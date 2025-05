[kigyō hasan] aumentan las quiebras empresariales

📍Tōkyō | 12 de mayo de 2025

En medio de una recuperación económica aún frágil, el número de empresas japonesas que se declararon en quiebra durante abril volvió a crecer.

Ello refleja los efectos persistentes de la inflación, el alza de los costos laborales y la presión financiera que enfrentan muchos negocios, sobre todo los pequeños.

Según datos de Tokyo Shoko Research publicados hoy lunes, un total de 828 empresas se declararon en bancarrota, lo que representa un aumento del 5.7% respecto a abril del año pasado.

Esta es la cuarta vez consecutiva que el número de quiebras en abril aumenta año tras año, y es además la primera vez en 11 años que se supera la barrera de las 800 quiebras para este mes, una cifra que no se veía desde 2014.

📉 El dato que preocupa: muchas caídas, pero por montos pequeños

Aunque la cantidad de empresas que quebraron aumentó, la deuda total involucrada fue de 1,028 millones de yenes, un 9.3% menor que la del año anterior.

Esto se debe a que, a diferencia de abril de 2024, este año no se registraron quiebras de grandes corporaciones con deudas superiores a los 100 mil millones de yenes.

La mayor quiebra registrada este mes fue la de La Plume Niseko Resort, una empresa con sede en Tokio, que acumuló 60 mil millones de yenes en deudas.

Sin embargo, el 78.5% de los casos (650 empresas) fueron quiebras pequeñas, con deudas menores a 100 millones de yenes. Estas cifras reflejan cómo las pequeñas y medianas empresas están siendo las más golpeadas.

Sectores

Durante abril de 2025, más de la mitad de los sectores económicos clave en Japón registraron un aumento en el número de quiebras empresariales respecto al mismo mes del año anterior.

Según datos oficiales, 6 de los 10 sectores industriales principales superaron las cifras de abril de 2024, lo que refleja un deterioro progresivo en áreas sensibles de la economía.

🏆 El sector con más quiebras: Servicios

El sector de servicios y otros fue nuevamente el más golpeado, con 292 casos, lo que representa un aumento del 10.6 %frente al año anterior. Este sector lleva ya 7 meses consecutivos en aumento y representa más de un tercio (35.2%) de todas las quiebras ocurridas en el mes. Esto incluye empresas de salud, educación, cuidado de personas, entretenimiento, entre otras.

🔼 Sectores con aumentos destacados

Otros sectores que registraron incrementos fueron:

📡 Información y comunicaciones : 34 casos (+3.0%), 4 meses seguidos al alza . Esto podría estar relacionado con dificultades en startups tecnológicas y proveedores de servicios digitales que enfrentan alta competencia y caída de inversiones.

🧱 Construcción : 152 casos (+4.1%), retorna al alza tras 2 meses . A pesar de la demanda por reconstrucción y obras públicas, los altos costos de materiales y falta de mano de obra golpean a contratistas pequeños.

🛍️ Comercio minorista : 106 casos (+32.5%), sube tras 3 meses de baja . Este repunte puede reflejar el bajo consumo interno y el cambio en hábitos de compra hacia lo digital, que sigue afectando a las tiendas físicas.

🚚 Transporte : 38 casos (+15.1%), vuelve a subir tras 5 meses . Posiblemente influido por el encarecimiento del combustible y la escasez de personal logístico.

🌾 Agricultura, pesca, minería: 12 casos (+300%), aunque el número absoluto es pequeño, el salto es significativo. Hubo aumentos en subsectores como agricultura de cultivo (2→5 casos), ganadería y servicios de jardinería (ambos de 0→3 casos).

🔻 Sectores que redujeron sus quiebras

Por otro lado, 4 sectores mostraron una caída en las quiebras, aunque no necesariamente indica recuperación, sino posible consolidación o retiro del mercado:

🏭 Manufactura : 88 casos (−12.0%), primera baja en 8 meses . Podría deberse a estabilización en grandes fabricantes, aunque los pequeños siguen en riesgo.

🏢 Mayoristas : 85 casos (−12.3%), 2 meses seguidos de baja , quizás por ajustes de inventario y menos exposición directa al consumidor.

🏠 Bienes raíces : 20 casos (−13.0%), también bajando por 2º mes consecutivo, probablemente beneficiados por la recuperación parcial del mercado inmobiliario urbano.

💴 Finanzas y seguros: solo 1 caso (−75.0%), aunque este sector tiene generalmente cifras bajas, destaca por su volatilidad.

🧍‍♂️ El rostro humano de la crisis: la asfixia de los negocios modestos

Para muchos pequeños empresarios en Japón —tanto japoneses como extranjeros residentes—, mantenerse a flote se ha vuelto una tarea cada vez más difícil.

Las alzas en los costos de los insumos, la electricidad, el transporte y los sueldos han reducido al mínimo los márgenes de ganancia.

Además, con el reciente aumento en las tasas de interés, las empresas que habían sobrevivido con préstamos ahora enfrentan una carga financiera aún mayor.

Los expertos señalan que muchas de las quiebras recientes no fueron causadas por caídas drásticas en las ventas, sino por un lento agotamiento financiero, donde las compañías simplemente ya no pudieron sostener el ritmo, especialmente aquellas que arrastraban deudas desde la pandemia o que no lograron adaptarse a la nueva realidad económica.

🌐 Factores externos e incertidumbre política

La incertidumbre global también está influyendo. En abril, el presidente estadounidense Donald Trump anunció nuevos aranceles sobre productos extranjeros, lo que generó preocupación entre empresas exportadoras japonesas por posibles represalias comerciales y obstáculos en las cadenas de suministro.

Además, en el horizonte está la elección nacional de julio, en la que el gobierno se espera que anuncie nuevas medidas de apoyo para pequeñas y medianas empresas.

Hasta ahora, sin embargo, no hay claridad sobre qué tipo de ayudas concretas se implementarán.

🍚 Una amenaza inesperada: el arroz

Un elemento adicional que preocupa a comerciantes, restaurantes y mayoristas es la escasez de arroz y su precio elevado, que ya comienza a sentirse en el mercado minorista.

Si esta situación se prolonga, afectará aún más al sector de alimentos y bebidas, y podría incluso reducir el consumo en los hogares, golpeando otra vez a los pequeños negocios que dependen de la demanda local.

🔮 ¿Qué esperar en los próximos meses?

Especialistas advierten que la situación no parece estabilizarse pronto. Se espera que los niveles de quiebras sigan fluctuando, pero con una tendencia general al alza, especialmente entre las empresas que no han logrado recuperar sus niveles de operación anteriores al COVID-19.

Todo indica que estamos ante una etapa en la que las empresas que sobrevivieron hasta ahora comienzan a rendirse por agotamiento.

📌 En síntesis:

Japón no vive una ola de grandes quiebras, pero sí enfrenta una crisis silenciosa que se refleja en cientos de pequeños negocios que están cerrando cada mes. La atención del gobierno y la rapidez de sus respuestas —especialmente de cara a las elecciones de julio— podrían ser decisivas para evitar un daño mayor al tejido empresarial local.

