Alerta por netchūshō en 30 prefecturas

¡El mapa vuelve a teñirse de morado! Persisten las alertas por calor en gran parte de Japón

📍Tokio | 31 de julio

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron este 31 de julio un total de 30 Alertas por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート), una de las mayores coberturas de la temporada estival.

Aunque no se emitió ninguna Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート), el panorama sigue siendo muy preocupante. Las zonas bajo alerta presentan un índice WBGT (暑さ指数) previsto de 31 o superior, un nivel considerado de alto riesgo, especialmente para niños, adultos mayores, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades crónicas.

El mapa oficial muestra que prácticamente todo el oeste y sur de Japón permanece bajo alerta, mientras que varias prefecturas del centro del país también registran condiciones peligrosas.

📍 ¿Qué significan las alertas?

En el informe oficial aparecen dos niveles:

熱中症特別警戒アラート (Netchūshō Tokubetsu Keikai Alert): Alerta Especial por Golpe de Calor. Se emite únicamente cuando se prevén condiciones extremadamente peligrosas y excepcionales. Hoy no hay ninguna emitida.

熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Alert): Alerta por Golpe de Calor. Advierte un riesgo muy elevado de sufrir enfermedades relacionadas con el calor y recomienda reducir al máximo las actividades físicas intensas al aire libre.

🗾 Regiones bajo Alerta por Golpe de Calor

Kantō-Kōshin (関東甲信)

Las siguientes prefecturas se encuentran bajo alerta:

Tokio

Chiba

Kanagawa

Yamanashi

No presentan alerta:

Ibaraki

Tochigi

Gunma

Nagano

Tōkai (東海)

Toda la región permanece bajo alerta:

Shizuoka

Aichi

Gifu

Mie

Kinki (近畿)

Alerta en todas las prefecturas:

Shiga

Kioto

Osaka

Hyōgo

Nara

Wakayama

Chūgoku (中国)

Toda la región bajo alerta:

Okayama

Hiroshima

Shimane

Tottori

Shikoku (四国)

Las cuatro prefecturas presentan alerta:

Tokushima

Kagawa

Ehime

Kōchi

Kyūshū Norte (九州北部)

Se encuentran bajo alerta:

Yamaguchi

Fukuoka

Ōita

Nagasaki

Saga

Kumamoto

Kyūshū Sur y Amami (九州南部・奄美)

Alerta para:

Miyazaki

Kagoshima (excepto Amami)

La región de Amami no figura bajo alerta.

Okinawa (沖縄)

Ninguna de sus cuatro áreas regionales presenta Alerta por Golpe de Calor:

Okinawa Principal

Daitō

Miyako

Yaeyama

📍 Regiones sin alerta este viernes

No presentan Alerta por Golpe de Calor:

Hokkaidō

Sōya

Kamikawa-Rumoi

Ishikari-Sorachi-Shiribeshi

Abashiri-Kitami-Monbetsu

Kushiro-Nemuro

Tokachi

Iburi-Hidaka

Oshima-Hiyama

Tōhoku

Aomori

Akita

Iwate

Miyagi

Yamagata

Fukushima

Hokuriku

Niigata

Toyama

Ishikawa

Fukui

⚠️ Recomendaciones para residentes y visitantes

Las autoridades japonesas recomiendan:

Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.

Consumir bebidas con sales minerales cuando se transpire mucho.

Utilizar aire acondicionado siempre que sea posible.

Evitar actividades físicas intensas entre el final de la mañana y media tarde.

Vestir ropa ligera, de colores claros y utilizar sombrero o sombrilla.

Permanecer atento a síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad o confusión.

En Japón, muchos casos graves de golpe de calor ocurren dentro del hogar, especialmente entre personas mayores que no utilizan aire acondicionado por ahorrar electricidad o porque no perciben el aumento de temperatura.

📊 Balance oficial

Alerta Especial por Golpe de Calor: 0

Alerta por Golpe de Calor: 30

La situación continúa siendo especialmente delicada en el oeste y centro de Japón, donde el intenso calor se combina con una elevada humedad, incrementando considerablemente el riesgo de golpe de calor (熱中症).

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