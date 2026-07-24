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Japón endurece su estrategia migratoria

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Jul 24, 2026 ##extranjeros, #Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, #ilegales, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #overstay, #Residentes irregulares

MÁS AGENTES CONTRA LA PERMANENCIA IRREGULAR Y NUEVO DEBATE SOBRE CUÁNTOS EXTRANJEROS RECIBIR

📍Tokio | 24 de julio

Japón prepara un nuevo refuerzo de su política migratoria. El Gobierno decidió avanzar con un aumento extraordinario de personal de la Agencia de Servicios de Inmigración para intensificar las medidas contra extranjeros que permanecen en el país después del vencimiento de su período autorizado.

La decisión fue abordada el 24 de julio durante una reunión ministerial en la residencia oficial del primer ministro, donde el Gobierno revisó los avances de su estrategia para la “aceptación de extranjeros y una convivencia ordenada”. El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, pidió continuar las medidas incluidas en el plan gubernamental y preparar los recursos necesarios para el próximo presupuesto. (Kantei⁠)

230 funcionarios adicionales

De acuerdo con la información difundida, la ampliación alcanzaría aproximadamente 230 trabajadores de inmigración.

La distribución prevista sería:

Personal

Aumento aproximado

Función

入国警備官 (nyūkoku keibikan)

50

Investigación y procedimientos relacionados con infracciones migratorias

入国審査官 (nyūkoku shinsakan)

180

Examen de entrada, residencia y otros procedimientos migratorios

Total

230

 

El aumento en pleno año fiscal resulta poco habitual y muestra la prioridad que el Gobierno está dando actualmente al control migratorio.

Según la información publicada, el Ejecutivo prevé realizar los cambios reglamentarios necesarios próximamente.

 

¿Por qué Japón endurece los controles?

Uno de los principales objetivos es reducir el número de personas en situación de 不法残留 (fuhō zanryū), es decir, extranjeros que continúan permaneciendo en Japón después de que haya terminado el período de estancia que tenían autorizado.

Los datos oficiales ayudan a entender la dimensión del fenómeno: al 1 de julio de 2025, Japón registraba 71.229 personas en situación de permanencia irregular, aunque la cifra había disminuido en 3.634 personas frente a enero de ese mismo año. (Ministerio de Justicia Japón⁠)

Además, entre los extranjeros sometidos en 2024 a procedimientos de deportación o salida del país, las autoridades identificaron 14.453 casos de trabajo ilegal, equivalentes al 76,4 % del total de esos procedimientos. (Ministerio de Justicia Japón⁠)

Aquí hay una diferencia importante: ser extranjero residente en Japón no significa estar en situación irregular. La medida está dirigida especialmente al cumplimiento de las normas migratorias y a quienes permanecen en el país sin un estatus válido.

Japón también estudia cuánto puede crecer la población extranjera

La otra parte de la decisión puede tener consecuencias mucho más amplias a largo plazo.

El Gobierno establecerá un panel de expertos para estudiar posibles objetivos numéricos relacionados con la aceptación de extranjeros y pretende formular una orientación básica durante el presente año fiscal.

Japón ya decidió establecer límites para determinados sistemas laborales. Para 特定技能 (tokutei ginō, trabajador con habilidades específicas) y el nuevo programa 育成就労 (ikusei shūrō, empleo para desarrollo de habilidades), que comenzará en abril de 2027, se ha fijado un máximo conjunto cercano a 1,23 millones de personas hasta el final del año fiscal 2028.

Sin embargo, otros tipos de residencia no funcionan actualmente bajo ese mismo esquema de límites generales.

Por eso, el nuevo panel tendrá una tarea especialmente delicada: estudiar cómo debería Japón gestionar la llegada y permanencia de extranjeros mientras enfrenta escasez de trabajadores, envejecimiento de la población y una comunidad extranjera cada vez mayor.

Según los datos citados por el Gobierno y medios japoneses, la población extranjera residente alcanzó aproximadamente 4,12 millones de personas al cierre de 2025, alrededor de 1,5 veces el nivel registrado a finales de 2021.

Más japonés para facilitar la convivencia

La estrategia no se limita a controles y fiscalización.

Kihara también pidió al ministro de Justicia avanzar en la creación de programas de enseñanza del idioma japonés para extranjeros. La educación lingüística ya forma parte de las políticas oficiales destinadas a facilitar la comunicación y participación social de los residentes extranjeros. (Ministerio de Justicia Japón⁠)

El mensaje del Gobierno apunta así a dos caminos paralelos: control más estricto de quienes incumplen las normas migratorias y mayores herramientas de integración para quienes viven legalmente en Japón.

También se acelerará el estudio de posibles restricciones relacionadas con la adquisición de terrenos considerados importantes para la seguridad nacional, con la intención de alcanzar conclusiones durante el verano.

 

⚖️ MARCO LEGAL Y POSIBLES SANCIONES

La base principal es la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados — 出入国管理及び難民認定法 (Shutsunyūkoku Kanri oyobi Nanmin Nintei-hō), conocida habitualmente como 入管法 (Nyūkan-hō).

Cuando una persona permanece en Japón después del vencimiento de su período autorizado, puede quedar sujeta a procedimientos migratorios de expulsión o deportación.

Dependiendo de las circunstancias concretas, una infracción migratoria también puede tener consecuencias penales y afectar la posibilidad de regresar posteriormente a Japón. No todos los casos terminan de la misma manera: existen procedimientos diferentes según la situación jurídica individual.

Para un residente extranjero, por tanto, lo fundamental es comprobar siempre la fecha indicada en su 在留カード (zairyū kādo, tarjeta de residencia) y realizar cualquier renovación o cambio de estatus dentro de los plazos correspondientes.

 

TÉRMINOS CLAVE

Japonés

Rōmaji

Español sencillo

不法残留

Fuhō zanryū

Permanecer en Japón después de vencer la estancia autorizada

摘発

Tekihatsu

Detección / actuación de las autoridades

入国警備官

Nyūkoku keibikan

Agente de control migratorio

入国審査官

Nyūkoku shinsakan

Inspector de inmigración

在留資格

Zairyū shikaku

Estatus de residencia

在留期間

Zairyū kikan

Período autorizado de estancia

在留カード

Zairyū kādo

Tarjeta de residencia

不法就労

Fuhō shūrō

Trabajo ilegal

退去強制

Taikyo kyōsei

Deportación / expulsión obligatoria

特定技能

Tokutei ginō

Habilidades específicas

育成就労

Ikusei shūrō

Sistema de empleo para desarrollo de habilidades

有識者会議

Yūshikisha kaigi

Panel o consejo de expertos

 

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