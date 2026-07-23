Pronóstico para el jueves 23 de julio

Una jornada de calor extremo: hasta 40 °C y riesgo de lluvias repentinas en Kantō

📍 Tokio | 23 de julio

Japón vivirá este jueves una jornada marcada por un fuerte contraste meteorológico. Mientras buena parte del centro y oeste del archipiélago estará bajo un sol intenso y temperaturas cercanas o iguales a los 40 °C, en sectores de Kantō y Tōhoku aumentará la inestabilidad, con probabilidades importantes de lluvia.

De acuerdo con los mapas del pronóstico proporcionados, Kōfu, Gifu y Nagoya alcanzarán los 40 °C, mientras que Maebashi llegará a 39 °C y numerosas ciudades de Kansai, Chūgoku y Shikoku se moverán entre 35 y 39 °C.

Para los residentes extranjeros en Japón, el mensaje práctico es sencillo: el calor será el principal factor a vigilar durante el día, pero en algunas regiones convendrá también llevar paraguas ante posibles cambios rápidos del tiempo.

Hokkaidō: ambiente mucho más fresco

Hokkaidō será una excepción frente al intenso calor que dominará buena parte de Japón. El norte de la isla tendrá incluso máximas cercanas a los 20 °C.

Wakkanai (稚内) tendrá tiempo soleado, con 23 °C de máxima y 18 °C de mínima, y 20% de probabilidad de precipitación.

Asahikawa (旭川) llegará a 28/18 °C, con alternancia de sol y nubes y 20% de lluvia.

En Sapporo (札幌) se esperan 29/19 °C, también con sol y nubes y 20%.

Hacia el este, el ambiente será notablemente más fresco: Abashiri (網走) tendrá 21/17 °C, cielo nublado y 30% de precipitación; mientras Kushiro (釧路) llegará solamente a 24/18 °C, con nubosidad y 30%.

En el sur, Hakodate (函館) registrará 26/21 °C, con sol y nubes y 20%; Muroran (室蘭), 24/19 °C, también con 20%.

Tōhoku: calor al sur y lluvia hacia Iwate

El panorama cambia considerablemente en Tōhoku. Las temperaturas aumentarán hacia el sur, mientras Morioka presenta la mayor probabilidad de lluvia de la región.

Aomori (青森): 28/22 °C, sol y nubes, 40%.

Akita (秋田): 29/25 °C, sol y nubes, 40%.

Morioka (盛岡): 29/24 °C, con lluvia y nubosidad y una elevada probabilidad de precipitación del 70%.

Yamagata (山形): 33/25 °C, con sol y algunas nubes, 40%.

Sendai (仙台): 34/26 °C, cielo nublado y 30%.

Fukushima (福島): 34/26 °C, sol y nubes, 40%.

La diferencia térmica entre el norte y el sur será clara: mientras Aomori se queda en 28 °C, Sendai y Fukushima alcanzarán los 34 °C.

Hokuriku: sol y hasta 35 °C

En Hokuriku dominará ampliamente el tiempo soleado.

Kanazawa (金沢) llegará a 33/26 °C, con 0% de precipitación.

Fukui (福井) subirá hasta 35/26 °C, también con 0%.

Toyama (富山) tendrá 35/25 °C, con 20% de precipitación.

En Niigata (新潟) se esperan 29/26 °C, con transición entre nubes y claros y 20%.

Será, por tanto, una jornada especialmente calurosa en Fukui y Toyama.

Kantō-Kōshin: 40 °C en Kōfu y fuerte inestabilidad

Aquí aparece uno de los puntos meteorológicos más importantes del día.

Kōfu (甲府) alcanzará nada menos que 40 °C, con mínima de 27 °C y 40% de precipitación.

En Maebashi (前橋) se esperan 39/27 °C y una probabilidad de lluvia del 80%. Utsunomiya (宇都宮) tendrá 35/25 °C, también con 80%.

Saitama (さいたま) llegará a 38/27 °C, con 60%.

Mito (水戸) tendrá 33/27 °C, con 60%.

En la capital, Tokio (東京) alcanzará 37/28 °C, con 50% de precipitación. Será especialmente importante tener en cuenta la mínima de 28 °C: incluso durante las horas nocturnas y primeras horas de la mañana el ambiente seguirá siendo muy cálido.

Yokohama (横浜) tendrá 36/29 °C, con sol y nubes y 40%.

Chiba (千葉) registrará 36/29 °C, con 50%.

Finalmente, Nagano (長野) tendrá 35/24 °C, mayormente soleado y con apenas 10% de precipitación.

El dato de Kantō merece atención: mucho calor no significa necesariamente tiempo completamente estable. Las probabilidades del 50%, 60% e incluso 80% reflejadas en el mapa hacen recomendable comprobar las condiciones locales antes de desplazarse por la tarde.

Tōkai: Gifu y Nagoya llegan a los 40 °C

Tōkai será uno de los grandes focos del calor.

Gifu (岐阜): 40/28 °C, soleado, 0%.

Nagoya (名古屋): 40/29 °C, soleado, 0%.

Tsu (津): 39/29 °C, soleado, 0%.

Shizuoka (静岡): 35/28 °C, soleado, 10%.

El caso de Nagoya resulta especialmente duro por la combinación de una máxima de 40 °C y mínima de 29 °C. Esto deja poco margen para que edificios y calles pierdan durante la noche el calor acumulado.

Kansai: sol abrasador y hasta 39 °C

La región de Kinki o Kansai tendrá una jornada predominantemente soleada y muy calurosa.

Kioto (京都) alcanzará 39/28 °C, con 10% de precipitación.

Osaka (大阪): 38/29 °C, 10%.

Kobe (神戸): 37/29 °C, 10%.

Otsu (大津): 36/28 °C, 10%.

Nara (奈良): 39/27 °C, 20%.

Wakayama (和歌山): 37/28 °C, con 0%.

Kioto y Nara estarán entre las ciudades más calurosas del oeste japonés. Osaka y Kobe, además, mantendrán mínimas de 29 °C, por lo que el calor continuará durante la noche.

Chūgoku: pleno sol en toda la región

El mapa muestra condiciones muy estables y soleadas.

Matsue (松江): 35/26 °C, 10%.

Tottori (鳥取): 35/25 °C, 10%.

Yamaguchi (山口): 36/25 °C, 10%.

Hiroshima (広島): 36/27 °C, 10%.

Okayama (岡山): 38/28 °C, 10%.

Okayama será la más calurosa de las ciudades incluidas en este mapa, con una máxima de 38 °C.

Shikoku: mucho sol y hasta 37 °C

También será una jornada mayormente soleada en Shikoku.

Matsuyama (松山): 35/26 °C, con 0% de precipitación.

Takamatsu (高松): 37/29 °C, 10%.

Kōchi (高知): 35/26 °C, 20%.

Tokushima (徳島): 37/28 °C, con algunos intervalos nubosos y 40%.

Takamatsu destaca no solamente por sus 37 °C, sino también por una mínima de 29 °C.

Kyūshū: calor generalizado y posibilidad de lluvia en Fukuoka

Las máximas se situarán principalmente entre 34 y 36 °C.

Nagasaki (長崎): 34/27 °C, soleado, 0%.

Saga (佐賀): 36/26 °C, soleado, 10%.

Fukuoka (福岡): 35/28 °C, con 50% de precipitación y posibilidad de cambio hacia lluvia.

Ōita (大分): 35/28 °C, soleado, 40%.

Kumamoto (熊本): 36/27 °C, soleado, 20%.

Miyazaki (宮崎): 34/27 °C, con sol y nubes, 40%.

Kagoshima (鹿児島): 34/27 °C, soleado, 10%.

Aunque las cifras son algo inferiores a las de Tōkai o Kantō, 34–36 °C siguen representando un calor considerable, especialmente bajo el sol directo.

Okinawa: calor estable, pero menos extremo

En Okinawa las máximas serán relativamente uniformes, alrededor de 32–33 °C.

Naha (那覇): 33/28 °C, soleado, 40%.

Nago (名護): 33/27 °C, soleado, 40%.

Kumejima (久米島): 33/26 °C, soleado, 10%.

Minamidaitō (南大東): 33/27 °C, soleado, 10%.

Yonagunijima (与那国島): 32/28 °C, soleado, 10%.

Ishigakijima (石垣島): 32/27 °C, soleado, 10%.

Miyakojima (宮古島): 32/26 °C, con sol y algunas nubes, 20%.

Curiosamente, Okinawa tendrá máximas claramente inferiores a las previstas en numerosas ciudades de Honshū. Aun así, la elevada temperatura nocturna mantendrá una sensación veraniega persistente.

El mapa térmico del día: tres ciudades alcanzan 40 °C

El dato que resume este jueves es contundente: Kōfu, Gifu y Nagoya aparecen con máximas de 40 °C.

Justo detrás quedan Maebashi, Tsu, Kioto y Nara con 39 °C, seguidas por Saitama, Osaka y Okayama, entre otras zonas de intenso calor.

En contraste, Hokkaidō tendrá valores mucho más moderados: Abashiri apenas llegará a 21 °C y Wakkanai a 23 °C. Entre Abashiri y las ciudades de 40 °C habrá así una diferencia de hasta 19 grados en las máximas previstas.

Para quienes viven o trabajan en las zonas más calurosas, conviene evitar permanecer innecesariamente bajo el sol en las horas centrales, beber líquidos con regularidad y utilizar el aire acondicionado cuando sea necesario. Las personas que trabajan al aire libre, niños y adultos mayores requieren especial atención.

Y en Kantō y partes de Tōhoku, además del calor, será prudente estar atentos a cambios repentinos del cielo y a las actualizaciones meteorológicas locales.