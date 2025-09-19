Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Temperaturas

[kyō no kion] De manga corta a chaqueta ligera

PorNoticiasNippon

Sep 19, 2025 #calor, #kyō no kion, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #temperatura, #今日の気温

Autoridades alertan: riesgo de resfriados por variación repentina

 

📍Tōkyō | 19 de septiembre

Hoy viernes, gran parte del archipiélago experimentó un brusco cambio de clima.

Hubo un giro notable en las temperaturas, con contrastes marcados entre regiones:

🔹 Tokio: primera vez en 3 meses bajo los 20 °C

  • La temperatura mínima en el centro de Tokio bajó a 18.6 °C, algo que no ocurría desde el 13 de junio.

  • Ayer mismo, la capital alcanzó 34.1 °C, es decir, un calor propio del verano.

  • Hoy el cambio fue radical: la máxima prevista es de 25 °C, unos 9–10 °C menos que ayer.
    👉 Esto significa que los habitantes de Tokio pasaron de un ambiente sofocante a una sensación fresca casi de otoño en tan solo 24 horas.

 

🔹 Hokkaidō: frío temprano de otoño

  • En la localidad más fría, el termómetro marcó apenas 3.7 °C, un valor que recuerda ya al inicio del invierno.

  • Durante el día, sin embargo, el sol permitirá un clima más agradable y llevadero.

 

🔹 Contraste con el día anterior

  • El jueves 18, una masa de aire cálido del sur provocó temperaturas extremas:

    • 37.1 °C en Sano (Tochigi) → jornada de pleno verano.

    • Varias ciudades del norte y este de Japón marcaron 猛暑日 (mōshobi), es decir, días con más de 35 °C.

  • Hoy, con el frente otoñal avanzando hacia el sur y vientos frescos del mar, el ambiente cambió radicalmente en pocas horas.

 

🔹 Diferencias regionales

  • Kantō (Tokio y alrededores): fresco, nublado y con brisa del este. Requiere chaqueta ligera.

  • Hokkaidō y Tōhoku: mañanas muy frías, tardes soleadas y más agradables.

  • Oeste de Japón (Kansai, Kyūshū): todavía con calor húmedo, alrededor de 30 °C, lo que contrasta con el fresco del este y norte.

 

🔹 Impacto en la vida diaria

  • El cambio de hasta 10 °C en un solo día aumenta el riesgo de resfriados y fatiga.

  • Se recomienda:

    • Usar ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

    • Tomar precauciones, especialmente personas mayores y niños, ante el contraste brusco.

  • Este tipo de variaciones marcan el paso del verano al verdadero inicio del otoño en Japón.

📌 En resumen: Japón vivió hoy un día de transición climática. Mientras ayer se hablaba de ola de calor, hoy Tokio y el este del país sintieron el primer fresco otoñal en meses. El norte rozó temperaturas invernales y el oeste sigue con calor húmedo.

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Temperaturas

[kyō no kion] el verano se resiste

Sep 18, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] Japón arde en septiembre

Sep 17, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] calor inusual en pleno septiembre

Sep 16, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Ryujin Nippon

[barēbōru] Japón busca identidad y fortaleza

2025-09-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Turismo

[gaikokujin kankōkyaku] shinkansen solo con su smartphone

2025-09-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Crisis del arroz

[kome kiki] Restaurantes en alerta

2025-09-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Tipo de cambio

[gaika ryōgae]  Mercado estable

2025-09-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.