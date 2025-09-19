[kyō no kion] De manga corta a chaqueta ligera

Autoridades alertan: riesgo de resfriados por variación repentina
📍Tōkyō | 19 de septiembre
Hoy viernes, gran parte del archipiélago experimentó un brusco cambio de clima.
Hubo un giro notable en las temperaturas, con contrastes marcados entre regiones:
🔹 Tokio: primera vez en 3 meses bajo los 20 °C
-
La temperatura mínima en el centro de Tokio bajó a 18.6 °C, algo que no ocurría desde el 13 de junio.
-
Ayer mismo, la capital alcanzó 34.1 °C, es decir, un calor propio del verano.
-
Hoy el cambio fue radical: la máxima prevista es de 25 °C, unos 9–10 °C menos que ayer.
👉 Esto significa que los habitantes de Tokio pasaron de un ambiente sofocante a una sensación fresca casi de otoño en tan solo 24 horas.
🔹 Hokkaidō: frío temprano de otoño
-
En la localidad más fría, el termómetro marcó apenas 3.7 °C, un valor que recuerda ya al inicio del invierno.
-
Durante el día, sin embargo, el sol permitirá un clima más agradable y llevadero.
🔹 Contraste con el día anterior
-
El jueves 18, una masa de aire cálido del sur provocó temperaturas extremas:
-
37.1 °C en Sano (Tochigi) → jornada de pleno verano.
-
Varias ciudades del norte y este de Japón marcaron 猛暑日 (mōshobi), es decir, días con más de 35 °C.
-
-
Hoy, con el frente otoñal avanzando hacia el sur y vientos frescos del mar, el ambiente cambió radicalmente en pocas horas.
🔹 Diferencias regionales
-
Kantō (Tokio y alrededores): fresco, nublado y con brisa del este. Requiere chaqueta ligera.
-
Hokkaidō y Tōhoku: mañanas muy frías, tardes soleadas y más agradables.
-
Oeste de Japón (Kansai, Kyūshū): todavía con calor húmedo, alrededor de 30 °C, lo que contrasta con el fresco del este y norte.
🔹 Impacto en la vida diaria
-
El cambio de hasta 10 °C en un solo día aumenta el riesgo de resfriados y fatiga.
-
Se recomienda:
-
Usar ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.
-
Tomar precauciones, especialmente personas mayores y niños, ante el contraste brusco.
-
-
Este tipo de variaciones marcan el paso del verano al verdadero inicio del otoño en Japón.
📌 En resumen: Japón vivió hoy un día de transición climática. Mientras ayer se hablaba de ola de calor, hoy Tokio y el este del país sintieron el primer fresco otoñal en meses. El norte rozó temperaturas invernales y el oeste sigue con calor húmedo.
