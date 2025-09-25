[gaika ryōgae]  Yen pierde valor frente al dólar

Golpe a las remesas: enviar dinero al extranjero desde Japón rinde meno
📍Tōkyō | 25 de septiembre
En la jornada de hoy, el yen japonés cerró con pérdidas frente al dólar estadounidense y al euro, en un contexto de renovada confianza en la fortaleza de la economía norteamericana.
1. ¿Qué pasó hoy?
En la sesión del 25 de septiembre, el yen japonés volvió a debilitarse frente al dólar estadounidense.
-
1 dólar = 148.81 – 148.83 yenes, es decir, el yen perdió 77 “sen” (0.77 yenes) en comparación con ayer.
-
Frente al euro, también se debilitó levemente: 1 euro = 174.61 – 174.65 yenes.
El motivo principal: en Estados Unidos salieron datos de nuevas ventas de viviendas, más altos de lo esperado. Eso dio confianza a los inversionistas de que la economía norteamericana sigue fuerte, lo que llevó a comprar más dólares y vender yenes.
2. ¿Qué significa esto para los extranjeros en Japón?
Cuando el yen se debilita frente al dólar y al euro:
-
Extranjeros que cobran en yenes (trabajadores residentes en Japón):
-
Si mandan dinero a sus países (por ejemplo, a Latinoamérica o Europa), recibirán menos dólares o eurospor la misma cantidad en yenes. Esto es una desventaja.
-
Ejemplo: ayer con 100,000 yenes se recibía un poco más de USD 672, hoy apenas unos USD 671.
-
-
Extranjeros que reciben dinero del exterior en dólares o euros:
-
Al cambiarlo a yenes, reciben más yenes que antes. Esto es positivo.
-
Ejemplo: USD 1,000 ayer eran unos 148,040 yenes, hoy ya son casi 148,810 yenes.
-
3. ¿Por qué también influye el Banco de Japón?
En Tokio hubo un pequeño movimiento contrario en la mañana:
-
La publicación de las actas del Banco de Japón (BoJ) hizo pensar que podría venir un aumento de tasas de interés más temprano de lo esperado.
-
Esto fortaleció un poco al yen de manera momentánea, porque tasas más altas harían más atractivos los activos japoneses.
-
Sin embargo, al final del día, el efecto internacional (dólar fuerte por datos de EE. UU.) fue más fuerte que el factor local.
4. Clave para los residentes extranjeros
-
💸 Quienes envían remesas: con yenes débiles conviene esperar un poco si se puede, porque se pierde valor al convertir.
-
🌍 Quienes reciben dinero del exterior: es un buen momento para cambiar, porque se ganan más yenes.
-
🛒 Costo de vida: un yen débil encarece los productos importados (gasolina ⛽, alimentos 🥩🥦, tecnología 💻). Esto puede sentirse en los próximos días en los precios.
👉 En resumen: el yen débil es un arma de doble filo. Beneficia a quienes traen dinero del extranjero, pero perjudica a los que ganan en yenes y tienen gastos en dólares o euros. Además, a largo plazo, puede presionar los precios dentro de Japón.
©NoticiasNippon