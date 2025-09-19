[kyō no kion] De manga corta a chaqueta ligera

La temperatura mínima en el centro de Tokio bajó a 18.6 °C , algo que no ocurría desde el 13 de junio .

Hoy el cambio fue radical: la máxima prevista es de 25 °C, unos 9–10 °C menos que ayer.

👉 Esto significa que los habitantes de Tokio pasaron de un ambiente sofocante a una sensación fresca casi de otoño en tan solo 24 horas.