[kyō no kion] miércoles 24 de septiembre

Okinawa y Kyūshū, aún en “modo verano” pese a estar en pleno otoño.

📍Tōkyō | 24 de septiembre

Hoy miércoles, Japón vivió un contraste muy marcado entre el este/norte y el oeste del país.

Mientras que Hokkaidō, Tōhoku y Kantō despertaron con aire fresco y mañanas que obligaban a sacar una chaqueta ligera, el oeste de Japón se vio cubierto de nubes y humedad, con un ambiente que recordaba más al verano que al otoño.

🌸 Norte y Este de Japón: frescura otoñal

Sapporo: 23.7℃

Sendai: 24.4℃

Tokio: 27.5℃

Nagoya: 27.5℃

El aire seco y los cielos despejados permitieron disfrutar de un día muy agradable. Sin embargo, el rango de temperaturas fue amplio: en Tokio, la diferencia entre la mínima y la máxima llegó a casi 10 grados, un recordatorio de que ya entramos en la temporada otoñal, cuando las capas de ropa se vuelven indispensables.

☁️ Oeste de Japón: calor húmedo y sofocante

Ōsaka: 30.0℃

Hiroshima: 29.3℃

Fukuoka: 33.2℃

Kagoshima: 30.2℃

Aquí la historia fue distinta: la llegada de aire cálido y húmedo desde el sur, empujado por un frente que avanza desde el mar de Japón, hizo que las ciudades se sintieran bochornosas. Fukuoka, por ejemplo, alcanzó 33.2℃, lo que la convirtió en una de las ciudades más calurosas del país hoy (el ranking oficial de AMeDAS confirma que estuvo en el top nacional de temperaturas junto con puntos de Okinawa y Kyūshū).

🔮 Pronóstico para el jueves 25

Kantō a Kyūshū:

Se espera que el ambiente siga siendo muy húmedo y caluroso. Incluso si el sol no brilla con fuerza, la sensación será sofocante, con temperaturas cercanas a los 30℃ en muchas ciudades (Ōsaka 29℃, Fukuoka y Kagoshima 31℃). Precaución con el golpe de calor, especialmente en trayectos urbanos.

Tokio y Nagoya:

Máximas de 28℃, con mañanas frescas y tardes más pegajosas por la entrada de aire húmedo.

Norte de Japón (Sendai, Akita, Sapporo):

Con más nubosidad, las temperaturas quedarán alrededor de los 23–24℃, lo que promete un día más llevadero, sin grandes sobresaltos.

👕 Recomendación de vestimenta

Norte y Este: ropa de entretiempo, con una chaqueta ligera en la mañana.

Oeste y Suroeste: ropa fresca, de verano, pero con precauciones por la humedad (materiales transpirables).

Consejo general: dado que las diferencias térmicas entre la mañana y la tarde superan los 10℃ en varias zonas, lo ideal es vestirse en capas para evitar resfriados.

📝 Contexto humano

El mapa térmico de hoy muestra dos realidades paralelas:

En Tokio, muchas familias disfrutaron de una tarde agradable en parques, con un aire que ya invita a pensar en el momiji (colores otoñales).

En Fukuoka y Okinawa, en cambio, la gente caminaba bajo el sol con abanicos de mano y toallas, como si fuera aún agosto.

Este contraste es típico del inicio del otoño japonés, cuando el archipiélago se convierte en una especie de mosaico climático: un país en el que puedes sentir el verano y el otoño el mismo día, dependiendo de dónde te encuentres.

