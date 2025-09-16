[kyō no kion] calor inusual en pleno septiembre

📰 🔥 Japón bajo un “segundo verano”: más de 41 ciudades superan los 35℃

📍Tōkyō | 16 de septiembre

A pesar de que el calendario marca la segunda mitad de septiembre, Japón sigue atrapado en un verano persistente que no da tregua.

Hoy martes, el oeste y el este del país vivieron un día de zansho (残暑), es decir, calor intenso que se resiste a despedirse incluso después de terminar la estación estival.

🌡️ Ola de calor tardía en septiembre

Japón sigue viviendo un veranillo extremo en plena segunda mitad de septiembre:

A las 16:00 se registraron más de 10 ciudades con temperaturas superiores a 35 °C , lo que se considera un mōshobi (猛暑日, día de calor extremo) .

Lo llamativo: varias de estas temperaturas superan por más de +7 °C el promedio habitual para la fecha, lo que refleja una anomalía climática marcada.

📍 Ciudades más afectadas

Kioto – 36.7 °C a las 14:38 +7.4 °C sobre lo normal.

La ciudad ya había marcado récord de 39.8 °C en 2018, y hoy vuelve a acercarse.

Kioto está viviendo su segundo verano consecutivo con calor prolongado. Fukuchiyama – 36.6 °C a las 14:13 +8.7 °C sobre el promedio.

Superó los 40 °C este mismo verano (julio 2025). Asago – 36.4 °C a las 14:16 +9.1 °C, la anomalía más marcada del ranking.

El calor extremo está afectando incluso a zonas de montaña. Mima y Toyota – 36.0 °C Ambas superaron los 38 °C en años previos. Shikoku y Gifu también figuran con máximas de 35.9 °C .

🏙️ Osaka y Nagoya hacen historia

Lo más llamativo fue que tanto Osaka como Nagoya superaron hoy los 35℃, convirtiéndose en el segundo mōsho-bi (猛暑日) más tardío de sus registros históricos.

En Osaka, solo en 2007 (22 de septiembre) se había dado un calor tan tardío.

En Nagoya, la última vez fue en 2024 (20 de septiembre).

Esto refleja no solo la fuerza de las masas de aire cálido que aún dominan Japón, sino también cómo el cambio climático está alterando los patrones tradicionales de las estaciones.

🌦️ Qué esperar mañana (17 de septiembre)

El clima mostrará un fuerte contraste regional:

En Hokkaidō y Tōhoku , la Akisamezensen (秋雨前線, frente otoñal de lluvias) traerá precipitaciones y un respiro térmico. Ciudades como Sapporo o Asahikawa no llegarán ni a 25℃, ofreciendo un anticipo del otoño.

En cambio, en el Pacífico de Kantō hacia el oeste , el sol seguirá dominando y el calor podría intensificarse: Tokio: 34℃ Saitama / Maebashi: sobrepasarán los 35℃ Nagoya y Osaka: otra jornada sofocante.



⚠️ Un septiembre que exige cuidado

El Ministerio de Medio Ambiente insiste en la prevención de netchūshō (熱中症, golpes de calor). Aunque el verano “oficial” terminó, el cuerpo ya no está acostumbrado a temperaturas tan altas, lo que aumenta el riesgo de deshidratación y mareos.

La recomendación es clara: hidratarse con frecuencia, evitar largas exposiciones al sol, y utilizar el aire acondicionado sin temor. Además, revisar el Atsusa shisū – WBGT (暑さ指数, índice de estrés por calor) puede ayudar a decidir cuándo es seguro salir.

👉 Contexto: Estos fenómenos, cada vez más frecuentes en septiembre, muestran cómo Japón enfrenta un verano más largo y extremo. Lo que antes era un calor pasajero tras el Obon, hoy se convierte en un “segundo verano” que impacta la vida diaria, desde la salud hasta el consumo energético en hogares y oficinas.

