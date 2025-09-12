Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Temperaturas

[kyō no kion] segundo dia sin moshōbi

PorNoticiasNippon

Sep 12, 2025 #calor, #kyō no kion, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #temperatura, #今日の気温

🔥 Ninguna ciudad japonesa superó los 35 ℃ (moshōbi) por segundo día consecutivo

 

📍Tōkyō | 12 de septiembre

Este viernes, varias regiones de Japón registraron un descenso notable de temperaturas. El avance del frente otoñal hacia el sur permitió que aire fresco del noreste llegara a Kanto y el norte del país, lo que se tradujo en un día más llevadero.

🌤️ Panorama

  • Descenso de temperaturas en el este y norte de Japón (関東～北日本):
    Hoy el frente otoñal se desplazó hacia el sur, permitiendo que un aire más fresco del noreste entrara en regiones como Kanto (Tokio) y Tohoku.
    👉 Resultado: temperaturas más moderadas, con sensación de frescura en la mañana.

  • Casos destacados:

    • Tokio: 27.6 ℃ (7 días sin bajar de 30 ℃, hoy finalmente lo logró).

    • Nagoya: 29.3 ℃ (1 mes sin bajar de 30 ℃, por fin lo logró gracias a la lluvia intermitente).

    • Máxima nacional: 34.5 ℃ en Gojo (奈良県).

  • Importante: por segundo día consecutivo no hubo ninguna ciudad que llegara a 35 ℃ o más. Es decir, ningún “día de extremo calor” (猛暑日). Esto es un alivio después de semanas sofocantes.

  • Sensación térmica según zonas:

    • Hokkaidō y Tōhoku norte: caluroso pero seco, con una sensación agradable.

    • Tokio y alrededores: fresco en la mañana, cómodo durante la tarde.

    • Tokai y Kansai: bochorno, aunque menos intenso gracias a las nubes.

 

🌧️ Pronóstico para mañana

  • Avance del frente:
    Mañana el frente se moverá hacia el norte y un sistema de baja presión pasará cerca de Japón. Esto traerá más humedad y calor pegajoso en gran parte del país.

  • Norte de Japón (北海道・東北):

    • Aumentarán las lluvias por influencia de la baja presión.

    • Aunque la temperatura será un poco más baja que hoy, la humedad alta hará que se sienta incómodo.

    • Importante: usar ropa ligera y ventilada para compensar la sensación pegajosa.

  • Centro y oeste (関東～西日本):

    • Se repetirá el patrón de hoy, pero con más bochorno.

    • El aire húmedo del suroeste mantendrá un ambiente pesado.

    • Posible fatiga acumulada: es necesario hidratarse y descansar.

 

🚨 Recomendaciones

  1. Hidratación constante: aunque no haga tanto calor seco, la humedad alta hace que sudemos más y perdamos minerales.

  2. Ropa adecuada: ligera, transpirable, fácil de combinar con una chaqueta fina en caso de lluvia.

  3. Cuidado con el calor húmedo: incluso con temperaturas por debajo de 30 ℃, la sensación puede ser sofocante por la humedad.

  4. Prevención de golpes de calor: ventilar las habitaciones y usar aire acondicionado o deshumidificadores si la humedad es muy alta.

📌 En síntesis : Hoy Japón tuvo un respiro del calor extremo, especialmente en Tokio y Nagoya, donde por fin se rompió la barrera de los 30 ℃. Pero mañana, el frente y la humedad traerán de vuelta un ambiente más bochornoso y pesado, sobre todo en el norte. No es tanto el calor seco, sino el “muggy weather” (clima pegajoso) el que será protagonista.

 

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Temperaturas

[kyō no kion] Contrastes de calor y lluvia

Sep 10, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] Hokkaidō se adelanta al otoño:

Sep 9, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] Lluvias y calor sofocante

Sep 8, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Vida cotidiana

[hyakusaiijō] casi 100.000 centenarios

2025-09-12 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

[kyō no kion] segundo dia sin moshōbi

2025-09-12 NoticiasNippon No hay comentarios
Bolsa de Tokio

[tōkyō shōken torihikijo] nuevo récord histórico

2025-09-12 NoticiasNippon No hay comentarios
Crisis del arroz

[kome kiki] habrá excedente de arroz

2025-09-12 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.