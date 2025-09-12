[kyō no kion] segundo dia sin moshōbi

🔥 Ninguna ciudad japonesa superó los 35 ℃ (moshōbi) por segundo día consecutivo
📍Tōkyō | 12 de septiembre
Este viernes, varias regiones de Japón registraron un descenso notable de temperaturas. El avance del frente otoñal hacia el sur permitió que aire fresco del noreste llegara a Kanto y el norte del país, lo que se tradujo en un día más llevadero.
🌤️ Panorama
Descenso de temperaturas en el este y norte de Japón (関東～北日本):
Hoy el frente otoñal se desplazó hacia el sur, permitiendo que un aire más fresco del noreste entrara en regiones como Kanto (Tokio) y Tohoku.
👉 Resultado: temperaturas más moderadas, con sensación de frescura en la mañana.
Casos destacados:
Tokio: 27.6 ℃ (7 días sin bajar de 30 ℃, hoy finalmente lo logró).
Nagoya: 29.3 ℃ (1 mes sin bajar de 30 ℃, por fin lo logró gracias a la lluvia intermitente).
Máxima nacional: 34.5 ℃ en Gojo (奈良県).
Importante: por segundo día consecutivo no hubo ninguna ciudad que llegara a 35 ℃ o más. Es decir, ningún “día de extremo calor” (猛暑日). Esto es un alivio después de semanas sofocantes.
Sensación térmica según zonas:
Hokkaidō y Tōhoku norte: caluroso pero seco, con una sensación agradable.
Tokio y alrededores: fresco en la mañana, cómodo durante la tarde.
Tokai y Kansai: bochorno, aunque menos intenso gracias a las nubes.
🌧️ Pronóstico para mañana
Avance del frente:
Mañana el frente se moverá hacia el norte y un sistema de baja presión pasará cerca de Japón. Esto traerá más humedad y calor pegajoso en gran parte del país.
Norte de Japón (北海道・東北):
Aumentarán las lluvias por influencia de la baja presión.
Aunque la temperatura será un poco más baja que hoy, la humedad alta hará que se sienta incómodo.
Importante: usar ropa ligera y ventilada para compensar la sensación pegajosa.
Centro y oeste (関東～西日本):
Se repetirá el patrón de hoy, pero con más bochorno.
El aire húmedo del suroeste mantendrá un ambiente pesado.
Posible fatiga acumulada: es necesario hidratarse y descansar.
🚨 Recomendaciones
Hidratación constante: aunque no haga tanto calor seco, la humedad alta hace que sudemos más y perdamos minerales.
Ropa adecuada: ligera, transpirable, fácil de combinar con una chaqueta fina en caso de lluvia.
Cuidado con el calor húmedo: incluso con temperaturas por debajo de 30 ℃, la sensación puede ser sofocante por la humedad.
Prevención de golpes de calor: ventilar las habitaciones y usar aire acondicionado o deshumidificadores si la humedad es muy alta.
📌 En síntesis : Hoy Japón tuvo un respiro del calor extremo, especialmente en Tokio y Nagoya, donde por fin se rompió la barrera de los 30 ℃. Pero mañana, el frente y la humedad traerán de vuelta un ambiente más bochornoso y pesado, sobre todo en el norte. No es tanto el calor seco, sino el “muggy weather” (clima pegajoso) el que será protagonista.
