[kyō no kion] Japón arde en septiembre

Mañana jueves será posiblemente el último mōshobi del año

📍Tōkyō | 17 de septiembre

Aunque el calendario dice que el otoño está cerca, Japón vivió hoy otra jornada de verano sofocante. El responsable fue el frente otoñal que se quedó “atascado” en el norte (Tōhoku), dejando al sur del país —especialmente en Kantō— bajo la influencia de una masa de aire muy cálida que disparó los termómetros.

En Gunma, la ciudad de Tatebayashi alcanzó 36.6 ℃, la temperatura más alta del país. Maebashi (36.0 ℃), Saitama (35.7 ℃) y Kōfu (35.1 ℃) también superaron la barrera de los 猛暑日 (mōshobi), es decir, días con más de 35 ℃. En Tokio, la máxima fue de 34.3 ℃, pero el calor húmedo se sintió como si fuera pleno agosto.

El calor no solo se hizo sentir en el continente. En las remotas islas Ogasawara, Chichi-jima marcó 33.1 ℃, un récord histórico de septiembre en esa zona. En total, 51 puntos del país registraron temperaturas de猛暑日, con una clara concentración en la región de Kantō.

🔥 Ranking de las ciudades más calurosas del día

Tatebayashi (Gunma) – 🌡 36.6 °C (14:39) Kumagaya (Saitama) – 🌡 36.5 °C (15:44) Koga, (Ibaraki) – 🌡 36.5 °C (15:20) 大子町 (Daigo, Ibaraki) – 🌡 36.4 °C (13:41) 久喜市 (Kuki, Saitama) – 🌡 36.3 °C (14:22) 朝来市 (Asago, Hyogo) – 🌡 36.2 °C (13:34) 鳩山町 (Hatoyama, Saitama) – 🌡 36.2 °C (14:49) 前橋市 (Maebashi, Gunma) – 🌡 36.0 °C (13:41) 青梅市 (Oume, Tokio) – 🌡 35.9 °C (13:56) 伊勢崎市 (Isesaki, Gunma) – 🌡 35.9 °C (15:52) 佐野市 (Sano, Tochigi) – 🌡 35.9 °C (14:51)

📊 Datos destacados

Mayor diferencia con lo normal: en 古河市 (Koga, Ibaraki) , +9.0 °C respecto a la media.

Mayor salto respecto al día anterior: Daigo (Ibaraki), +2.7 °C.

Récords históricos cercanos: varias localidades (古河, 久喜, 鳩山, 前橋, 伊勢崎, 佐野) tuvieron en agosto o septiembre de 2025 máximos absolutos superiores a 40 °C.

☀️ Y mañana, ¿qué esperar?

Los meteorólogos advierten que este jueves 18 podría ser el último día de calor extremo del año. Antes de que la lluvia llegue con el frente otoñal, las temperaturas volverán a dispararse:

Tokio: 35 ℃.

Nagoya: 33 ℃.

Osaka: 32 ℃.

Fukuoka: 29 ℃.

Después del viernes 19, la masa de aire cálido se retirará y el clima finalmente empezará a refrescarse.

👥 Impacto en la vida diaria

Para muchos residentes y extranjeros en Japón, este “verano eterno” es desconcertante. Septiembre suele asociarse con el inicio del otoño, festivales de luna y clima más fresco. Sin embargo, familias, trabajadores y turistas han tenido que extender sus rutinas de verano: botellas de agua siempre a mano, abanicos en el tren y aire acondicionado encendido más de lo habitual.

“Ya guardamos los ventiladores, pero hoy tuvimos que volver a sacarlos”, comenta entre risas una vecina de Saitama. Otro residente extranjero en Tokio bromeó: “En mi país septiembre ya huele a otoño… aquí todavía se siente como agosto”.

👉 Aunque el calor podría dar sus últimos coletazos mañana, las autoridades recuerdan que no hay que bajar la guardia: hidratarse bien, evitar esfuerzos al aire libre y usar aire acondicionado sigue siendo esencial para prevenir golpes de calor.

