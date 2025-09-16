[kikō hendō] Kioto rompe todos los registros

🌡️🔥 Kyoto rompe récord histórico: primer “60－60” de calor en Japón

📍Tōkyō | 16 de septiembre

Ayer lunes, la ciudad de Kioto alcanzó un hito climático nunca antes registrado en Japón: 60 días de mōshobi (猛暑日, días de 35℃ o más) y 60 noches de nettaiya (熱帯夜, mínimas de 25℃ o más).

En otras palabras, durante casi un sexto del año entero la ciudad ha permanecido bajo condiciones de calor extremo tanto de día como de noche.

La temperatura máxima de esa jornada fue de 35.0℃ en el distrito de Nakagyō, con lo que se alcanzó oficialmente el “60－60”.

🌍 Causas del fenómeno

Altas presiones combinadas: la influencia simultánea del anticiclón tibetano y el del Pacífico, que provocaron un verano inusualmente largo y estable , con la temporada de lluvias (tsuyu) finalizando de forma prematura, el 27 de junio (la más temprana en la historia).

Efecto de la urbanización: Kioto, situada en un valle rodeado de montañas , solía enfriarse en las noches gracias a la radiación nocturna. Sin embargo, el calor retenido por el asfalto y los edificios impide ya ese descenso.

Cambio climático global: el calentamiento planetario está intensificando la frecuencia y duración de olas de calor, haciendo que lo “extraordinario” se vuelva cada vez más común.

📊 Contexto y comparaciones

En 2024, Kioto ya había batido récord con el llamado “50－50” (50 días de猛暑日 y 50 noches de熱帯夜).

En 2025, la situación empeoró: dos años consecutivos con marcas sin precedentes .

En otras ciudades, los conteos también son alarmantes: Osaka: 44猛暑日 y 77熱帯夜. Nagoya: 51猛暑日 y 70熱帯夜. Tokio: 29猛暑日 y 52熱帯夜. Hita (Ōita): junto con Kioto, la única ciudad con 60猛暑日.



👥 Impacto en la vida cotidiana

En Arashiyama , turistas cruzaban el puente Togetsukyō con sombrillas y abanicos, buscando desesperadamente sombra.

La población local enfrenta problemas serios: Mayor gasto en electricidad por uso continuo de aire acondicionado. Riesgo sanitario : golpes de calor, deshidratación nocturna y fatiga acumulada. Impacto cultural y turístico : Kioto, famosa por su clima otoñal fresco y atractivo, enfrenta ahora un verano interminable que altera la percepción de la ciudad como destino.



🚨 Una señal de alarma

El caso de Kioto se ha convertido en un símbolo del cambio climático en Japón:

Lo que antes era “extraordinario” (50 días de calor extremo) se repitió y superó en apenas un año.

Los expertos advierten que, de continuar la tendencia, el verano japonés podría prolongarse hasta bien entrado el otoño, afectando la salud, el turismo y la economía local.

