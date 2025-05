[jishin jōhō] sismo en Iwojima

📍Tōkyō | 19 de mayo de 2025

En la madrugada del lunes, a las 03:37 a.m., se registró un sismo de magnitud 4.8 en el mar cercano a la isla de Iwojima, en el área sur de Japón.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el epicentro se ubicó a una profundidad de unos 130 km, lo que indica un sismo profundo, generalmente con vibraciones más leves en la superficie.

Regiones donde se sintió el temblor:

•Prefectura de Tokio (islas Ogasawara):

•Isla de Chichijima – zona de Mikazukiyama

•Isla de Hahajima

Ambas registraron un nivel de intensidad sísmica de Shindo 1, es decir, un movimiento muy leve que generalmente solo es percibido por personas en reposo o muy sensibles.

¿Hay peligro de tsunami?

No. Debido a la ubicación del epicentro y la profundidad del sismo, no existe riesgo de tsunami, por lo que no se emitió ninguna alerta.

Contexto adicional:

Las islas Ogasawara están ubicadas a más de 1,000 km al sur de Tokio, y aunque forman parte administrativamente de la capital japonesa, su ubicación en el océano Pacífico las hace propensas a sismos tanto profundos como superficiales. Este tipo de movimientos son monitoreados constantemente por la JMA.

A tener en cuenta…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

EL DATO

Reportaremos los sismos con intensidad 3 o superior o magnitud 4 o superior.

