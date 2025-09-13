[kyō no kion] Japón vive un contraste climático

📰🌦️ Japón vive dos climas en un mismo día: norte fresco, sur bochornoso

📍Tōkyō | 13 de septiembre

El primer día del fin de semana largo en Japón dejó un panorama climático muy variado según la región.

Mientras el norte experimentó lluvias y un ambiente fresco, en el centro y oeste del país el sol intermitente hizo que el aire se volviera húmedo y bochornoso.

☀️ Sur y centro de Japón: humedad y calor sin llegar a extremos

En Kantō y el oeste de Japón, como Tokio, Nagoya y Osaka, la jornada se caracterizó por un clima sofocante aunque sin alcanzar el nivel de “día de calor extremo” (35 °C o más).

En Tokio, la máxima llegó a 30.2 °C, es decir, 2.6 grados más que ayer, lo que muchos habitantes sintieron como un repunte de la humedad.

En Kansai y Kyūshū la mayoría de las ciudades superó los 30 °C, aunque ninguna alcanzó los 35 °C.

El efecto föhn (viento cálido al atravesar montañas) elevó las temperaturas en algunas zonas de Hokuriku.

🌧️ Norte de Japón: lluvias y frescura otoñal

En cambio, Hokkaidō y el norte de Tōhoku recibieron lluvias constantes ligadas al avance del frente otoñal. Las temperaturas se mantuvieron alrededor de 25 °C, con muchos reportes ciudadanos describiendo la jornada como “fresca” o incluso “fría” en contraste con el bochorno del sur.

🔮 Pronóstico para el domingo 14

Los meteorólogos advierten que mañana se intensificarán los contrastes:

Norte (Hokkaidō – mar de Ojotsk): el paso de una baja presión traerá vientos fríos del norte, con máximas que podrían quedarse por debajo de los 20 °C, lo que marcaría un anticipo del otoño.

Centro y este (Tokio, Sendai, Maebashi): el viento soplará desde el oeste y podría generar un nuevo efecto föhn. Tokio alcanzaría los 33 °C. Sendai subiría a 31 °C, seis grados más que hoy. Maebashi se dispararía hasta 34 °C, casi 9 grados más que este sábado.

→ Se espera calor intenso y húmedo, con riesgo de golpe de calor

Oeste y sur (Tokai, Kansai, Shikoku, Kyūshū): seguirá el bochorno, con máximas sobre los 30 °C.

🛑 Recomendaciones a la población

En el norte, se aconseja preparar ropa de abrigo ligero ante el cambio brusco de temperatura.

En el centro y sur, las autoridades insisten en mantener una buena hidratación, ventilar los espacios, usar ropa transpirable y evitar esfuerzos físicos bajo el sol para reducir el riesgo de golpes de calor.

👉 Japón se enfrenta este fin de semana a un doble escenario climático: mientras el norte se despide del verano con un aire otoñal, el centro y sur aún padecen un calor húmedo y sofocante.

