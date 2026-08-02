Alerta por netchūshō en 35 prefecturas

El calor extremo continúa: autoridades piden evitar salidas innecesarias y extremar las medidas de prevención

Tokio | 2 de agosto

El Ministerio del Medio Ambiente de Japón (環境省) y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) mantienen para este domingo 2 de agosto una Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート) en 35 regiones del país. Aunque no se ha emitido ninguna Alerta Especial (熱中症特別警戒アラート), el nivel de riesgo sigue siendo muy elevado debido a que el Índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) superará el valor de 31, umbral que indica un peligro extremo para la salud.

Las autoridades recuerdan que el golpe de calor puede afectar a cualquier persona, incluso a quienes permanecen en interiores sin aire acondicionado. Los grupos más vulnerables son adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre o trabajos físicos.

📍 Situación por regiones

En Hokkaidō no se han emitido alertas para Sōya; Kamikawa y Rumoi; Ishikari, Sorachi y Shiribeshi; Abashiri, Kitami y Monbetsu; Kushiro y Nemuro; Tokachi; Iburi e Hidaka; y Oshima e Hiyama. El norte del país mantendrá, en general, temperaturas relativamente más frescas.

En Tōhoku tampoco hay alertas para Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata y Fukushima. Aun así, se recomienda beber agua con frecuencia y evitar permanecer demasiado tiempo bajo el sol durante las horas más calurosas.

En Kantō–Kōshin, la alerta por golpe de calor está vigente en Gunma, Saitama, Tokio, Chiba, Kanagawa, Nagano y Yamanashi. Ibaraki y Tochigi quedan fuera de la advertencia. Se espera una jornada especialmente calurosa en el interior de Kantō y en las zonas montañosas de Kōshin.

En Tōkai, permanecen bajo alerta Shizuoka, Aichi, Gifu y Mie. La combinación de calor y elevada humedad aumentará el riesgo de agotamiento y golpe de calor.

En Hokuriku, no hay alertas para Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui. Sin embargo, algunas localidades podrían registrar temperaturas altas durante la tarde, por lo que no conviene bajar la guardia.

En Kinki o Kansai, la alerta se mantiene en Shiga, Kioto, Osaka, Hyōgo, Nara y Wakayama. Las autoridades aconsejan reducir el ejercicio y los trabajos físicos al aire libre entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

En Chūgoku, la advertencia está activa en Hiroshima, Shimane y Tottori. Okayama no aparece bajo alerta. Yamaguchi se incluye en el bloque de Kyūshū Norte dentro de este reporte.

En Shikoku, toda la región permanece bajo alerta: Tokushima, Kagawa, Ehime y Kōchi. Las altas temperaturas y la humedad harán que la sensación de bochorno sea todavía más intensa.

En Kyūshū Norte, incluida Yamaguchi, la alerta alcanza Yamaguchi, Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga y Kumamoto. Las condiciones serán especialmente peligrosas para quienes trabajen, hagan deporte o permanezcan durante largos periodos al aire libre.

En Kyūshū Sur y Amami, están bajo alerta Miyazaki, Kagoshima —excepto la zona de Amami— y la propia región de Amami.

En Okinawa, la alerta se concentra en la región de Daitō. La isla principal de Okinawa, Miyako y Yaeyama no aparecen bajo advertencia. No obstante, el calor y la humedad seguirán siendo elevados, por lo que también se recomienda mantener una hidratación constante y buscar lugares frescos.

⚠️ ¿Qué significa esta alerta?

Cuando se emite una Alerta por Golpe de Calor, el índice WBGT alcanza niveles capaces de provocar golpes de calor incluso en personas sanas si permanecen mucho tiempo bajo el sol o realizan esfuerzo físico intenso.

Las autoridades aconsejan:

Permanecer en lugares con aire acondicionado cuando sea posible.

Beber agua y bebidas con sales minerales antes de sentir sed.

Evitar ejercicios o trabajos físicos durante las horas de mayor calor.

Utilizar sombrero, sombrilla y ropa ligera.

Revisar con frecuencia el estado de salud de adultos mayores, niños y personas que viven solas.

Si aparecen mareos, dolor de cabeza, náuseas o confusión, buscar un lugar fresco e iniciar el enfriamiento del cuerpo de inmediato.

Aunque este domingo no existe una Alerta Especial por Golpe de Calor, el hecho de que 35 regiones permanezcan bajo alerta demuestra que Japón continúa atravesando uno de los episodios de calor más intensos del verano, por lo que las autoridades insisten en no bajar la guardia.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Español 熱中症 necchūshō Golpe de calor 熱中症警戒アラート necchūshō keikai arāto Alerta por golpe de calor 熱中症特別警戒アラート necchūshō tokubetsu keikai arāto Alerta especial por golpe de calor 暑さ指数 atsusa shisū Índice de calor (WBGT) WBGT daburyū bī jī tī Índice de temperatura de bulbo húmedo y globo 環境省 Kankyō-shō Ministerio del Medio Ambiente 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón 水分補給 suibun hokyū Hidratación 塩分補給 enbun hokyū Reposición de sales minerales 冷房 reibō Aire acondicionado

©️2026 Noticias Nippon