Nara entra nuevamente en la historia mundial

Japón suma un nuevo tesoro mundial: “Asuka-Fujiwara” entra oficialmente en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO

📍Tokio | 26 de julio

Hay lugares donde la historia de Japón no está guardada solamente en museos o libros. Está bajo nuestros pies: en antiguos palacios, templos desaparecidos, tumbas monumentales y restos arqueológicos que permiten imaginar cómo comenzó a tomar forma el Estado japonés.

Este domingo llegó una noticia histórica para Nara y para todo Japón.

El Comité del Patrimonio Mundial decidió oficialmente inscribir 「飛鳥・藤原の宮都」 (Asuka・Fujiwara no Kyūto), “Antiguas capitales de Asuka y Fujiwara”, en la Lista del Patrimonio Mundial.

La decisión fue adoptada a las 10:45 horas del domingo 26 de julio, durante la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, que se celebra del 19 al 29 de julio en Busan, Corea del Sur. (bunka.go.jp⁠)

Con esta incorporación, Japón alcanza 27 sitios inscritos como Patrimonio Mundial: 22 culturales y 5 naturales. (kantei.go.jp⁠)

¿Qué es exactamente “Asuka-Fujiwara”?

No se trata de un único templo, palacio o tumba.

El nuevo Patrimonio Mundial reúne 19 sitios arqueológicos distribuidos entre Kashihara, Sakurai y la aldea de Asuka, en la prefectura de Nara. (bunka.go.jp⁠)

En conjunto cuentan una historia enorme: cómo Japón fue construyendo, entre los siglos VI y VIII, las bases de un Estado centralizado.

Durante aquellos años, el archipiélago japonés mantenía intensos intercambios con China y la península de Corea. A través de esos contactos llegaron nuevas ideas políticas, administrativas, religiosas, arquitectónicas y tecnológicas.

Japón no se limitó a copiarlas. Las incorporó y las adaptó a sus propias condiciones.

Ese proceso puede observarse en la transformación de los palacios, las oficinas administrativas, los templos budistas, las tumbas y finalmente en la planificación de una verdadera capital.

Por esa razón, el valor de Asuka-Fujiwara va mucho más allá de la belleza de un determinado monumento: permite seguir arqueológicamente el nacimiento y consolidación del antiguo Estado japonés. (bunka.go.jp⁠)

Los 19 lugares que ahora forman parte del Patrimonio Mundial

El conjunto está dividido históricamente entre la capital de Asuka y la posterior capital de Fujiwara.

Capital de Asuka

飛鳥宮跡 — Asuka-kyūseki

Restos del antiguo complejo palaciego de Asuka. 飛鳥京跡苑池 — Asuka-kyō Ato Enchi

Restos de los jardines y estanques vinculados a la antigua capital. 飛鳥水落遺跡 — Asuka Mizuochi Iseki

Importante sitio arqueológico relacionado con una antigua instalación hidráulica y de medición del tiempo. 酒船石遺跡 — Sakafuneishi Iseki

Complejo arqueológico conocido por sus misteriosas estructuras de piedra. 飛鳥寺跡 — Asukadera Ato

Restos de Asukadera, uno de los lugares fundamentales para comprender la llegada y consolidación del budismo en Japón. 橘寺跡 — Tachibanadera Ato 山田寺跡 — Yamadadera Ato 川原寺跡 — Kawaradera Ato 檜隈寺跡 — Hinokumadera Ato 石舞台古墳 — Ishibutai Kofun

Una de las tumbas antiguas más reconocibles de Asuka, famosa por su enorme cámara funeraria construida con bloques de piedra. 菖蒲池古墳 — Shōbuike Kofun 牽牛子塚古墳 — Kengoshizuka Kofun

Capital de Fujiwara

藤原宮跡 — Fujiwara-kyūseki

Restos del palacio que ocupaba el centro político de Fujiwara-kyō. 大官大寺跡 — Daikandaiji Ato 本薬師寺跡 — Moto-Yakushiji Ato 天武・持統天皇陵古墳 — Tenmu・Jitō Tennōryō Kofun

Mausoleo imperial relacionado con los emperadores Tenmu y Jitō. 中尾山古墳 — Nakao-yama Kofun キトラ古墳 — Kitora Kofun

Conocido internacionalmente por sus extraordinarias pinturas murales, entre ellas representaciones de los cuatro guardianes celestiales y un mapa astronómico. 高松塚古墳 — Takamatsuzuka Kofun

Uno de los grandes símbolos arqueológicos de Asuka, célebre por sus pinturas murales policromadas.

La lista oficial confirma que estos 19 componentes se distribuyen entre Kashihara, Sakurai y Asuka. (bunka.go.jp⁠)

Un viaje de aproximadamente 1.400 años hacia el pasado

Para entender la importancia de esta inscripción hay que imaginar el Japón de hace unos 1.400 años.

El país todavía estaba desarrollando las estructuras políticas que posteriormente definirían al Estado japonés.

Asuka fue uno de los grandes escenarios de esa transformación.

Palacios, templos budistas y grandes tumbas comenzaron a modificar el paisaje. Al mismo tiempo, las autoridades incorporaron conocimientos procedentes del continente asiático y desarrollaron instituciones cada vez más organizadas.

Después llegaría Fujiwara-kyō, cuya planificación representa otra etapa fundamental en esa evolución.

Por eso, la UNESCO no está reconociendo solamente 19 ruinas separadas.

Está protegiendo una secuencia histórica completa que permite comprender cómo evolucionó la organización política y urbana de Japón durante un periodo decisivo de su historia. (kantei.go.jp⁠)

De la lista provisional al reconocimiento mundial

El camino tampoco fue corto.

Asuka-Fujiwara estaba incluido en la Lista Indicativa de Japón desde 2007 y la candidatura oficial fue presentada en enero de 2025. (bunka.go.jp⁠)

Un paso decisivo llegó en junio de 2026.

ICOMOS, organismo asesor especializado en patrimonio cultural, recomendó que Asuka-Fujiwara fuera inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial.

La decisión definitiva correspondía, sin embargo, al Comité del Patrimonio Mundial.

Y llegó este 26 de julio de 2026 en Busan: inscripción aprobada. (bunka.go.jp⁠)

“De tesoro de Japón a tesoro del mundo”

La primera ministra Sanae Takaichi celebró la decisión y recordó que el conjunto está formado por los 19 componentes arqueológicos que muestran el desarrollo del antiguo Estado japonés entre los siglos VI y VIII.

El Gobierno destacó además la responsabilidad que comienza ahora: proteger este patrimonio y transmitirlo de manera segura a las próximas generaciones.

La primera ministra expresó también su deseo de que visitantes de Japón y del extranjero conozcan directamente Asuka y Fujiwara. (kantei.go.jp⁠)

¿Qué significa para quienes vivimos en Japón?

Para los residentes extranjeros, la noticia ofrece también una magnífica oportunidad para conocer una parte de Japón que a veces queda eclipsada por destinos turísticos más famosos.

Asuka no ofrece únicamente grandes edificios reconstruidos.

Muchos de sus tesoros requieren caminar, observar el paisaje y entender qué ocurrió allí hace más de un milenio.

Un campo aparentemente tranquilo puede esconder los restos de un antiguo palacio. Una elevación cubierta de vegetación puede ser una tumba imperial. Un conjunto de enormes piedras puede abrir una ventana hacia las élites políticas del Japón antiguo.

Y ahora esos lugares tienen un reconocimiento internacional común.

Asuka y Fujiwara ya no son solamente parte del patrimonio histórico japonés. Desde este 26 de julio, forman oficialmente parte del patrimonio que la comunidad internacional considera de valor universal.

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