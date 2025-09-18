[kyō no kion] el verano se resiste

Ciudades japonesas superan los 37°C, calor más propio de agosto que del otoño

📍Tōkyō | 18 de septiembre

Hoy jueves varias ciudades del centro de Japón vivieron un calor sofocante más propio del verano que del inicio del otoño.

Según los registros oficiales, las temperaturas más altas del día se concentraron en el centro del país, superando los 37,0°C en Kuwana (Mie) y en Sano (Tochigi), las dos localidades que encabezaron la lista.

📊 Ranking de las temperaturas más altas del día

Kuwana (Mie) – 37,1°C (12:05) Muy por encima de lo habitual: +8,5°C sobre el promedio .

La cifra refleja un salto repentino tras el calor extremo del verano que todavía no cede. Sano (Tochigi) – 37,1°C (12:56) Apenas 1,2°C más que el día anterior, pero lo suficiente para igualar a Kuwana en el ranking. Kuki (Saitama) – 36,6°C (13:58). Takasaki (Gunma) – 36,2°C (11:02). Koga (Ibaraki) – 36,1°C (13:56). Chikusei, Ibaraki) – 36,0°C (13:22). Hatoyama (Saitama) – 35,8°C (13:26). Shingū (Wakayama) – 35,7°C (15:00). Hokota (Ibaraki) – 35,7°C (13:02). Owase (Mie) – 35,6°C (14:58). Saitama (Saitama) – 35,6°C (14:06). Tsuchiura (Ibaraki) – 35,6°C (13:29).

🔎 Contexto y comparación histórica

Desfase estacional: estas temperaturas son propias de finales de julio o principios de agosto, no de mediados de septiembre.

Valores extremos recientes: varias de estas ciudades ya habían registrado más de 40°C en agosto de 2025 , mostrando que el calor no se limita solo al verano.

Históricos del mes: en muchos de estos puntos, los récords de septiembre ya habían sido superados recientemente (por ejemplo, Sano con 41,0°C en 2024, Hatoyama con 41,4°C en 2025).

🌍 Impacto humano y social

Riesgo sanitario: el calor prolongado incrementa el peligro de golpes de calor (熱中症), sobre todo para ancianos, niños y trabajadores al aire libre.

Efecto en la vida diaria: los residentes enfrentan un dilema: seguir con rutinas de septiembre (ropa otoñal, actividades escolares, festividades) o mantener medidas de pleno verano (uso intensivo de aire acondicionado, hidratación constante).

Agricultura y economía: estas olas de calor tardías pueden afectar la cosecha de arroz y vegetales de otoño, además de aumentar los costos eléctricos en hogares y empresas.

©NoticiasNippon