[kyō no kion] verano no se quiere ir

Vaivén climático refleja la transición de estaciones en Japón

📍Tōkyō | 20 de septiembre

Japón vivió un mosaico climático muy contrastante que refleja lo extenso y variado del archipiélago.

Desde la humedad sofocante en el oeste, hasta la frescura otoñal que ya se asoma en el norte, el país experimentó sensaciones muy distintas según la región.

🔥 Oeste de Japón: calor húmedo y agobiante

En Osaka (30.9℃), Takamatsu (32.6℃) y Fukuoka (30.4℃), el aire cálido y húmedo se hizo sentir. Aunque el cielo estuvo cargado de nubes, la masa de aire cálido que ingresó en altura impidió que la temperatura bajara, dando lugar a esa sensación tan japonesa que se describe como “mushi-atsui” (蒸し暑い): calor pegajoso y pesado. Muchas personas en la calle comentaban que, pese a no estar bajo un sol abrasador, sentían la ropa húmeda y la fatiga típica de finales de verano.

🍃 Centro y Este: viento fresco y alivio parcial

En contraste, en Tokio (27.2℃), Nagoya (25.0℃), Shizuoka (23.6℃) y Maebashi (22.8℃), sopló un viento algo más frío desde el océano, que moderó la subida de las temperaturas. Aunque la humedad se mantuvo alta y las nubes fueron protagonistas, la temida “resaca del verano” (残暑, zansho) dio un respiro. Para muchos trabajadores y estudiantes en el área de Kanto y Tokai, fue un día con sensación de “menos cansancio” respecto a la ola de calor de semanas pasadas.

🍂 Norte de Japón: frescura otoñal adelantada

Más al norte, la diferencia fue aún más marcada. En Sendai (22.2℃), Akita (20.0℃) y Sapporo (20.6℃), el día se sintió casi otoñal. Algunas familias en Hokkaidō sacaron chaquetas ligeras al salir de casa, ya que la brisa fresca recordaba que el verano se retira antes en el norte.

🌴 Okinawa: el verano que no se va

En Naha (33.7℃), el verano sigue en pleno apogeo. La isla mantiene un calor casi tropical, con playas concurridas y turistas que aún disfrutan del mar, pero también con riesgos de golpes de calor. Los servicios de salud locales insisten en la importancia de hidratarse incluso en días nublados.

🔮 Domingo 21 de septiembre: regreso del calor en el centro

El pronóstico anuncia que mañana, domingo 21, la resaca del verano volverá con fuerza en el centro y sur de Japón.

Tokio y Nagoya: 31℃

Osaka, Hiroshima y Fukuoka: 30℃

Esto significa que gran parte de Honshu y Kyushu volverán a superar los 30℃, con riesgo de golpes de calor si se realizan actividades físicas al aire libre.

Mientras tanto, Tohoku y Hokuriku disfrutarán de un clima más suave, con Sendai y Kanazawa rondando los 26℃, ideal para actividades al aire libre.

En cambio, Hokkaidō dará un giro más fuerte al otoño: Sapporo 17℃ y Asahikawa 14℃, con viento fresco que puede sentirse incluso frío al caer la tarde.

👕 Recomendaciones de vestimenta

Oeste y centro de Japón: ropa ligera, de algodón, gorra y botella de agua siempre a mano.

Kanto y Tokai: ropa cómoda de entretiempo, con una chaqueta ligera para la noche.

Hokkaidō y norte: suéteres o cazadoras finas ya son necesarios, especialmente en la mañana y noche.

Okinawa: ropa de verano, pero evitando la exposición prolongada al sol.

📌 Contexto : Este vaivén climático refleja la transición de estaciones en Japón: mientras el norte ya huele a otoño y a festivales con manzanas y calabazas, el centro y sur aún luchan con un verano que no se quiere ir. Esta mezcla obliga a los japoneses a llevar tanto abanicos como chaquetas en la misma semana, un contraste que caracteriza al mes de septiembre.



