[tokara rettō] preocupante enjambre sísmico

📍Tōkyō | 22 de junio de 2025

Desde la mañana del sábado 21 de junio, la tranquilidad habitual de las islas Tokara, en el sur de Japón, ha sido interrumpida por una intensa serie de terremotos que no ha dado tregua.

La zona afectada, cercana a 小宝島 (Kobarahima) y parte del archipiélago de 十島村 (Toshima-son) en la prefectura de Kagoshima, ha registrado más de 250 sismos en solo dos días y medio, según informó el Servicio Meteorológico de Japón (気象庁).

Esta actividad sísmica, conocida como enjambre sísmico, ha mantenido en alerta tanto a las autoridades como a los residentes locales.

Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños estructurales, la frecuencia y persistencia de los movimientos sísmicos han comenzado a afectar emocional y físicamente a la población.

Entre el 21 de junio a las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. del día 23, se han registrado:

El más fuerte hasta ahora fue un terremoto de magnitud 5.2 el 22 de junio a las 17:15, con una intensidad 4 en 悪石島 (Akusekijima).

La región de Tokara no es ajena a este tipo de actividad. Se han documentado fenómenos similares cada pocos años. En septiembre de 2023, por ejemplo, se registraron 346 sismos en un solo mes. Otro caso importante fue el de diciembre de 2021, cuando ocurrieron 308 sismos y uno de ellos, de magnitud 5.9, alcanzó una intensidad de 5+ (muy fuerte), provocando derrumbes de tierra en Akusekijima.

Este patrón indica que la actividad sísmica puede prolongarse por días o incluso semanas, aunque en la mayoría de los casos no deriva en sismos destructivos. No obstante, la incertidumbre mantiene en vilo a los habitantes.

Aunque no hay evacuados ni personas heridas, el impacto emocional es evidente, sobre todo en islas pequeñas donde los sismos son más perceptibles.

🗣️ 松下由貴 (Matsushita Yuki), jefe de la oficina local en Akusekijima, declaró:

“Los temblores no cesan, incluso por la noche. Muchos vecinos están desvelados, no pueden dormir por la constante vibración. Algunos expresan un miedo creciente, preguntándose si no vendrá un terremoto aún más fuerte.”