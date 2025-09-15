[kyō no kion] Japón rompe récord histórico de mōshobi

🌡️ El cambio climático prolonga el zansho extremo hasta mediados de septiembre

📍 Tōkyō, 15 de septiembre

En este lunes festivo de Keirō no Hi, más de 30 ciudades y pueblos de Japón alcanzaron temperaturas superiores a los 35℃.

Con ello, el conteo acumulado de mōshobi llegó a 10,287 localidades en el año, superando el récord anterior de 2023 (10,273) y convirtiéndose en la cifra más alta desde que se llevan estadísticas comparables en 2010.

Esto significa que 2025 ya es oficialmente el año con más calor extremo registrado en Japón en los últimos 15 años.

🏙️ Las zonas más calurosas hoy

Kuwana-shi (Mie-ken): 36.9℃ → la más alta del país.

Inukai (Oita-ken): 36.2℃

Hamamatsu-shi Tenryu (Shizuoka-ken): 36.1℃

Shimanoto-shi Egawasaki (Kochi-ken): 36.1℃

Nagoya-shi: 35.6℃

En muchos de estos lugares, la sensación térmica fue comparable a la temperatura del cuerpo humano, algo muy peligroso para la salud.

🌍 Contrastes extremos: frío en la mañana, calor al mediodía

Mientras el centro y oeste del país ardían, en Hokkaido la mañana fue fría:

Shari-cho: mínima 9.1℃ ➝ máxima 29.4℃.

Esto dio un salto de 20.3℃ en un mismo día, mostrando cómo el clima japonés puede pasar de fresco otoñal a casi verano en pocas horas.

¿Qué es “zansho” (残暑 )?

Es una palabra japonesa que significa literalmente “el calor que queda” o “residuo del calor”.

👉 Se usa para describir la resaca del verano, es decir, esos días muy calurosos que aparecen después del final oficial del verano, normalmente en septiembre.

En la cultura japonesa, el término está muy presente en el lenguaje cotidiano y en las estaciones del año:

🌡️ Clima: Se habla de zansho cuando, aunque el calendario marca el inicio del otoño, todavía se sienten temperaturas propias del verano.

📜 Tradición lingüística: En cartas o correos formales en Japón, existe incluso un saludo estacional llamado zansho mimai (残暑見舞い), que son mensajes para desear salud y bienestar en medio de este calor tardío.

🧑‍⚕️ Vida diaria: La palabra suele asociarse a recomendaciones de cuidado, porque el cuerpo ya debería estar adaptándose a un clima más fresco, pero el calor inesperado puede causar más fatiga o golpes de calor.

📌 Ejemplo práctico

Lo que está pasando ahora mismo en Japón (temperaturas de 35℃ a mediados de septiembre) se llama claramente zansho.

📅 Lo que viene mañana (16 de septiembre)

La ola de calor no se detiene:

Nagoya y Osaka → previstas máximas de 35℃ (otro mōsho-bi).

Tokyo-to Shin (centro de Tokio) → subirá hasta los 32℃ con más sol que hoy.

Hokkaido → menos frío al amanecer y menor diferencia entre mañana y tarde.

➡️ Se espera que la “zansho” (resaca del verano) siga golpeando con fuerza, a pesar de que ya estamos en la segunda mitad de septiembre.

🚨 Impacto humano y recomendaciones

Las personas mayores, justamente homenajeadas hoy en Keiro no Hi, son uno de los grupos más vulnerables al golpe de calor.

El Ministerio del Medio Ambiente recuerda seguir revisando el WBGT (índice de calor y humedad), hidratarse con frecuencia, usar aire acondicionado y evitar actividades físicas intensas en exteriores.

📌 Contexto:

Japón está viviendo un patrón climático en el que la temporada de calor extremo se prolonga cada año más, rompiendo récords incluso en septiembre, cuando antes ya se hablaba de “otoño”. Esto refleja el impacto directo del cambio climático sobre la vida diaria en el archipiélago.

