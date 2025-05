[kokuho] cambios en el sistema para extranjeros

📍Tōkyō | 16 de mayo de 2025

El Partido Liberal Democrático (PLD), actualmente en el poder en Japón, está preparando una propuesta para cambiar el modo en que los extranjeros pagan el seguro nacional de salud (国民健康保険・Kokumin Kenkō Hoken, conocido como “Kokuho”), con el objetivo de mejorar el cumplimiento de pago entre la población extranjera residente.

Según una encuesta del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar realizada en 150 municipios, la tasa de cumplimiento de los pagos del seguro nacional entre los extranjeros es de apenas 63%, notablemente inferior al 93% que registra la población total.

¿Qué propone el PLD?

El comité especial del PLD sobre personal extranjero ha propuesto que, al momento de registrarse como residente en un municipio y solicitar la afiliación al seguro de salud nacional, los extranjeros deban realizar un primer pago obligatorio. Es decir, en lugar de enviarles después una factura por correo —como se hace actualmente— se buscaría asegurar el primer pago desde el inicio del proceso.

Esto surge como respuesta al alto número de casos en que las facturas enviadas por correo no son abonadas, especialmente entre personas recién llegadas o que desconocen el funcionamiento del sistema.

¿Qué es el Kokuho?

Es un sistema de seguro médico público obligatorio para quienes no están cubiertos por seguros de empresa. Está gestionado por los gobiernos municipales. Al afiliarse, se debe pagar mensualmente una prima, cuyo monto depende de los ingresos y el tamaño del hogar.

Incluso los extranjeros con estancias medias o largas (más de tres meses) deben unirse al sistema si no tienen otro seguro médico. Sin embargo, la falta de información, la barrera del idioma y la falta de integración han hecho que muchos no cumplan con sus obligaciones de pago.

¿Por qué preocupa esto?

El bajo cumplimiento genera presión financiera sobre los gobiernos locales, que deben cubrir los costos médicos aunque no se reciban las primas correspondientes.

Además, esto puede generar tensiones sociales o percepciones de “injusticia” entre los ciudadanos japoneses que sí pagan puntualmente.

Residentes extranjeros y el Seguro Nacional de Salud (Kokuho)

1. Derechos básicos de los extranjeros respecto al Kokuho (国保)

¿Quién tiene derecho y obligación de afiliarse al Kokuho?

•Toda persona (japonesa o extranjera) que:

•Vive en Japón legalmente por más de 3 meses.

•No está cubierta por un seguro de empresa (Shakai Hoken).

•Se ha registrado como residente en su municipio (住民登録).

Derechos clave al afiliarse al Kokuho:

•Acceso a servicios médicos públicos con un copago reducido (por lo general solo se paga el 30% de la factura).

•Uso del seguro para hospitales, clínicas, partos, tratamientos crónicos, medicamentos, y en algunos casos, prótesis o terapias.

•Posibilidad de solicitar reducciones o exenciones del monto a pagar si tus ingresos son bajos o no tienes empleo.

•Derecho a recibir información en varios idiomas, especialmente en zonas con alta población extranjera.

Obligaciones:

•Registrarte en el municipio donde vives.

•Pagar mensualmente la prima del seguro.

•Declarar tus ingresos cada año, ya que el monto a pagar depende de eso.

•Notificar a la municipalidad si cambias de dirección, cambias de visa, te vas de Japón o cambias de seguro.

2. Guía paso a paso para inscribirte y pagar el Kokuho

Paso 1. Registro de residencia (住民登録 – jūmin tōroku)

•Apenas llegues a Japón y consigas vivienda, ve al ayuntamiento de tu ciudad o barrio (市役所・区役所).

•Lleva:

•Tu pasaporte

•Tu zairyū kādo (tarjeta de residencia)

•Contrato de alquiler o una prueba de domicilio

Paso 2. Inscripción en el Kokuho

•Si no trabajas en una empresa que te inscriba en Shakai Hoken, te ofrecerán un formulario para el Kokumin Kenkō Hoken.

•La inscripción es obligatoria, no opcional.

Paso 3. Declaración de ingresos

•Si es tu primer año en Japón y aún no tienes ingresos registrados, se te asigna una cuota básica.

•A partir del segundo año, deberás presentar una declaración de impuestos locales para que ajusten el monto.

Paso 4. Recibir la tarjeta de seguro (保険証 – hokenshō)

•Una vez inscrito, recibirás una tarjeta médica azul.

•Debes llevarla siempre al ir a hospitales o clínicas.

Paso 5. Recibir y pagar las facturas

•Mensualmente (o en bloques trimestrales) recibirás boletas de pago por correo.

•Puedes pagar en:

•konbini

•Bancos

•Cajeros automáticos habilitados

•Online (algunos municipios lo permiten)

Paso 6. Si no puedes pagar…

•No ignores las facturas.

•Puedes acudir al municipio y pedir reducción, exención o pagos en cuotas.

•Es posible que te aprueben una ayuda temporal si estás desempleado o con ingresos bajos.

Reacciones esperadas y próximos pasos

La propuesta aún debe ser discutida a nivel gubernamental, pero refleja una tendencia creciente en Japón hacia el fortalecimiento del control y la responsabilidad entre la población extranjera ante servicios públicos. Se espera que el gobierno nacional estudie su viabilidad legal y técnica, y que pueda integrarse en reformas legislativas futuras.

Por otro lado, organizaciones que apoyan a extranjeros en Japón podrían criticar la medida si no viene acompañada de políticas de orientación, traducción o apoyo en el proceso de afiliación, ya que muchas veces la falta de pago responde más a la desinformación que al incumplimiento intencional.

Marco legal vigente

1. Ley del Seguro Nacional de Salud (国民健康保険法, Kokumin Kenkō Hoken-hō)

•Es la ley principal que regula el sistema de seguro nacional de salud para personas que no están cubiertas por el seguro de salud del empleo (Shakai Hoken).

•Establece que toda persona con residencia legal en Japón por más de 3 meses y sin otro seguro médico debe afiliarse obligatoriamente al Kokuho, gestionado por el municipio en el que reside.

•Incluye también a extranjeros con visas de mediano y largo plazo.

2. Ley de Registro de Residencia (住民基本台帳法, Jūmin Kihon Daichō Hō)

•Obliga a registrar el domicilio y la situación de residencia en la municipalidad correspondiente.

•Solo tras este registro, el residente extranjero puede ser incorporado al sistema de salud local.

3. Ley de Control de Inmigración (出入国管理及び難民認定法, Shutsunyūkoku Kanri oyobi Nanmin Nintei Hō)

•Aunque no regula directamente el seguro de salud, esta ley define los tipos de visa y el estatus de residencia que habilitan la estadía por más de 3 meses, lo cual activa la obligación de afiliarse al Kokuho.

¿Cómo funciona el sistema actualmente para extranjeros?

•Cuando una persona extranjera se muda a Japón con visa válida por más de 3 meses, al registrarse en el municipio también se le afilia al seguro nacional de salud (si no tiene Shakai Hoken).

•Posteriormente, el municipio envía por correo la factura del seguro.

•El monto varía según los ingresos declarados, pero también se fija una cuota básica mínima.

•Si la persona no paga, puede acumular deudas, ser reportada y enfrentar sanciones administrativas como el embargo de cuentas o la suspensión de beneficios.

Problemas identificados

1.Baja tasa de pago entre extranjeros (63%):

•Muchos recién llegados no entienden cómo funciona el sistema, no reciben las facturas, o simplemente no saben que deben pagar.

•Algunos regresan a su país antes de saldar la deuda, dejando el gasto médico a cargo del municipio.

2.Falta de mecanismos preventivos:

•El sistema actual permite acceder a servicios médicos desde la inscripción, incluso si la persona aún no ha pagado.

•Esto ha llevado a casos de abuso o uso desproporcionado, según algunos municipios.

Propuesta del PLD: ¿qué cambiaría?

•Nuevo esquema sugerido: que el primer pago se haga en el momento de registrarse como residente, al afiliarse al Kokuho.

•Objetivo: garantizar al menos una parte del ingreso para los municipios y reducir la morosidad.

•Esto se aplicaría particularmente a extranjeros de visas temporales largas (trabajadores técnicos, estudiantes, familiares, etc.)

Aspectos críticos y desafíos legales

•Discriminación indirecta: aplicar requisitos más estrictos solo a extranjeros podría ser interpretado como una discriminación indirecta, prohibida por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Japón).

•Derecho a la salud: la Constitución japonesa no lo establece explícitamente, pero el gobierno debe asegurar el acceso equitativo al sistema de salud bajo la Ley Básica de Salud.

•Necesidad de medidas de apoyo: para que la propuesta sea viable legal y éticamente, debería venir acompañada de:

•Traducciones y orientación multilingüe.

•Plazos flexibles de pago inicial.

•Excepciones por situación económica.

