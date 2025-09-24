[gaika ryōgae]  dólar casi sin cambios

📍Tōkyō | 24 de septiembre

Tras el feriado, el mercado cambiario japonés abrió sin grandes sobresaltos. El yen mostró movimientos leves frente al dólar, pero se debilitó con más claridad ante el euro.

A las 5 de la tarde, el yen se cotizó en 1 dólar = 148.04–148.06 yenes , apenas 7 sen más fuerte que el lunes 22.

Frente al euro, en cambio, el yen retrocedió: 1 euro = 174.50–174.54 yenes , lo que supone una caída de 51 sen .

En el cruce internacional, el euro se mantuvo en torno a 1.1787–1.1789 dólares.

💬 Opinión de los analistas

Especialistas del mercado señalaron que la jornada fue tranquila. Hubo compras de dólares de parte de empresas importadoras japonesas por pagos de fin de mes, pero no aparecieron factores fuertes para mover al mercado. Incluso el esperado debate público de los candidatos del Partido Liberal Democrático (LDP) no generó sorpresas en materia de política económica, por lo que el impacto fue casi nulo.

🌍 ¿Qué significa para los extranjeros residentes?

Remesas en dólares : quienes reciben dinero desde EE. UU. notarán muy poco cambio en la cantidad de yenes.

Remesas en euros : los beneficiados son quienes reciben dinero desde Europa, pues ahora obtendrán más yenes.

Envíos de dinero al extranjero : mandar euros o dólares desde Japón costará un poco más.

Vida diaria: sin cambios inmediatos en productos importados en dólares, pero los bienes europeos (como vinos o cosméticos) podrían encarecerse si el euro sigue subiendo.

📌 Clave para entenderlo

Yen fuerte : favorece a los residentes que viajan o envían dinero fuera, pero perjudica a los exportadores japoneses.

Yen débil: beneficia a quienes reciben remesas desde el exterior, aunque encarece la vida en Japón.

Por ahora, el efecto práctico es limitado. Los extranjeros que reciben euros ganan más yenes, mientras que quienes dependen del dólar apenas percibirán diferencia.

