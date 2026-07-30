Alerta por netchūshō en 32 prefecturas

Del área de Tokio hasta Kyūshū y Okinawa: el mapa de Japón vuelve a teñirse de morado por el riesgo de golpe de calor

📍Tokio | 30 de julio

Japón afronta este jueves otra jornada especialmente complicada por el calor. El reporte oficial muestra 32 áreas de pronóstico con Alerta por Golpe de Calor (熱中症警戒アラート), extendidas desde Kantō hasta Okinawa, con una concentración especialmente amplia en Kansai, Chūgoku, Shikoku y Kyūshū.

Hay, sin embargo, una diferencia importante: no se ha emitido la Alerta Especial por Golpe de Calor (熱中症特別警戒アラート), que corresponde al nivel extraordinario reservado para condiciones mucho más extremas y generalizadas. Lo que sí está activo en las zonas señaladas en morado es el nivel de Alerta por Golpe de Calor.

¿Qué significa realmente esta alerta?

La 熱中症警戒アラート (netchūshō keikai arāto) no se determina solamente observando la temperatura máxima del termómetro.

Japón utiliza como referencia el 暑さ指数 (atsusa shisū) o WBGT —Wet Bulb Globe Temperature—, un índice que tiene en cuenta factores relacionados con el estrés térmico, entre ellos temperatura, humedad y radiación térmica.

La Alerta por Golpe de Calor se emite cuando se prevé que al menos uno de los puntos de observación de una zona de pronóstico alcance un WBGT máximo diario de 33 o más. Por eso, una persona puede encontrarse en una situación peligrosa incluso cuando la temperatura del aire no parece extraordinariamente alta.

Además, el mapa oficial distingue áreas donde se pronostica un WBGT máximo de 31 o superior, nivel considerado ya como “peligroso” (危険). Con WBGT 31 o más, la recomendación general para la actividad física es suspender el ejercicio como principio básico.

Estas son las 32 áreas bajo alerta

Según la información oficial, la situación se distribuye de la siguiente manera:

Kantō–Kōshin (関東甲信): la alerta está activa en Ibaraki (茨城), Tokio (東京), Chiba (千葉), Kanagawa (神奈川) y Yamanashi (山梨). No aparece activada en Tochigi, Gunma, Saitama ni Nagano en el cuadro de esta mañana.

Esto es especialmente importante para quienes viven en el área metropolitana de Tokio. Aunque algunas zonas puedan amanecer con condiciones aparentemente soportables, la alerta se refiere al riesgo máximo previsto a lo largo de la jornada, no únicamente a la situación de primera hora.

Tōkai (東海): están bajo alerta Shizuoka (静岡), Aichi (愛知) y Mie (三重). Gifu no aparece marcada en el reporte mostrado.

Kinki/Kansai (近畿): aquí la cobertura es total. Las seis prefecturas incluidas aparecen bajo alerta: Shiga (滋賀), Kioto (京都), Osaka (大阪), Hyōgo (兵庫), Nara (奈良) y Wakayama (和歌山).

Para los residentes de ciudades como Osaka, Kioto, Kobe, Nara y Wakayama, esto significa que las actividades prolongadas al aire libre durante las horas más calurosas requieren especial precaución.

Chūgoku (中国): aparecen bajo alerta Okayama (岡山), Hiroshima (広島), Shimane (島根) y Tottori (鳥取).

Shikoku (四国): toda la región está incluida: Tokushima (徳島), Kagawa (香川), Ehime (愛媛) y Kōchi (高知).

Norte de Kyūshū, incluyendo Yamaguchi (九州北部・山口県): la alerta comprende Yamaguchi (山口), Fukuoka (福岡), Ōita (大分), Nagasaki (長崎), Saga (佐賀) y Kumamoto (熊本).

Es, por tanto, otra de las grandes áreas donde el riesgo se encuentra ampliamente extendido.

Sur de Kyūshū y Amami (九州南部・奄美): aparecen bajo alerta Miyazaki (宮崎), Kagoshima excepto Amami [鹿児島（奄美地方除く）] y la región de Amami [鹿児島（奄美地方）]. El sistema japonés contabiliza estas dos últimas como áreas de pronóstico separadas, aunque ambas pertenecen a la prefectura de Kagoshima.

Okinawa (沖縄): la alerta está activa específicamente para Daitō (大東島地方). En el cuadro mostrado no aparecen bajo alerta Okinawa-hontō (沖縄本島地方), Miyakojima (宮古島地方) ni Yaeyama (八重山地方).

La suma oficial es de 32 áreas de pronóstico bajo Alerta por Golpe de Calor.

¿Dónde no aparece activada?

El contraste del mapa también es importante.

Hokkaidō no presenta áreas bajo esta alerta en el reporte mostrado. Tampoco aparecen alertas en Tōhoku —Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata y Fukushima— ni en Hokuriku —Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui—.

Esto no significa que en esas prefecturas sea imposible sufrir un golpe de calor. Simplemente indica que no cumplen en este reporte los criterios oficiales para la emisión de la alerta.

Del mismo modo, una prefectura sin alerta no debe interpretarse automáticamente como una zona “segura”.

Tokio también está bajo alerta

Para la numerosa comunidad extranjera residente en la capital, el dato merece atención: Tokio aparece expresamente incluido.

En una gran ciudad, el riesgo puede aumentar por factores cotidianos: caminar varios minutos hasta la estación, esperar un autobús bajo el sol, trabajar en exteriores, permanecer en habitaciones poco ventiladas o regresar a una vivienda que ha permanecido cerrada y caliente durante horas.

El peligro tampoco desaparece simplemente por entrar en casa. Una habitación con alta temperatura y humedad puede convertirse en un ambiente de riesgo, especialmente para adultos mayores, niños pequeños y personas que tienen dificultades para regular su temperatura corporal.

¿Qué hacer durante una Alerta por Golpe de Calor?

La recomendación central es muy sencilla: reducir todo lo posible la exposición al calor.

Conviene utilizar correctamente el aire acondicionado, beber líquidos de manera frecuente antes de sentir una sed intensa, descansar regularmente y evitar permanecer innecesariamente bajo el sol durante las horas de mayor calor.

Las personas que trabajan en exteriores deberían aumentar la frecuencia de los descansos y buscar lugares climatizados o con sombra. Para actividades deportivas, el WBGT es especialmente importante: cuando alcanza 31 o más, la clasificación oficial entra en el nivel 危険 (kiken, peligro) y el ejercicio debe, como principio general, suspenderse.

También es importante prestar atención a familiares, vecinos o compañeros de trabajo de edad avanzada. No siempre una persona mayor percibe la sed o el aumento de temperatura con la misma rapidez.

Alerta normal y Alerta Especial: no son lo mismo

Este jueves no hay una 熱中症特別警戒アラート —Alerta Especial por Golpe de Calor—.

La diferencia es importante.

La Alerta por Golpe de Calor se activa cuando en una zona de pronóstico alguno de sus puntos WBGT puede alcanzar 33 o más. En cambio, la Alerta Especial está concebida para una situación extraordinaria: cuando se prevé que todos los puntos correspondientes dentro de una prefectura alcancen un WBGT de 35, bajo los criterios oficiales aplicables.

Por eso, que hoy no exista una Alerta Especial no resta importancia a las 32 alertas ordinarias activas.

Términos clave para entender las alertas japonesas

Japonés Rōmaji Español 熱中症 Netchūshō Golpe de calor / enfermedad por calor 熱中症警戒アラート Netchūshō keikai arāto Alerta por golpe de calor 熱中症警戒情報 Netchūshō keikai jōhō Información de alerta por golpe de calor 熱中症特別警戒アラート Netchūshō tokubetsu keikai arāto Alerta especial por golpe de calor 暑さ指数 Atsusa shisū Índice de calor WBGT WBGT Daburyū-bī-jī-tī Índice de estrés térmico 危険 Kiken Peligro 厳重警戒 Genjū keikai Precaución extrema 警戒 Keikai Alerta / precaución 水分補給 Suibun hokyū Hidratación / reposición de líquidos こまめに水分をとる Komame ni suibun o toru Beber líquidos frecuentemente 冷房 Reibō Aire acondicionado / refrigeración 日最高暑さ指数 Nichi saikō atsusa shisū WBGT máximo diario 発表中 Happyō-chū Alerta/información actualmente emitida 発表なし Happyō nashi Sin alerta emitida

En resumen

El mensaje para este jueves 30 de julio es claro: 32 áreas de Japón están bajo Alerta por Golpe de Calor, desde parte de Kantō y Tōkai hasta Kansai, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū y Daitō en Okinawa. Tokio, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Osaka, Kioto, Hiroshima, Fukuoka, Kumamoto, Kagoshima y muchas otras zonas están incluidas.

No existe una Alerta Especial a nivel nacional, pero el mapa muestra una extensión considerable de condiciones peligrosas. Para quienes viven y trabajan en Japón, hoy es un día para vigilar el WBGT, utilizar el aire acondicionado, hidratarse con frecuencia y reducir las actividades prolongadas al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor.

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