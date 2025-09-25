[gaika ryōgae]  Yen pierde valor frente al dólar

Golpe a las remesas: enviar dinero al extranjero desde Japón rinde meno

📍Tōkyō | 25 de septiembre

En la jornada de hoy, el yen japonés cerró con pérdidas frente al dólar estadounidense y al euro, en un contexto de renovada confianza en la fortaleza de la economía norteamericana.

1. ¿Qué pasó hoy?

En la sesión del 25 de septiembre, el yen japonés volvió a debilitarse frente al dólar estadounidense.

1 dólar = 148.81 – 148.83 yenes , es decir, el yen perdió 77 “sen” (0.77 yenes) en comparación con ayer.

Frente al euro, también se debilitó levemente: 1 euro = 174.61 – 174.65 yenes.

El motivo principal: en Estados Unidos salieron datos de nuevas ventas de viviendas, más altos de lo esperado. Eso dio confianza a los inversionistas de que la economía norteamericana sigue fuerte, lo que llevó a comprar más dólares y vender yenes.

2. ¿Qué significa esto para los extranjeros en Japón?

Cuando el yen se debilita frente al dólar y al euro:

Extranjeros que cobran en yenes (trabajadores residentes en Japón): Si mandan dinero a sus países (por ejemplo, a Latinoamérica o Europa), recibirán menos dólares o euros por la misma cantidad en yenes. Esto es una desventaja. Ejemplo: ayer con 100,000 yenes se recibía un poco más de USD 672, hoy apenas unos USD 671.

Extranjeros que reciben dinero del exterior en dólares o euros : Al cambiarlo a yenes, reciben más yenes que antes. Esto es positivo. Ejemplo: USD 1,000 ayer eran unos 148,040 yenes, hoy ya son casi 148,810 yenes.



3. ¿Por qué también influye el Banco de Japón?

En Tokio hubo un pequeño movimiento contrario en la mañana:

La publicación de las actas del Banco de Japón (BoJ) hizo pensar que podría venir un aumento de tasas de interés más temprano de lo esperado.

Esto fortaleció un poco al yen de manera momentánea, porque tasas más altas harían más atractivos los activos japoneses.

Sin embargo, al final del día, el efecto internacional (dólar fuerte por datos de EE. UU.) fue más fuerte que el factor local.

4. Clave para los residentes extranjeros

💸 Quienes envían remesas : con yenes débiles conviene esperar un poco si se puede, porque se pierde valor al convertir.

🌍 Quienes reciben dinero del exterior : es un buen momento para cambiar, porque se ganan más yenes.

🛒 Costo de vida: un yen débil encarece los productos importados (gasolina ⛽, alimentos 🥩🥦, tecnología 💻). Esto puede sentirse en los próximos días en los precios.

👉 En resumen: el yen débil es un arma de doble filo. Beneficia a quienes traen dinero del extranjero, pero perjudica a los que ganan en yenes y tienen gastos en dólares o euros. Además, a largo plazo, puede presionar los precios dentro de Japón.

