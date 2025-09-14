[kyō no kion] vuelve el calor y la humedad

⚠️ Autoridades alertan sobre el riesgo de golpes de calor en adultos mayores

📍 Tōkyō, 14 de septiembre

En el segundo día del fin de semana largo, este domingo, gran parte del oeste y este de Japón en la costa del Pacífico vivió un intenso calor húmedo.

El fenómeno se debió al ingreso de aire cálido al sur del frente otoñal y a ratos de sol que elevaron las temperaturas.

Pico del calor: Shizuoka (清水区) alcanzó 36.0℃, la máxima del país.

También superaron los 35℃: Miyazaki (35.7℃), Shizuoka centro y Nakamura (Kōchi) con 35.3℃. En total, ocho localidades marcaron猛暑日 (≥35℃), el primero en cuatro días.

Tokio se quedó en 32.1℃ y Osaka en 32.6℃, pero la alta humedad generó sensación de “蒸し暑さ” (bochorno sofocante).

🔮 Pronóstico para mañana

El frente otoñal descenderá ligeramente, pero el calor seguirá en el Pacífico.

Nagoya: se espera 35℃, con riesgo de猛暑日.

Osaka y Kōchi: rondarán los 33℃.

Tokio: alcanzará los 31℃, con humedad elevada.

En Hokkaidō y Tōhoku norte, se prevén fuertes contrastes entre la mañana fresca y las máximas de mediodía.

⚠️ Recomendaciones

Las autoridades recuerdan la importancia de mantenerse hidratado, usar aire acondicionado y vigilar a los adultos mayores, ya que el lunes es el Keirō no hi (敬老の日, Día del Respeto a los Mayores ) y este grupo es especialmente vulnerable a los golpes de calor.

