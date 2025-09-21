[kyō no kion] calor sorpresivo en pleno equinoccio

Japón partido en dos climas: verano en el Pacífico, frescor otoñal en el norte

📍Tōkyō | 21 de septiembre

Hoy domingo, Japón vivió un contraste climático que refleja muy bien la transición entre estaciones.

Mientras en Kantō y en el Pacífico desde Tōkai hasta Kyūshū el sol volvió con fuerza y el aire cálido se mantuvo atrapado tras el paso de la baja presión, en Hokkaidō se sentía ya un anticipo del otoño avanzado.

🔆 El regreso del calor en el Pacífico

En el área metropolitana de Tokio, la temperatura alcanzó 31.1 °C, lo que convirtió al día en el primero en tres jornadas en superar la barrera del “manatsu-bi” (真夏日, día de verano).

En Odawara (Kanagawa) los termómetros marcaron 33.4 °C, y en Tateyama (Chiba) 33.1 °C.

El sol intenso y el aire cálido que todavía flotaba tras los vientos del sur de ayer hicieron que incluso en ciudades de Nishi-Nihon (oeste de Japón) la temperatura superara los 33 °C, devolviendo por unas horas la sensación de pleno verano.

La escena era muy gráfica: familias en parques buscando sombra, vendedores de bebidas frías aumentando su clientela y muchos transeúntes sorprendidos de sentir un calor tan veraniego justo cuando el calendario marca el equinoccio de otoño.

🍂 El fresco otoñal en Hokkaidō

En cambio, el norte vivió otra historia. Tras el paso de la baja presión, el aire frío descendió y se sintió con claridad en la costa del mar de Ojotsk:

Abashiri apenas alcanzó 15.5 °C, un nivel propio de mediados de octubre.

La lluvia intermitente reforzó la sensación de humedad y frío, obligando a muchos a sacar chaquetas de entretiempo.

Este contraste geográfico recuerda que Japón, por su longitud, puede experimentar dos estaciones diferentes en un mismo día.

📊 Panorama nacional y observaciones

La red de observación Amedas confirmó que el calor se concentró en la franja pacífica central y occidental.

Mientras tanto, el norte aparecía en los registros como un mapa teñido de frescos tonos otoñales.

🌤️ Lo que viene para el lunes 22

Mañana, lunes, se espera que el aire cálido se retire hacia el sur:

En Tokio la máxima bajará a 26 °C,

en Nagoya a 28 °C, marcando un ambiente más llevadero.

En Hokkaidō, al revés, el cielo se despejará y el termómetro subirá: Sapporo 23 °C y Asahikawa 20 °C.

Será un día que regalará a muchos la primera sensación real de otoño agradable: mañanas frescas y mediodías cómodos para caminar sin sudar.

👉 En síntesis: Japón vivió hoy un domingo partido en dos climas: verano prolongado en el Pacífico, y otoño adelantado en el norte. Pero el lunes traerá equilibrio: menos calor en el centro y oeste, y un respiro cálido en Hokkaidō.



