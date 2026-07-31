Alerta por netchūshō en 30 prefecturas

¡El mapa vuelve a teñirse de morado! Persisten las alertas por calor en gran parte de Japón
📍Tokio | 31 de julio
El Ministerio de Medio Ambiente de Japón y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron este 31 de julio un total de 30 Alertas por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート), una de las mayores coberturas de la temporada estival.
Aunque no se emitió ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート), el panorama sigue siendo muy preocupante. Las zonas bajo alerta presentan un índice WBGT (暑さ指数) previsto de 31 o superior, un nivel considerado de alto riesgo, especialmente para niños, adultos mayores, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades crónicas.
El mapa oficial muestra que prácticamente todo el oeste y sur de Japón permanece bajo alerta, mientras que varias prefecturas del centro del país también registran condiciones peligrosas.
📍 ¿Qué significan las alertas?
En el informe oficial aparecen dos niveles:
- 熱中症特別警戒アラート (Netchūshō Tokubetsu Keikai Alert): Alerta Especial por Golpe de Calor. Se emite únicamente cuando se prevén condiciones extremadamente peligrosas y excepcionales. Hoy no hay ninguna emitida.
- 熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Alert): Alerta por Golpe de Calor. Advierte un riesgo muy elevado de sufrir enfermedades relacionadas con el calor y recomienda reducir al máximo las actividades físicas intensas al aire libre.
🗾 Regiones bajo Alerta por Golpe de Calor
Kantō-Kōshin (関東甲信)
Las siguientes prefecturas se encuentran bajo alerta:
- Tokio
- Chiba
- Kanagawa
- Yamanashi
No presentan alerta:
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Nagano
Tōkai (東海)
Toda la región permanece bajo alerta:
- Shizuoka
- Aichi
- Gifu
- Mie
Kinki (近畿)
Alerta en todas las prefecturas:
- Shiga
- Kioto
- Osaka
- Hyōgo
- Nara
- Wakayama
Chūgoku (中国)
Toda la región bajo alerta:
- Okayama
- Hiroshima
- Shimane
- Tottori
Shikoku (四国)
Las cuatro prefecturas presentan alerta:
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kōchi
Kyūshū Norte (九州北部)
Se encuentran bajo alerta:
- Yamaguchi
- Fukuoka
- Ōita
- Nagasaki
- Saga
- Kumamoto
Kyūshū Sur y Amami (九州南部・奄美)
Alerta para:
- Miyazaki
- Kagoshima (excepto Amami)
La región de Amami no figura bajo alerta.
Okinawa (沖縄)
Ninguna de sus cuatro áreas regionales presenta Alerta por Golpe de Calor:
- Okinawa Principal
- Daitō
- Miyako
- Yaeyama
📍 Regiones sin alerta este viernes
No presentan Alerta por Golpe de Calor:
Hokkaidō
- Sōya
- Kamikawa-Rumoi
- Ishikari-Sorachi-Shiribeshi
- Abashiri-Kitami-Monbetsu
- Kushiro-Nemuro
- Tokachi
- Iburi-Hidaka
- Oshima-Hiyama
Tōhoku
- Aomori
- Akita
- Iwate
- Miyagi
- Yamagata
- Fukushima
Hokuriku
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
⚠️ Recomendaciones para residentes y visitantes
Las autoridades japonesas recomiendan:
- Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.
- Consumir bebidas con sales minerales cuando se transpire mucho.
- Utilizar aire acondicionado siempre que sea posible.
- Evitar actividades físicas intensas entre el final de la mañana y media tarde.
- Vestir ropa ligera, de colores claros y utilizar sombrero o sombrilla.
- Permanecer atento a síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad o confusión.
En Japón, muchos casos graves de golpe de calor ocurren dentro del hogar, especialmente entre personas mayores que no utilizan aire acondicionado por ahorrar electricidad o porque no perciben el aumento de temperatura.
📊 Balance oficial
- Alerta Especial por Golpe de Calor: 0
- Alerta por Golpe de Calor: 30
La situación continúa siendo especialmente delicada en el oeste y centro de Japón, donde el intenso calor se combina con una elevada humedad, incrementando considerablemente el riesgo de golpe de calor (熱中症).
📖 Términos clave
|Japonés
|Rōmaji
|Español
|熱中症
|Netchūshō
|Golpe de calor
|熱中症警戒アラート
|Netchūshō Keikai Alert
|Alerta por Golpe de Calor
|熱中症特別警戒アラート
|Netchūshō Tokubetsu Keikai Alert
|Alerta Especial por Golpe de Calor
|暑さ指数
|Atsusa Shisū
|Índice de calor (WBGT)
|環境省
|Kankyōshō
|Ministerio de Medio Ambiente
|気象庁
|Kishōchō
|Agencia Meteorológica de Japón (JMA)
|高温
|Kōon
|Alta temperatura
|猛暑
|Mōsho
|Calor intenso
|酷暑
|Kokusho
|Calor extremo
|水分補給
|Suibun Hokyū
|Hidratación
|塩分補給
|Enbun Hokyū
|Reposición de sales minerales
|エアコン
|Eakon
|Aire acondicionado
|屋外活動
|Okugai Katsudō
|Actividades al aire libre
©️2026 Noticias Nippon