Pronóstico para el martes 21

🔥 Japón entra en una nueva jornada de calor extremo: varias ciudades rozarán los 40 °C

📍 Tokio | 21 de julio

Hoy martes , Japón vivirá otra jornada marcada por el calor intenso, especialmente en el centro, oeste y parte del noreste del archipiélago. Las temperaturas volverán a situarse entre 35 y 40 °C en numerosas ciudades, aumentando significativamente el riesgo de golpe de calor (熱中症 / necchūshō).

Aunque el predominio será del tiempo soleado, la fuerte radiación solar favorecerá el desarrollo de nubes de evolución, por lo que durante la tarde podrían registrarse chaparrones y tormentas eléctricas locales, principalmente en zonas montañosas y del interior de varias regiones.

En contraste, el extremo norte del país tendrá un ambiente mucho más fresco y agradable, mientras Okinawa seguirá bajo la influencia de humedad tropical y lluvias dispersas en algunos sectores.

Previsión por regiones metereológicas:

Hokkaidō: ambiente muy agradable y temperaturas moderadas

Hokkaidō continuará siendo la región con el clima más fresco y confortable de Japón durante este martes. Predominarán los cielos despejados o parcialmente nublados, con una baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas muy por debajo de las registradas en el resto del país. Será una jornada ideal para realizar actividades al aire libre, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando el ambiente se mantendrá agradable.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 23 y 30 °C. Wakkanai tendrá cielo parcialmente soleado con 26 °C / 21 °C y un 20 % de probabilidad de lluvia; Sapporo disfrutará de una jornada completamente soleada con 30 °C / 22 °C y solo 10 % de probabilidad de precipitación; Asahikawa alcanzará 30 °C / 20 °C con tiempo estable; Abashiri presentará intervalos de nubes y claros con 27 °C / 19 °C; Kushiro será la ciudad más fresca, con abundante nubosidad y 23 °C / 17 °C; mientras que Muroran registrará 29 °C / 21 °C y Hakodate 27 °C / 22 °C, ambas con tiempo parcialmente soleado.

Tōhoku: calor muy fuerte con posibilidad de tormentas aisladas

La región de Tōhoku experimentará un notable incremento de las temperaturas, especialmente en su mitad sur, donde el ambiente será plenamente veraniego. Aunque el sol dominará gran parte del día, la elevada humedad favorecerá el desarrollo de nubosidad durante la tarde, aumentando la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, sobre todo en áreas montañosas e interiores.

Las máximas irán desde los 28 °C en el norte hasta los 36 °C en el sur. Aomori permanecerá mayormente nublado con 28 °C / 23 °C y 40 % de probabilidad de lluvia; Akita tendrá intervalos de nubes y sol con 30 °C / 25 °C; Moriokaalcanzará 32 °C / 25 °C con cielo parcialmente despejado; Yamagata llegará a 34 °C / 25 °C, con un 50 % de posibilidad de chaparrones; mientras que Sendai y Fukushima soportarán un intenso calor de 36 °C / 26 °C, con 40 % de probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

Hokuriku: ambiente sofocante con máximas de hasta 36 °C

La costa del mar de Japón seguirá bajo la influencia de una masa de aire muy cálido y húmedo. Predominarán los cielos despejados o con algunas nubes, pero la sensación térmica será superior a la temperatura real debido a la elevada humedad. El riesgo de golpe de calor aumentará considerablemente durante las horas centrales del día.

Niigata registrará 32 °C / 27 °C con un 20 % de probabilidad de lluvia. Más al oeste, Toyama alcanzará 36 °C / 27 °Ccon un 40 % de posibilidad de precipitaciones aisladas. Kanazawa disfrutará de un día mayormente soleado con 35 °C / 27 °C y apenas 10 % de probabilidad de lluvia, mientras que Fukui llegará también a 36 °C / 26 °C, con tiempo estable y solo 10 % de posibilidad de precipitaciones.

Kantō y Kōshin: calor extremo y riesgo de tormentas vespertinas

La región de Kantō volverá a vivir una de las jornadas más sofocantes del verano. El intenso calentamiento del suelo favorecerá temperaturas cercanas a los 40 °C en el interior, mientras que la humedad hará que la sensación térmica sea aún más elevada. Durante la tarde aumentará la posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas aisladas, especialmente en zonas montañosas y del interior.

Maebashi alcanzará los 39 °C / 28 °C con un 60 % de probabilidad de tormentas; Utsunomiya llegará a 37 °C / 27 °Ccon 60 %; Mito y Saitama registrarán 38 °C / 27 °C con 50 % de posibilidad de lluvia. Tokio tendrá una máxima de 36 °C / 27 °C y un 50 % de probabilidad de precipitaciones aisladas; Yokohama y Chiba permanecerán soleadas con 36 °C / 27 °C y solo 10 % de lluvia. En la región de Kōshin, Kōfu alcanzará 38 °C / 27 °C y Nagano llegará a 35 °C / 26 °C, ambas con posibilidad de tormentas vespertinas.

Tōkai: posible primer 40 °C del día

La región de Tōkai será una de las más castigadas por el calor extremo. El intenso sol elevará rápidamente las temperaturas desde primeras horas de la mañana, por lo que el riesgo de golpe de calor será muy alto. Además, el fuerte calentamiento favorecerá la formación de tormentas aisladas durante la tarde.

Nagoya podría convertirse en una de las ciudades más calurosas del país con 40 °C / 28 °C y 50 % de probabilidad de tormentas. Gifu alcanzará 39 °C / 28 °C con un 50 % de lluvia; Tsu llegará a 37 °C / 28 °C con 20 % de probabilidad, mientras que Shizuoka registrará 34 °C / 28 °C con un 50 % de posibilidad de precipitaciones durante la tarde.

Kinki (Kansai): calor intenso con algunas tormentas de tarde

El calor continuará siendo protagonista en Kansai, donde prácticamente toda la región superará ampliamente los 35 °C. El ambiente será muy pesado debido a la elevada humedad, y no se descarta la formación de tormentas aisladas en zonas montañosas hacia el final de la tarde.

Kioto alcanzará 38 °C / 28 °C con un 50 % de probabilidad de lluvia; Osaka registrará 37 °C / 29 °C con 40 %; Kobellegará a 36 °C / 28 °C con apenas 10 % de precipitaciones. Ōtsu tendrá 37 °C / 27 °C con un 60 % de lluvia, Naraalcanzará 39 °C / 27 °C bajo un intenso sol y Wakayama registrará 35 °C / 28 °C, ambas con baja probabilidad de precipitaciones.

Chūgoku: calor persistente bajo cielos mayormente despejados

La región de Chūgoku disfrutará de una jornada predominantemente soleada, aunque el intenso calor seguirá siendo el principal protagonista. La sensación térmica será elevada durante gran parte del día, especialmente en las ciudades del interior.

Tottori alcanzará 34 °C / 26 °C con un 40 % de probabilidad de lluvia; Matsue llegará a 35 °C / 27 °C; Okayamaregistrará 37 °C / 27 °C; Hiroshima alcanzará 36 °C / 28 °C con solo 10 % de precipitaciones, mientras que Yamaguchitendrá 35 °C / 26 °C con un 40 % de posibilidad de chaparrones aislados.

Shikoku: mucho sol y calor sofocante

Shikoku continuará bajo un intenso dominio del anticiclón, con abundante sol y temperaturas muy elevadas desde primeras horas del día. El ambiente será muy caluroso y húmedo, por lo que se recomienda limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar.

Takamatsu alcanzará 36 °C / 28 °C con apenas 10 % de probabilidad de lluvia; Matsuyama registrará 35 °C / 27 °C; Kōchi llegará a 35 °C / 26 °C y Tokushima alcanzará 36 °C / 27 °C, estas tres últimas con un 40 % de posibilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde.

Kyūshū: tiempo estable y temperaturas superiores a 34 °C

Kyūshū seguirá disfrutando de tiempo estable y mucho sol, aunque el calor continuará siendo intenso en prácticamente toda la región. Las temperaturas superarán ampliamente los 34 °C, mientras que la humedad aumentará la sensación de bochorno.

Fukuoka registrará 34 °C / 28 °C con un 20 % de lluvia; Saga alcanzará 36 °C / 28 °C; Nagasaki y Ōita llegarán a 34 °C, esta última con un 40 % de probabilidad de precipitaciones. Kumamoto alcanzará 35 °C / 28 °C, Miyazaki 34 °C / 26 °C y Kagoshima 34 °C / 28 °C, predominando el tiempo soleado con escasas lluvias.

Okinawa: calor tropical y lluvias en el norte de la isla principal

Okinawa mantendrá su característico ambiente tropical, con temperaturas elevadas, humedad muy alta y sensación de calor persistente durante todo el día. Aunque el sol predominará en la mayor parte del archipiélago, el norte de la isla principal podría registrar lluvias y tormentas de corta duración.

Naha alcanzará 32 °C / 28 °C con un 20 % de probabilidad de lluvia; Nago será la zona con mayor inestabilidad, con 31 °C / 28 °C y un 70 % de probabilidad de lluvias y tormentas. Kumejima registrará 32 °C / 28 °C, Minamidaitō llegará a 34 °C / 25 °C, Yonaguni 32 °C / 28 °C, Ishigaki 33 °C / 28 °C y Miyakojima 32 °C / 28 °C, con condiciones mayormente soleadas y lluvias aisladas en algunos sectores.

Recomendaciones para la población

Las temperaturas previstas representan un riesgo elevado de golpe de calor, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas. Se recomienda mantenerse bien hidratado, utilizar aire acondicionado cuando sea posible, evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Además, en las regiones donde existe posibilidad de tormentas, conviene mantenerse atento a la evolución del cielo durante la tarde, ya que las lluvias podrían desarrollarse rápidamente.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 天気予報 tenki yohō Pronóstico del tiempo 猛暑日 mōshobi Día extremadamente caluroso, con 35 °C o más 熱中症 necchūshō Golpe de calor 熱中症警戒アラート necchūshō keikai arāto Alerta por golpe de calor 雷雨 raiu Tormenta eléctrica 大雨 ōame Lluvia intensa にわか雨 niwaka ame Lluvia repentina o pasajera 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 晴れ hare Soleado 曇り kumori Nublado 雨 ame Lluvia 蒸し暑い mushiatsui Caluroso y húmedo 水分補給 suibun hokyū Hidratación 気温 kion Temperatura 湿度 shitsudo Humedad 警戒 keikai Precaución o alerta 天気の急変 tenki no kyūhen Cambio brusco del tiempo 局地的な大雨 kyokuchiteki na ōame Lluvia intensa localizada

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