuenta la mínima de 28 °C: incluso durante las horas nocturnas y primeras horas de la mañana el ambiente seguirá siendo muy cálido.
Yokohama (横浜) tendrá 36/29 °C, con sol y nubes y 40%.
Chiba (千葉) registrará 36/29 °C, con 50%.
Finalmente, Nagano (長野) tendrá 35/24 °C, mayormente soleado y con apenas 10% de precipitación.
El dato de Kantō merece atención: mucho calor no significa necesariamente tiempo completamente estable. Las probabilidades del 50%, 60% e incluso 80% reflejadas en el mapa hacen recomendable comprobar las condiciones locales antes de desplazarse por la tarde.
Tōkai: Gifu y Nagoya llegan a los 40 °C
Tōkai será uno de los grandes focos del calor.
Gifu (岐阜): 40/28 °C, soleado, 0%.
Nagoya (名古屋): 40/29 °C, soleado, 0%.
Tsu (津): 39/29 °C, soleado, 0%.
Shizuoka (静岡): 35/28 °C, soleado, 10%.
El caso de Nagoya resulta especialmente duro por la combinación de una máxima de 40 °C y mínima de 29 °C. Esto deja poco margen para que edificios y calles pierdan durante la noche el calor acumulado.
Kansai: sol abrasador y hasta 39 °C
La región de Kinki o Kansai tendrá una jornada predominantemente soleada y muy calurosa.
Kioto (京都) alcanzará 39/28 °C, con 10% de precipitación.
Osaka (大阪): 38/29 °C, 10%.
Kobe (神戸): 37/29 °C, 10%.
Otsu (大津): 36/28 °C, 10%.
Nara (奈良): 39/27 °C, 20%.
Wakayama (和歌山): 37/28 °C, con 0%.
Kioto y Nara estarán entre las ciudades más calurosas del oeste japonés. Osaka y Kobe, además, mantendrán mínimas de 29 °C, por lo que el calor continuará durante la noche.
Chūgoku: pleno sol en toda la región
El mapa muestra condiciones muy estables y soleadas.
Matsue (松江): 35/26 °C, 10%.
Tottori (鳥取): 35/25 °C, 10%.
Yamaguchi (山口): 36/25 °C, 10%.
Hiroshima (広島): 36/27 °C, 10%.
Okayama (岡山): 38/28 °C, 10%.
Okayama será la más calurosa de las ciudades incluidas en este mapa, con una máxima de 38 °C.
Shikoku: mucho sol y hasta 37 °C
También será una jornada mayormente soleada en Shikoku.
Matsuyama (松山): 35/26 °C, con 0% de precipitación.
Takamatsu (高松): 37/29 °C, 10%.
Kōchi (高知): 35/26 °C, 20%.
Tokushima (徳島): 37/28 °C, con algunos intervalos nubosos y 40%.
Takamatsu destaca no solamente por sus 37 °C, sino también por una mínima de 29 °C.
Kyūshū: calor generalizado y posibilidad de lluvia en Fukuoka
Las máximas se situarán principalmente entre 34 y 36 °C.
Nagasaki (長崎): 34/27 °C, soleado, 0%.
Saga (佐賀): 36/26 °C, soleado, 10%.
Fukuoka (福岡): 35/28 °C, con 50% de precipitación y posibilidad de cambio hacia lluvia.
Ōita (大分): 35/28 °C, soleado, 40%.
Kumamoto (熊本): 36/27 °C, soleado, 20%.
Miyazaki (宮崎): 34/27 °C, con sol y nubes, 40%.
Kagoshima (鹿児島): 34/27 °C, soleado, 10%.
Aunque las cifras son algo inferiores a las de Tōkai o Kantō, 34–36 °C siguen representando un calor considerable, especialmente bajo el sol directo.
Okinawa: calor estable, pero menos extremo
En Okinawa las máximas serán relativamente uniformes, alrededor de 32–33 °C.
Naha (那覇): 33/28 °C, soleado, 40%.
Nago (名護): 33/27 °C, soleado, 40%.
Kumejima (久米島): 33/26 °C, soleado, 10%.
Minamidaitō (南大東): 33/27 °C, soleado, 10%.
Yonagunijima (与那国島): 32/28 °C, soleado, 10%.
Ishigakijima (石垣島): 32/27 °C, soleado, 10%.
Miyakojima (宮古島): 32/26 °C, con sol y algunas nubes, 20%.
Curiosamente, Okinawa tendrá máximas claramente inferiores a las previstas en numerosas ciudades de Honshū. Aun así, la elevada temperatura nocturna mantendrá una sensación veraniega persistente.
El mapa térmico del día: tres ciudades alcanzan 40 °C
El dato que resume este jueves es contundente: Kōfu, Gifu y Nagoya aparecen con máximas de 40 °C.
Justo detrás quedan Maebashi, Tsu, Kioto y Nara con 39 °C, seguidas por Saitama, Osaka y Okayama, entre otras zonas de intenso calor.
En contraste, Hokkaidō tendrá valores mucho más moderados: Abashiri apenas llegará a 21 °C y Wakkanai a 23 °C. Entre Abashiri y las ciudades de 40 °C habrá así una diferencia de hasta 19 grados en las máximas previstas.
Para quienes viven o trabajan en las zonas más calurosas, conviene evitar permanecer innecesariamente bajo el sol en las horas centrales, beber líquidos con regularidad y utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario. Las personas que trabajan al aire libre, niños y adultos mayores requieren especial atención.
Y en Kantō y partes de Tōhoku, además del calor, será prudente estar atentos a cambios repentinos del cielo y a las actualizaciones meteorológicas locales.