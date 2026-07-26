Residencia permanente bajo nuevas reglas

Japón prepara criterios para retirar la residencia permanente a extranjeros que incumplan deliberadamente con impuestos y seguros sociales

📍Tokio | 26 de julio

El Gobierno japonés avanza en la definición de una cuestión especialmente sensible para miles de residentes extranjeros: en qué circunstancias podría retirarse el estatus de “residente permanente” (永住者) por incumplimientos relacionados con impuestos y cotizaciones sociales.

Según la propuesta de directrices conocida el 25 de julio, la pérdida de la residencia permanente no se produciría automáticamente por tener una deuda o un pago atrasado. El punto central será determinar si existe una falta deliberada y persistente de voluntad de pago, después de considerar las circunstancias particulares de cada persona.

La reforma legal que permitirá incorporar estos nuevos supuestos fue promulgada en junio de 2024 y, salvo determinadas disposiciones, entrará en vigor el 1 de abril de 2027. La propia Agencia de Servicios de Inmigración confirma esa fecha de aplicación.

¿Cuándo podría perderse la residencia permanente?

La propuesta intenta diferenciar entre quien no puede pagar temporalmente y quien, pese a las reclamaciones de las autoridades y teniendo la obligación de hacerlo, continúa mostrando que no tiene intención de pagar.

Entre los casos en los que se contempla una posible retirada aparecen situaciones como estas:

Situación Posible tratamiento Ignorar requerimientos de pago y seguir sin mostrar voluntad de cumplir Podría llevar a cancelación Continuar sin pagar incluso después de medidas de cobro o embargo Podría llevar a cancelación Condena por evasión fiscal Podría llevar a cancelación Ocultar bienes u obstaculizar deliberadamente la recaudación Podría llevar a cancelación Reconocer la deuda y cumplir un plan de pagos en cuotas En principio, no Tener oficialmente concedido un aplazamiento del pago En principio, no No poder pagar por enfermedad, desastre natural, desempleo u otra causa inevitable En principio, no

Es decir, un simple atraso no equivale a perder automáticamente la residencia permanente. Este matiz es fundamental para evitar alarma entre la comunidad extranjera.

No habrá una cancelación automática

La propuesta establece además un procedimiento administrativo.

La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón (出入国在留管理庁) investigaría el caso y escucharía las explicaciones de la persona afectada. Después se evaluarían de manera conjunta factores como por qué surgió la deuda, qué hizo posteriormente la persona para solucionarla, su situación económica y familiar, el monto adeudado, cuánto tiempo lleva pendiente y cuántas veces se produjo el incumplimiento.

Finalmente, correspondería al ministro de Justicia decidir si procede o no retirar el estatus.

Esto encaja con el sistema general de cancelación de estatus migratorios previsto en el artículo 22-4 de la Ley de Control de Inmigración, que atribuye al ministro de Justicia la facultad de adoptar este tipo de decisiones cuando concurren las causas establecidas legalmente.

La expresión clave: 「社会通念上看過しがたい」

Uno de los elementos importantes del borrador es este criterio:

社会通念上看過しがたい

shakai tsūnen-jō kanka shi-gatai

En lenguaje sencillo significa que el incumplimiento sea tan serio que, según los estándares normalmente aceptados por la sociedad, no pueda simplemente pasarse por alto.

Por tanto, las autoridades podrían valorar conjuntamente la cantidad adeudada, la duración del impago y su repetición, además de la conducta del residente.

No se establece en la información proporcionada una cifra única del tipo “a partir de X yenes se pierde la residencia”. La valoración sería individual.

¿Y si realmente quiero pagar pero tengo dificultades?

Aquí aparece una de las garantías más importantes del proyecto.

Una persona que se encuentre en dificultades económicas pero se comunique con las autoridades y demuestre voluntad de resolver la deuda estaría en una situación muy diferente de quien deliberadamente ignora sus obligaciones.

Por ejemplo, si el residente está pagando poco a poco mediante un acuerdo de pago fraccionado (分割納付) o ha obtenido oficialmente una moratoria o aplazamiento (納付猶予), el proyecto contempla que quede fuera de los supuestos de cancelación.

También quedarían fuera, en principio, circunstancias inevitables como enfermedad, desastre natural o desempleo, cuando expliquen razonablemente el impago.

Este punto cambia bastante la lectura de la noticia: la reforma busca sancionar principalmente el incumplimiento intencional, no una dificultad económica temporal debidamente atendida.

¿De dónde viene este cambio?

La reforma de la Ley de Inmigración de 2024 (令和6年) añadió como nueva causa relacionada con la residencia permanente el incumplimiento intencional de determinadas obligaciones públicas, incluidos impuestos y cotizaciones.

Durante la aprobación parlamentaria surgió preocupación por la amplitud con la que pudiera aplicarse la medida. Por ello se pidió al Gobierno que estableciera criterios claros para determinar cuándo corresponde realmente una cancelación.

La ley reformada fue promulgada el 21 de junio de 2024 y sus principales disposiciones entrarán en vigor el 1 de abril de 2027.

El Gobierno prevé ahora concretar estas directrices durante el otoño de 2026, antes de que comience la aplicación del nuevo sistema.

¿Qué significa para los hispanohablantes residentes en Japón?

Para quienes ya tienen 永住者 (eijūsha), el mensaje práctico es bastante claro: conviene mantener al día obligaciones como impuestos, seguro de salud y pensiones, pero también es importante saber que una dificultad económica no significa automáticamente perder la residencia.

Si una persona no puede pagar, ignorar cartas, avisos o requerimientos puede empeorar considerablemente su situación. Solicitar formalmente un aplazamiento, negociar pagos fraccionados y conservar la documentación que demuestra esos acuerdos podría resultar especialmente importante bajo el nuevo marco.

La residencia permanente es uno de los estatus más amplios del sistema migratorio japonés: permite residir en Japón sin limitaciones respecto de las actividades que pueden realizarse ni un período máximo de estancia, razón por la cual está sometida a requisitos especialmente estrictos.

Marco legal y sanciones

La base jurídica está en la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法) y su reforma de 2024. La consecuencia más seria prevista es la cancelación del estatus de residencia permanente, pero no debe interpretarse como una sanción automática por cualquier deuda.

Habrá investigación, oportunidad para explicar las circunstancias y una valoración integral del caso antes de la decisión administrativa.

Además, es importante diferenciar “cancelación de un estatus de residencia” de “deportación inmediata”: jurídicamente son conceptos distintos y las consecuencias posteriores dependerán del procedimiento y de las circunstancias individuales.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español sencillo 永住者 eijūsha residente permanente 永住資格 eijū shikaku estatus de residencia permanente 在留資格取消し zairyū shikaku torikeshi cancelación del estatus de residencia 税金 zeikin impuestos 社会保険料 shakai hokenryō cotizaciones del seguro social 滞納 tainō pago atrasado / deuda 催告 saikoku requerimiento formal de pago 滞納処分 tainō shobun procedimiento de cobro forzoso 差し押さえ sashiosae embargo 分割納付 bunkatsu nōfu pago en cuotas 納付猶予 nōfu yūyo aplazamiento del pago 脱税 datsuzei evasión fiscal 出入国在留管理庁 Shutsunyūkoku Zairyū Kanrichō Agencia de Servicios de Inmigración

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