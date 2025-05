[kokumin kenkō hoken] obligatorio para extranjeros

📍Tōkyō | 22 de mayo de 2025

Con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud y hacer frente al creciente incumplimiento en el pago de las primas del Seguro Nacional de Salud (NHI) se ha propuesto una reforma al proceso de inscripción para los residentes extranjeros.

El Partido Liberal Democrático (PLD), actualmente en el poder en Japón, propone la introducción de un sistema de prepago obligatorio.

🔎 El problema: muchos extranjeros no están pagando

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, las personas extranjeras que residen en Japón por más de tres meses están obligadas por ley a inscribirse en el Seguro Nacional de Salud. Sin embargo, solo el 63% de los extranjeros paga efectivamente sus primas, en comparación con un 93% de cumplimiento entre los japoneses.

Este déficit afecta a muchas municipalidades del país que, aun sin recibir pagos, deben cubrir los costos médicos de personas que utilizan el sistema. Según las autoridades, la falta de conocimiento sobre el sistema tributario y de salud japonés es una de las principales causas del incumplimiento.

🧾 La propuesta: pago por adelantado y más información

El comité especial del PLD propone lo siguiente:

💳 Pago inmediato al inscribirse:

Cuando los extranjeros realicen su registro en el Seguro Nacional en las oficinas municipales tras su llegada a Japón, se les pediría pagar por adelantado las primas correspondientes a un período determinado (por ejemplo, los primeros 3 o 6 meses). Actualmente, el sistema funciona enviando facturas por correo semanas después, lo que a menudo lleva a confusión o incumplimiento. 📢 Educación previa al ingreso:

Se propone que el gobierno brinde información clara y en varios idiomas a los extranjeros antes de su llegada al país. Esto incluiría explicaciones sobre el seguro, los impuestos locales, y las consecuencias de no cumplir con las obligaciones. 📊 Más transparencia y consecuencias claras: El sistema buscaría publicar regularmente estadísticas sobre el estado de los pagos y el uso de los fondos.

También se ampliaría la red de intercambio de información entre municipios sobre extranjeros que tienen deudas por atención médica.

Esta información podría ser considerada en la evaluación de renovaciones de residencia o cambios de estatus migratorio.

🗣️ Voces del entorno

Un funcionario municipal de Kanagawa comenta:

“Nos llegan muchos casos de extranjeros que no entienden por qué tienen que pagar si están sanos y no han ido al médico. Pero el seguro es un sistema solidario, no es algo opcional. Si uno no paga, los demás terminan cargando con ese peso.”

Por su parte, activistas por los derechos de migrantes alertan que este tipo de propuestas podría aumentar la burocracia y generar más barreras para quienes recién llegan o no dominan bien el idioma japonés. También temen que se estigmatice a los extranjeros al hacer más visible su estatus en temas fiscales.

🧭 ¿Qué podría pasar ahora?

El PLD presentará pronto esta propuesta a los ministerios y agencias correspondientes. Aunque aún no es ley, marca una dirección clara del gobierno hacia medidas más estrictas y preventivas con respecto al cumplimiento de las obligaciones sociales por parte de la población extranjera.

Este debate llega en un contexto en el que Japón depende cada vez más de la mano de obra extranjera debido al envejecimiento de su población y la escasez de trabajadores jóvenes, pero también enfrenta desafíos para integrar eficazmente a las personas migrantes en su complejo sistema de bienestar social.

🏥 “Kokumin Kenkō Hoken

En Japón, enfermarse sin seguro médico puede convertirse rápidamente en un problema no solo de salud, sino también económico y legal.

Para muchos extranjeros que llegan al país con sueños de estudiar, trabajar o comenzar una nueva vida, uno de los primeros sistemas que deben conocer —y cumplir— es el del Seguro Nacional de Salud, conocido en japonés como Kokumin Kenkō Hoken (国民健康保険).

Aunque suena burocrático, este seguro es una de las herramientas más importantes para garantizar el acceso universal a la atención médica y, en el caso de los extranjeros, es también una puerta hacia la estabilidad y la integración en la sociedad japonesa.

🔍 ¿Qué es exactamente?

Se trata de un seguro médico público obligatorio para todas las personas que viven en Japón por más de tres meses y no están cubiertas por un seguro de empresa (como el Shakai Hoken).

Esto incluye a:

Estudiantes internacionales

Personas desempleadas o que acaban de llegar al país

Freelancers o trabajadores por cuenta propia

Amas de casa extranjeras o familiares dependientes

La gestión del sistema está a cargo de los gobiernos municipales (ayuntamientos), quienes envían facturas mensuales con el monto a pagar, el cual varía según los ingresos del año anterior. Para quienes recién llegan y no han tenido ingresos en Japón, se aplica un costo básico.

✅ ¿Qué cubre este seguro?

Una vez inscrito, el Kokumin Kenkō Hoken cubre del 70% al 90% del costo total de la atención médica, incluyendo:

Consultas médicas

Medicamentos recetados

Hospitalizaciones

Tratamientos quirúrgicos

Atención dental básica

Exámenes médicos generales

En algunos casos, también se puede acceder a subsidios por maternidad y reembolsos por gastos médicos excepcionales.

Esto significa que, por ejemplo, si una consulta cuesta 10,000 yenes, el asegurado solo paga unos 3,000 yenes en el hospital.

👨‍👩‍👧‍👦 ¿Y por qué es importante para los extranjeros?

Muchos extranjeros llegan a Japón sin conocer este sistema. Algunos piensan que al estar sanos, no necesitan pagarlo. Pero la realidad es que el seguro no es opcional, y no pagarlo puede traer consecuencias graves, como:

Deudas acumuladas

Negación de servicios médicos subsidiados

Problemas para renovar la visa

Riesgo de quedar desprotegido ante una emergencia médica

“Cuando mi esposo fue hospitalizado por apendicitis, tuvimos que pagar más de 300,000 yenes. Si no hubiéramos estado en el seguro nacional, habría sido el doble”, cuenta María, una peruana residente en Saitama. “Después de eso, entendimos que pagar cada mes vale la pena”.

📝 ¿Cómo se inscribe uno?

Tras registrarse en el ayuntamiento de tu ciudad o barrio como residente, tienes 14 días para afiliarte al Kokumin Kenkō Hoken. Solo necesitas:

Pasaporte

Tarjeta de residencia (Zairyū card)

Comprobante de dirección

Después de registrarte, recibirás una tarjeta del seguro que debes presentar cada vez que vayas al médico.

🚨 ¿Qué pasa si no me inscribo o no pago?

No cumplir con esta obligación puede derivar en:

Recargos por pagos atrasados

Negativa de beneficios

Información negativa que afecte tu historial migratorio

Además, como ciudadano o residente, estar cubierto por el seguro también significa solidaridad con el sistema de salud pública, que depende del aporte de todos para poder funcionar.

📢 Conclusión: más que un trámite, es tu red de seguridad

El Kokumin Kenkō Hoken no es solo un requisito legal. Es una forma de protegerte a ti y a tu familia, de vivir con tranquilidad en un país donde la salud es un derecho compartido.

En un entorno donde el idioma, la cultura y el sistema médico pueden ser difíciles de entender, contar con este seguro puede marcar la diferencia entre recibir atención médica o enfrentar una crisis.

Si eres nuevo en Japón o conoces a alguien que aún no se ha inscrito, no esperes a enfermarte para hacerlo. Habla con tu municipio, busca ayuda en centros de apoyo a extranjeros, y asegúrate de estar cubierto.

