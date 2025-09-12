[kyō no kion] segundo dia sin moshōbi

🔥 Ninguna ciudad japonesa superó los 35 ℃ (moshōbi) por segundo día consecutivo

📍Tōkyō | 12 de septiembre

Este viernes, varias regiones de Japón registraron un descenso notable de temperaturas. El avance del frente otoñal hacia el sur permitió que aire fresco del noreste llegara a Kanto y el norte del país, lo que se tradujo en un día más llevadero.

🌤️ Panorama

Descenso de temperaturas en el este y norte de Japón (関東～北日本) :

Hoy el frente otoñal se desplazó hacia el sur, permitiendo que un aire más fresco del noreste entrara en regiones como Kanto (Tokio) y Tohoku.

👉 Resultado: temperaturas más moderadas, con sensación de frescura en la mañana.

Casos destacados : Tokio : 27.6 ℃ (7 días sin bajar de 30 ℃, hoy finalmente lo logró). Nagoya : 29.3 ℃ (1 mes sin bajar de 30 ℃, por fin lo logró gracias a la lluvia intermitente). Máxima nacional : 34.5 ℃ en Gojo (奈良県).

Importante : por segundo día consecutivo no hubo ninguna ciudad que llegara a 35 ℃ o más . Es decir, ningún “día de extremo calor” (猛暑日) . Esto es un alivio después de semanas sofocantes.

Sensación térmica según zonas : Hokkaidō y Tōhoku norte : caluroso pero seco, con una sensación agradable. Tokio y alrededores : fresco en la mañana, cómodo durante la tarde. Tokai y Kansai : bochorno, aunque menos intenso gracias a las nubes.



🌧️ Pronóstico para mañana

Avance del frente :

Mañana el frente se moverá hacia el norte y un sistema de baja presión pasará cerca de Japón. Esto traerá más humedad y calor pegajoso en gran parte del país.

Norte de Japón (北海道・東北) : Aumentarán las lluvias por influencia de la baja presión. Aunque la temperatura será un poco más baja que hoy, la humedad alta hará que se sienta incómodo . Importante: usar ropa ligera y ventilada para compensar la sensación pegajosa.

Centro y oeste (関東～西日本) : Se repetirá el patrón de hoy, pero con más bochorno . El aire húmedo del suroeste mantendrá un ambiente pesado. Posible fatiga acumulada: es necesario hidratarse y descansar.



🚨 Recomendaciones

Hidratación constante: aunque no haga tanto calor seco, la humedad alta hace que sudemos más y perdamos minerales. Ropa adecuada: ligera, transpirable, fácil de combinar con una chaqueta fina en caso de lluvia. Cuidado con el calor húmedo: incluso con temperaturas por debajo de 30 ℃, la sensación puede ser sofocante por la humedad. Prevención de golpes de calor: ventilar las habitaciones y usar aire acondicionado o deshumidificadores si la humedad es muy alta.

📌 En síntesis : Hoy Japón tuvo un respiro del calor extremo, especialmente en Tokio y Nagoya, donde por fin se rompió la barrera de los 30 ℃. Pero mañana, el frente y la humedad traerán de vuelta un ambiente más bochornoso y pesado, sobre todo en el norte. No es tanto el calor seco, sino el “muggy weather” (clima pegajoso) el que será protagonista.

